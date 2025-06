Películas nas que non pasa nada… só a vida

Dise que algún crítico cinematográfico estadounidense, seguramente desconcertado diante do ritmo vagaroso dos filmes dos novos directores nacidos coa nouvelle vague, asentou a frase “nas películas francesas vese como medra a herba”. Non hai dúbida de que, contra os rápidos cambios de plano e o estrito funcionalismo diexético do cine USA clásico, onde é imposible ver voar un mosquito se este non acaba picando a algún dos protagonistas, nos contos morais de Rohmer ou nos primeiros filmes de Agnès Varda e Alain Resnais, mais tamén no mestre Bresson ou no excéntrico Rivette, os planos poden demorarse nunha porta que se abre ou nunha xanela que se pecha sen que iso anuncie a inminencia dun intento de asasinato.

Eu confeso que, ao contrario do que anda predicando por aí outro crítico, este madrileño, e proclaman todos os días os comentaristas das redes sociais que se dedican a puntuar as novas estreas cinematográficos segundo o altísimo criterio dos seus gustos particulares que, oh, sorpresa!, adoitan coincidir coas modas impostas polo cine mainstream, gusto cada vez máis dese cine pausado no que, segundo o ditame destes pseudocríticos, nunca pasa nada e, como inmediato corolario, é aburrido. Gusto logo de aburrirme con esa delicada e serodia obra mestra que é Perfect days (Wim Wenders, 2023), con algúns traballos do xaponés Hirokazu Koreeda (Un asunto de familia, 2018; Después de la tormenta, 2016; De tal padre, tal hijo, 2013), coas miniaturas deliciosas que regularmente entrega o coreano Hong Sang–soo (El hotel a orillas del río, 2019; En la playa sola de noche, 2017; Lo tuyo y tú, 2016; Ahora sí, antes no, 2015), coas raras comedias tristes do finlandiano Kaurismäki (Fallen leaves, 2023).

Películas nas que os mortos morren por morte natural, esa regra na vida que é a excepción nos relatos audiovisuais maioritarios.

Nesa mesma variante taxonómica de películas nas que “non pasa nada” (porque non responden ao concepto de “cine de acción” e simple entretemento, porque non hai asasinatos, porque as decisións dos protagonistas non seguen o mandato único de protexer a familia ou vingala, porque a galería de personaxes non se reduce ao maniqueísmo paranoico dos bos protectores e vingativos e os malos cobizosos e hostís) quero incluír as películas dunha nova directora española, Avelina Prat. Nas súas dúas únicas longametraxes (Vasil, 2022; Una quinta portuguesa, 2025), sen apenas alzar a voz, desmonta o discurso perverso que impera no subtexto dos máis dos relatos audiovisuais dominantes e, ai!, cada vez máis tamén dos relatos en auxe no debate político, segundo o cal a reacción “natural” respecto do que chega de fóra é e debe ser sempre o receo, a desconfianza e finalmente o rexeitamento. Fronte a isto, a integración (imperfecta, o conflito non está ausente) dos singulares inmigrantes que protagonizan estas dúas películas prodúcese segundo os preceptos seculares da tradición hospitalaria que algúns se empeñan en esquecer. Non son películas sobre a inmigración senón máis ben sobre a dificultade de atopar un lugar onde vivir e, en definitiva, sobre a dificultade mais tamén o gozo de vivir. Mesmo aínda que ese gozo adopte as formas nada ostentosas dunha partida de xadrez ou o coidado dun xardín. Películas nas que os mortos morren por morte natural, esa regra na vida que é a excepción nos relatos audiovisuais maioritarios. E, se cadra, permitirame o lector ou lectora aventuralo, sexa esa unha das mensaxes máis insidiosas que estes relatos transmiten, porque dese xeito se pon a base para que aceptemos que a violencia e a guerra non son condicións excepcionais que a xustiza e a boa política poden e deben erradicar, senón circunstancias inmutables de todo tempo e lugar.

(Un comentario final: reitero que estes Aléns dos espellos non están escritos desde a perspectiva da crítica cinematográfica aínda que algunhas veces algo desta perspectiva poida estar presente. Por caso, tamén nesta entrega. Nalgunha outra entrega haberá que explicar que entendo eu por crítica cinematográfica e que me lexitima para cualificar a alguén de pseudocrítico. Continuará).