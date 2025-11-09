Nova Águia, voos inexhaustos

A revista portuguesa A Águia, órgano do Movemento social e cultural da Renascença Portuguesa, foi unha das máis importantes revistas de comezos do século XX en Portugal. Publicada en Porto entre 1910 e 1932, abordaba todo tipo de asuntos desde o punto de vista literario, artístico, científico, filosófico e de crítica social. Desde o ano 2008 Nova Águia. Revista de cultura para o século XXI toma o testemuño cultural e desenvolve a misión d’ A Águia, substituíndoa como crisol de ideas, creación de pensamento e invitación á acción ético-política.
A revista Nova Águia, con sede institucional en Lisboa, preséntase a si mesma como instrumento do Movemento Internacional Lusófono (MIL). A súa finalidade é estimular, recoller e difundir o pensamento portugués da máis alta calidade e actualidade, sen prexuízos e dogmas, con respecto escrupuloso pola pluralidade de autores e enfoques. Sen facer concesións a preconcepcións sobre a identidade portuguesa, e sobre cales son os fitos da súa cultura e o papel que deben desempeñar na cultura internacional lusófona, a revista Nova Águia abraia ao público lector pola súa fermosa presenza física, contundencia e densidade temática dos artigos, ausencia de complexos intelectuais. Autoras e autores africanos, brasileiros, portugueses, caboverdianos, goeses, macaenses, galegos, entre outros, participan nas súas páxinas e contribúen a debuxar o poliédrico mapa do pensamento actual en lingua portuguesa. A variedade dos artigos agasalla ao lector cunha vaga de pensamentos orixinais e unha xenerosidade intelectual que crea fraternidades. Tomemos como exemplo do antedito algúns dos últimos números.
O número 34 (2º semestre de 2024) está dedicado ao poeta Camões (1524-1580), o político e profesor Basilio Téles (1856-1923) e o filósofo Agostinho da Silva (1906-1994). No relativo a Camões, quiñentos anos despois do seu nacemento a revista considera imprescindible entrar na controversia cultural que na actualidade envolve o seu nome, obra e pegada histórico-literaria. Non é un revisionismo de desquite senón, pola contra, unha invitación a ler e reler os seus versos, facelos entrar en contraste, tamén disonancia, coa historia colonial portuguesa, oficial e non oficial. Os dez artigos sobre o poeta invitan ao público a formularse dúas preguntas: Os Lusíadas de Camões fundamentan e lexitiman o proceso de colonización e o modo de produción escravista? Ou, máis ben, esa interpretación “alternativa”, neocolonial e neoimperial, é resultado dun equívoco, un descoñecemento, inclusive, quizais, manipulación? Os articulistas da Nova Águia afrontan a cuestión con tino e vigor, matices e xiros que dan que pensar sobre o proceso de forclusión dalgúns nomes da cultura.
O número 34 tamén publica un conxunto de textos sobre o profesor e político republicano Basilio Téles, presentados nun Coloquio realizado en 2023 aos cen anos do seu falecemento. O filósofo Agostinho da Silva é o terceiro protagonista. Filósofo intempestivo, radicalmente portugués e, tamén, universal, exiliado no Brasil por non comungar co Estado Novo do ditador Salazar, crea unha pedagoxía filosófica e unha ética práctica que procura o compromiso socio-político e a mudanza ética nas persoas. Os oito artigos a el dedicados mostran o perfil dun pensador adscrito ao real e espiritual, Portugal e a Lusofonía. Agostinho é un dos primeiros filósofos en cuestionar a adhesión do pensamento portugués aos ríxidos cadros do racionalismo europeo, materialista e positivista, tamén, paradoxalmente, idealista. O número continúa coa sección “Outros vultos” que analiza as figuras de António Quadros, Fernanda de Castro, José Marinho, Nuno Júdice, entre outras. As seguintes seccións son: “Outros Voos” (abordaxes da pluralidade de voces da cultura lusófona); “Extravoo” (textos presentados no “II Encontro do Observátorio SEDES da CPLP / IX Congresso MIL da Cidadania Lusófona”); “Periódicos Eternos” (lembranza de dous títulos esquecidos); “Bibliáguio” (recensións de dez publicacións recentes); “Poemáguio” (incursións poéticas de autores diversos).
O número 35 (1º semestre de 2025) xira arredor de dous grandes asuntos: a filosofía da historia portuguesa e a obra da poeta Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004). A primeira sección recolle quince ensaios presentados nun Coloquio celebrado en 2024 na Biblioteca Nacional de Portugal por iniciativa do Instituto de Filosofía Luso-Brasileira. Compoñen unha restra de reflexións, tensas e intensas, sobre as visións, retrospectivas e prospectivas, da historia portuguesa concibidas por diferentes autores: Rodrigues de Brito, Cunha Seixas, Silva Cordeiro, Sílvio Lima, António Quadros, Oliveira Martins, Sampaio Bruno, Lima de Freitas, António Sérgio, Teófilo Braga, Teixeira de Pascoaes, Fidelino de Figueiredo, Eduardo Lourenço, Jaime Cortesão, Amorim de Carvalho, Agostinho da Silva e Dalila Pereira da Costa. Este documentado tratamento filosófico da historia de Portugal busca tender pontes entre proxectos distintos, fixar converxencias na dispersión de ideas e persoas, arranxar con conceptos a comunidade lusófona para un novo renacemento cultural, político, económico. Cada pobo pode erguer a súa pedagoxía da historia, a súa historiopedia, encamiñada a unha democracia non ignara de si, instruída por si e para si, integrando todas as figuras senlleiras da, e na, súa memoria histórica. Unha auténtica demopedia.
O número 35 tamén conmemora os vinte anos do falecemento da poeta Sophia de Mello Breyner Andresen. A singularidade da súa escrita e a exquisita construción da súa poética, son obxecto de catro ensaios que afondan na orixe e fundamento da súa potente metaforicidade, cerna filosófica dos seus versos, misticismo das visións e espiritualidade corporal das súas imaxes. A sección “Outros Vultos” recompila incursións suxestivas sobre figuras da cultura lusófona: Albano Martins, Almada Negreiros, Amorim de Carvalho, Daniel Pires, Fernando Pessoa, Henrique Levy, Manuel Ferreira Patrício, Orlando Vitorino e Ruy Cinatti. A sección “Outros Voos” recolle artigos sobre a identidade portuguesa, a literatura-mundo na literatura portuguesa, o ensino da filosofía, a didáctica de José Enes, os desafíos éticos na tradición luso-brasileira, un escrito inédito de António Quadros e o capítulo 15 da autobiografía do filósofo Samuel Dimas, entre outros. Nesta sección tamén aparece un artigo de Luís G. Soto, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, que nesta ocasión se somerxe no problema da neutralidade axiolóxica e o compromiso ético-político de/en Poe e Bécquer. A revista complétase coas seccións fixas.
Cada número da revista Nova Águia é unha magnífica porta de entrada a unha cultura en construción: a Lusofonía do século XXI. Cultura á que todos os interesados, por curiosidade, tradición ou convicción, están chamados, sen exclusións nin cancelacións. Alfonso Daniel R. Castelao escribiu sobre nós, galegas e galegos, no pé do segundo debuxo do Álbum “Nós”: “Non lle poñades chatas á obra namentras non se remata. O que pense que vai mal que traballe nela; hai sitio para todos”. Eis, desde Galiza, a lectura que facemos do proxecto cultural, aberto e acolledor, da revista Nova Águia.