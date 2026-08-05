Juan Vergara (Fóra de mapa): “Cun bo produto sempre vas chegar á xente” 

Coñecer outras realidades nacionais, lingüísticas, culturais ou relixiosas de Europa e facelo dende o galego é posíbel grazas á fiestra internacional que o podcat Fóra de mapa ofrece aos seus ouvintes e seguidores en redes sociais. O proxecto de Juan Vergara e María Sabarís leva un lustro colocando chinchetas por toda a xeografía do noso vello continente.
En que consiste ‘Fóra de Mapa’?
É un podcast que trata sobre a diversidade de Europa. Sobre esa diversidade da nosa veciñanza, tanto cultural como lingüística e relixiosa. E falamos tamén de conflitos, ou da ás veces complexa identidade dos Estados.
Como naceu esta idea? Quen sodes ‘Fóra de mapa’?
Somos dúas persoas as que estamos por tras. Eu son politólogo, levo doce anos traballando en Bruxelas. A miña compañeira é María Sabarís, xornalista, que traballa desde Londres. As gravacións facémolas dixitalmente, a distancia. Pero querías saber como naceu: fundamentalmente, sempre tiven esta curiosidade por esta clase de temáticas. Traballei na área da diversidade cultural, os dereitos humanos, os dereitos políticos dos pobos… Pola súa banda, María Sabarís sempre estivo moi interesada nos mesmos temas. Tivemos varias conversas onde falabamos deste ou destoutro conflito. Durante a pandemia tivo lugar o de Nagorno-Karabakh, en outono de 2020. A raíz deste ocorréusenos a idea de facer un podcast sobre os pobos da “periferia mediática”. Aqueles dos que se coñecen poucas cousas e, moitas veces, só conflitos e disputas, pero sen apenas saber da súa diversidade étnica, cultural, lingüística e relixiosa. É certo que naquel 2020 había máis tempo libre e unha explosión nos podcast e noutros contidos divulgativos en galego.
En que plataformas estades?
En todas as de audio: spotify, iVoox, Apple Podcasts… Basicamente en todas. Nas redes sociais, fundamentalmente en X e Instagram, ademais daquelas que digamos que funcionan como alternativa do vello Twitter: Mastodon e BlueSky. Estamos tamén en Facebook e gustaríanos entrar tamén en TikTok polo que medra. E en Goodreads publicamos a bibliografía coa que preparamos cada episodio, onde intentamos documentarnos con libros sobre a materia, de forma que o produto final sexa de calidade e non se limite a opinións superficiais.
No X vexo que falades de grupos humanos non demasiado coñecidos. Non vos cinguides a falar de corsos, bretóns, vascos… A eses nacionalismos que temos máis preto e coñecemos mellor. Como decidides sobre que ou quen falar?
Ás veces é un capricho persoal. Outras, por intentar abarcar áreas distintas, fóra da mesma narrativa. Países como Cataluña e Escocia xa están sobradamente no mapa, por iso preferimos falar doutras realidades máis descoñecidas, ou coñecidas só por razóns negativas como as guerras e as limpezas étnicas. Buscamos sempre un certo equilibrio entre realidades máis ou menos coñecidas para manter aceso o interese de quen nos segue. E procuramos tamén introducir algunhas temáticas concretas sobre, por exemplo, minorías relixiosas. O formato dos nosos “petiscos” tamén nos permite falar de temas máis concretos. En definitiva, cando debatemos sobre o seguinte episodio buscamos un equilibrio de coñecemento, de tema e de xeografía.
Son temas cara aos que é máis doado ter unha certa sensibilidade desde unha cultura e unha lingua como a galega? O feito de que o podcast sexa en galego modula a temática?
O certo é que o motivo para facermos o podcast en galego foi simplemente o feito de que é o noso idioma, no que nos comunicamos entre nós habitualmente. Facer un podcast noutra lingua non tería sentido, e é certo que non o tería tampouco tratarmos estes temas en castelán ou en inglés sendo como somos falantes dun idioma minorizado e falando de pobos con problemáticas similares. É certo que non poucas veces amosamos realidades que están moito peor ca nós nese sentido. E mesmo facendo o podcast en galego chegamos a públicos que non son galegofalantes, pero que teñen interese na materia porque non existen outros contidos similares sobre estas cousas. O noso é un podcast bastante de nicho, pero accesible para persoas que noutros idiomas queiran coñecer temas como a historia do pobo sami de Laponia ou dos valacos nos balcáns.
Claro. O que quero dicir é que vir do galego pode dar, sigamos, a sensibilidade necesaria para chegar a certos temas.
Si, con certeza, cando entrevistamos a persoas de realidades semellantes á nosa entendemos moito mellor incluso o que sucede co galego. Existe unha certa solidariedade subxacente.
Cal é o formato dos vosos episodios?
Agora temos catro distintos: os clásicos -a maioría-, onde tratamos temas de xeografía, política, historia ou cultura dun pobo concreto. Incluímos unha entrevista cun especialista nesa realidade, ou unha persoa galega relacionada con ela. E despois temos petiscos lixeiros, que máis ben tratan de realidades moi específicas que non dan para un episodio dunha hora ou de 40 minutos. Por exemplo, falamos do Monte Athos grego, unha república monástica autónoma cun réxime legal especial. Ou o conflito, na mesma Grecia, entre a lingua katharévousa -digamos, a puída-, e a falada polo pobo con moitos préstamos lingüísticos. Un debate que tivo moita importancia política e social durante un século. Despois temos un formato novo, que son entrevistas a persoas que teñen relación co podcast, porque fan cousas parecidas a nós, coas que temos certo contacto; e logo están os especiais, que son xa temas máis relacionados coa realidade galega. Fixemos un especial sobre diásporas e fútbol, isto é, arredor da relación entre o fútbol, a identidade das persoas da diáspora e os clubs que nacen para representaren as diásporas de diferentes nacións, por exemplo, gregos de Asia Menor, sirios en Escandinavia, etc.
Hai algo máis que che apeteza comentar?
Sobre a lingua do podcast: potencialmente non chegaremos a tanta xente como se o fixéramos en castelán ou en inglés, pero si chegaremos directamente a persoas que teñen un interese polo contido concreto. E tamén che permite entrar en contacto con persoas que fan cousas semellantes a ti, como en Podgalego. Axudámonos entre nós para chegar a máis xente. Probablemente atopamos máis oíntes así que facendo un podcast xenérico en castelán e, por outra banda, se o produto é bo sempre vas chegar á xente.