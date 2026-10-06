Entrevista con Adilbênia Freire Machado

Ancestralidade e Filosofias Africanas no Brasil

[T] Elisete M. Tomazetti1; Sofia H. Weiland2 e Vitória A. Sauzem3. Universidade Federal de Santa Maria, Brasil.

Adilbênia Freire Machado é uma filósofa, nascida em Pau Preto – Parambu, no Ceará. Veio ao mundo em um fim de tarde, através dos braços da parteira Mãe Chica, sob a luz de lamparina. Filha de Dona Ivone e de Seu Chico Dimas. De família cearense e paraibana, de ancestralidade afro-indígena, Adilbênia é formada em Filosofia Bacharelado (2006) e Filosofia Licenciatura Plena (2007) pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). É mestra em Educação (2014) pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) 一 com a dissertação Ancestralidade e Encantamento como inspirações formativas: filosofia africana mediando a história e cultura africana e afro-brasileira, orientada no âmbito da metodologia dos Odus desenvolvida pelo professor Eduardo Oliveira 一 e doutora em Educação (2019) pela Universidade Federal do Ceará (UFC) – com a tese Saberes ancestrais femininos na filosofia africana: poéticas de encantamento para metodologias e currículos afrorreferenciados.

Atualmente, Adilbênia é professora adjunta da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e trabalha no departamento Educação e Sociedade. Atua como docente no Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares (UFRRJ), na linha de pesquisa intitulada Educação Étnico-racial e de Gênero: Linguagens e Estudos Afro-diaspóricos. Lidera o grupo de pesquisa Odus do Ser-tão: Filosofias Africanas, Ancestralidade, Encantamento e Saberes Afrorreferenciados (UFRRJ), e é sócia fundadora e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Rede Africanidades (UFBA). Também integra o Núcleo das Africanidades Cearenses: encantamento, pretagogia, ancestralidade (NACE), da UFC. Em termos de articulação institucional mais ampla, coordena o Eixo Filosofia Africana e Afro-diaspórica da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN) e integra a Coordenação Ampliada da Associação de Filosofia e Libertação Latino-americana (AFyL – Brasil). Também é membra dos grupos de trabalho Filosofia da Libertação, Latino-Americana e Africana e Filosofia e Raça (ANPOF), além de participar da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas.

Entre suas publicações, destacam-se: Filosofia Africana: ancestralidade e encantamento como inspirações formativas para o ensino das africanidades (2019), livro derivado de sua pesquisa de mestrado; o artigo Memórias ancestrais e filosofias africanas forjando caminhos para uma educação afrorreferenciada, em coautoria com Lorena Silva Oliveira, publicado na revista Práxis Educativa (2022); Filosofias Africanas para Afrorreferenciar o currículo e o pertencimento, escrito com Sandra Haydée Petit, publicado pela Revista Exitus (2020); Filosofias africanas tecidas por vozes-mulheres (2025), obra que organizou junto com Aline Matos da Rocha, Lorena Silva Oliveira e a moçambicana Rosa Alfredo Mechiço; Filosofia da Libertação Latino-americana e Africana: Liberdade e Resistência, coeditada com Daniel Pansarelli e Eduardo Oliveira. Um de seus artigos mais citados é Filosofia africana para descolonizar olhares: perspectivas para o ensino das relações étnico-raciais (2014) publicado pela #Tear: Revista de Educação Ciência e Tecnologia. Um dos últimos artigos é Filosofia do Ser-tão para o TransforAmar: “amar e mudar as coisas me interessa mais” (2025), Revista Repecult. Nesses artigos defende a impossibilidade de descolonização do conhecimento que não seja atravessada pela descolonização das linguagens.

Sua produção acadêmica soma ainda diversos capítulos de livros, comunicações em congressos e organização de dossiês sobre filosofias africanas, educação antirracista, descolonização do conhecimento, com mais de 450 citações registradas no Google Acadêmico. Seu trabalho é reconhecido por articular conceitos como ancestralidade e encantamento como categorias centrais para pensar a produção de conhecimento a partir de referenciais africanos e afro-brasileiros, propondo uma educação que rompa com paradigmas eurocêntricos e valorize epistemologias negras e femininas.

Nos seus textos percebemos que a noção de ancestralidade é muito marcante. Você afirma que todos temos uma ancestralidade que nos permite ser e existir. Gostaríamos de saber qual é a importância da ancestralidade como uma categoria filosófica para você?

AFM: Trabalho com ancestralidade e encantamento como metodologias, como referenciais teóricos metodológicos. A ancestralidade me faz pensar na minha origem, nas minhas raízes, no meu pertencimento. Quando pensamos no projeto colonial, percebemos que ele nos transforma em indivíduos. Isso significa que eu sou uma, sou única, com uma identidade, obrigada a seguir um modelo de humanidade que é aquele da Europa que nos exclui. Não gosto de algumas palavras na minha vida, como indivíduo, identidade. Prefiro falar em pertencimento, porque foi ele que me permitiu compreender minha relação com o Sertão. É a ancestralidade que me faz pensar de onde venho, quem me formou e é ela que me conduz ao conceito afrorreferenciado.

No entanto, se reconheço minha ancestralidade, mas não me encanto com ela, ela não se torna guia. Além de reconhecê-la, é preciso encantar-se com ela para que se torne guia dos nossos caminhos. Assim, ancestralidade não é algo do passado; é passado, presente, permitindo outros futuros. E por isso que o encantamento é fundante, porque é o que traz perspectivas políticas, éticas e estéticas diante do nosso estar no mundo. O encantamento é aquela coisa chata que vai ficar continuamente nos perguntando, questionando nossas ações.

Compreendo que o processo de descolonização é extremamente cansativo e doloroso, mas também muito prazeroso. É diário, contínuo, em todos os lugares onde estamos. Não acontece apenas na sala de aula, mas também na forma como leio, como escrevo, como vivo. Nossas linguagens faladas, escritas e corporais ainda são racistas e machistas, mas as nossas escolhas podem transformar isso. Hoje, para mim, é mais fácil, pois passei a exercitar a leitura de mulheres e essa leitura tornou-se uma crítica presente desde a minha tese: as filosofias africanas, como nos chegam por meio da escrita, muitas vezes também reproduzem o machismo, ao invisibilizar mulheres que sustentam esses saberes. Mães, tias, avós, parteiras, como a minha Mãe Chica, desaparecem no momento da escrita. Isso não é qualquer dado. Então, para mim, a ancestralidade é a categoria filosófica fundante na construção dos pensamentos africanos e indígenas.

Em seus escritos, você propõe a noção de “Ser-tão” como uma categoria filosófica que ultrapassa a compreensão geográfica do sertão. O que é esse “ser-tão” e quais caminhos as filosofias africanas oferecem para reconhecê-lo e cultivá-lo em nossas práticas de vida e de educação?

AFM: Uma vez, participando de uma mesa sobre ancestralidade em um evento no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Barreiras, ouvi de Sandro Tuxá – liderança indígena dos povos Tuxá – uma frase que nunca esqueci: “a única diferença que existe entre os povos africanos que vieram para cá escravizados e os indígenas, é que nós já estávamos aqui quando eles chegaram, porque nossa ancestralidade é a mesma: a relação com a Terra”.

“A partir da memória dessas experiências, comecei a pensar que quanto mais estudo filosofias africanas mediadas pela ancestralidade, mais entendo que ela habita todas as pessoas. Quando falo de ancestralidade, refiro-me à perspectiva afroindígena”.

Trago isso para falar do meu sertão, porque foram experiências vividas nele, afroindígenas, que construíram em mim a noção de comunidade, permeada pelo afeto. Nasci pelos braços de uma parteira, sob luz de lamparina. Como diz Nego Bispo, “a gente ia pra roça, ali era uma brincadeira”. É verdade isso, a gente ia para a roça, trabalhávamos – meu pai botava a gente para cuidar do milho, do feijão, da secagem até a venda – mas também era uma brincadeira. Sempre volto para esse lugar, onde os tijolos da casa dos meus pais foram feitos, coletivamente, na beira do rio. Muita gente da comunidade ia para lá, fazíamos um grande fogo para queimar aqueles tijolos e era um momento de ouvir histórias, a gente não tinha televisão.

A partir da memória dessas experiências, comecei a pensar que quanto mais estudo filosofias africanas mediadas pela ancestralidade, mais entendo que ela habita todas as pessoas. Quando falo de ancestralidade, refiro-me à perspectiva afroindígena. Vou demarcar isso porque eu já ouvi pessoas brancas dizerem: “Ah, eu não tenho ancestralidade”, e penso que não é assim. Todos têm ancestralidade, mas há uma diferença: a ancestralidade da branquitude – pensando no conceito de branquitude, no processo de colonização, etc. – é pautada na morte, no desencantamento, enquanto a ancestralidade afroindígena é pautada na potencialização da vida. Continuamos a resistir à necropolítica, ao genocídio, ao epistemicídio impostos pelos processos de colonização e colonialidade que nos atravessam até hoje. Por isso, entendo que a branquitude tem que se desencantar com sua ancestralidade e aprender a encantá-la com experiências afroindígenas, pautadas na potencialização da vida, porque como diz o Nego Bispo, todas as vidas são necessárias. Os povos afroindígenas nunca se implicaram em matar para sair dos processos de escravização, de colonização. Esse nunca foi o movimento, sempre foi a preservação da vida, porque o nosso maior bem é a vida. Daí a importância da comunidade: entendemos que só existimos coletivamente, em comunidade. É dessa compreensão que decorrem as noções de pertencimento e pessoa. Ser pessoa, pertencer é entender que só existimos de forma coletiva, comunitária, que sem uma comunidade adoecemos.

Para demarcar essa ideia, falo da Filosofia do Ser-tão. E ser-tão é ser em toda sua dimensão, porque sertão está comigo em qualquer lugar. Entendi que, quanto mais estudo ancestralidade, mais volto para casa, não como lugar físico, mas no sentido de ver as experiências comunitárias que, de fato, fundamentam meu ser e a minha forma de pensar no mundo. E, se a filosofia que faço não puder ser compreendida por essas pessoas, ela não me interessa.

Costumo dizer que existe a geografia física, mas também a geografia do afeto, do pertencimento. Saí de casa aos 15 anos, mas estou sempre lá porque mantenho o vínculo, isso é pertencimento. Não preciso estar no lugar para ser do lugar, porque o lugar está em mim. Nosso corpo também é território. Nosso primeiro território é o útero materno e depois é o nosso corpo. Por isso, quando povos indígenas e quilombolas reivindicam seus territórios, não é só o espaço físico, é toda memória, ancestralidade, experiências daquele lugar.

No velório da minha mãe Chica, filhos biológicos dela olhavam para mim e meus irmãos e diziam: “Vocês sabem que vocês são nossos irmãos, né?”. E nós sabíamos. É sobre isso: território, pertencimento e ancestralidade. É sobre voltar a essa relação com a natureza, ouvir a ancestralidade que nos habita, ouvir a natureza que nos habita, o inverno, o verão, a primavera e o outono dentro de nós.

“Nas minhas aulas sou mediadora, não estou ali para dizer o que está certo ou errado, mas para conversar e construir coletivamente o conhecimento”.

De que forma a sua investigação e a sua prática pedagógica ajudam a reconhecer e valorizar saberes africanos, indígenas e outras vozes historicamente invisibilizadas?

AFM: Na graduação comecei a estudar filosofias africanas e senti a necessidade de fazer algo que, no Brasil, fui a primeira a fazer: uma historiografia das filosofias africanas contemporâneas. Escolhi as contemporâneas porque queria entender meu sertão atravessado por filosofias afroindígenas. Nesse percurso, percebi a ausência das mulheres e, no doutorado, meu desejo passou a ser o de trazer mais vozes mulheres. Nas aulas de filosofia antes de falar de Platão e da alegoria da caverna, trago Chimamanda Ngozi Adichie para falar do perigo da história única. Digo aos e às estudantes: “vamos estudar isso, mas vocês precisam entender que antes da Grécia, antes dessa filosofia que chega como uma filosofia universal – que não é universal, mas uma filosofia ocidocêntrica, da Europa, dos Estados Unidos – existem filosofias africanas e indígenas que a gente não conhece”. Então, quando você pergunta como reconhecê-los, valorizá-los e cultivá-los em nossas práticas de vida e educação, respondo: ouvindo as pessoas, nossos e nossas estudantes.

Nas minhas aulas sou mediadora, não estou ali para dizer o que está certo ou errado, mas para conversar e construir coletivamente o conhecimento. Nas aulas conto muitas histórias minhas para humanizar a minha existência e mostrar que também sinto vergonha, fico nervosa e estou aprendendo.

Para exemplificar, na primeira aula de Filosofia e Educação, peço que se apresentem, contem por que escolheram o curso e digam, em uma palavra, o que entendem por filosofia e educação. É um exercício interessante. Depois, nas aulas seguintes, dialogamos com Carolina Maria de Jesus, Paulina Chiziane, Grada Kilomba, bell hooks, Chimamanda Adichie, Emicida, Racionais MC, trabalhamos as coisas que a gente tem que trabalhar. Depois temos um encontro, quatro tempos de aula, sobre filosofia e educação indígena – porque antes da invasão portuguesa, os indígenas já estavam aqui, portanto a gente precisa conhecer essa filosofia – outro encontro sobre filosofia e educação africana e, posteriormente, com filosofia e educação latino-americana, porque a gente tem que ter consciência que estamos na América Latina. Isso transforma pessoas. É isso o que acontece quando cultivamos esse ser-tão: o que você pensa é importante.

Teríamos muito mais a perguntar sobre suas pesquisas, mas ficamos por aqui. Agradecemos à professora Adilbênia pela generosidade ao aceitar nosso convite e por compartilhar conosco suas reflexões. Esperamos que essa conversa incentive outras pessoas a conhecerem a sua trajetória, a sua produção intelectual e o seu trabalho, com a certeza de que é apenas o início de muitos outros encontros, leituras e aprendizagens.

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Elisete M. Tomazetti é professora do departamento de Metodologia de Ensino – MEN da Universidade Federal de Santa Maria, líder do Grupo de Estudos e Pesquisa/CNPQ Filosofia, Cultura e Educação (FILJEM) e coordenadora do Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Filosofia (LEAF), do Curso de Filosofia/UFSM.

Sofia H. Weiland é mestranda pelo Programa de Pós Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Bolsista CAPES. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Vitória A. Sauzem é doutoranda em Educação pelo Programa de Pós- -Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), orientanda da Profa. Dra. Elisete M. Tomazei, membra do grupo de pesquisa Filosofia, Cultura e Educação (FILJEM) e Bolsista CAPES. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.