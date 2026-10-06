Da filosofia colonizadora à decolonização da filosofia, um breve exercício

Ensino de filosofias africanas a partir de experiências desde o Brasil

No que toca ao debate sobre a valorização da cultura e dos saberes produzidos pela população africana e em diáspora, o Brasil consolidou um importante passo em 2003. Em janeiro daquele ano, foi sancionada a Lei nº 10.639/2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana em todas as escolas de ensino fundamental e médio do país. Essa legislação reflete os esforços e, sobretudo, as reivindicações dos Movimentos Negros Organizados brasileiros, marcando uma etapa crucial rumo ao reconhecimento da cultura e dos saberes africanos e afrodiaspóricos na educação básica brasileira.

No entanto, após a oficialização dessa obrigatoriedade, uma outra etapa, não menos importante, apresentou-se: a implementação da Lei nº 10.639/2003. Tendo em vista as dificuldades que tal medida expõe, este texto objetiva narrar algumas experiências relativas ao ensino de filosofias africanas em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) brasileiros. Em síntese, os IFs são instituições públicas federais que ofertam educação básica, profissional, tecnológica e superior, estando presentes em todo o território nacional brasileiro.

As experiências aqui descritas dizem respeito às minhas práticas profissionais realizadas em dois IFs distintos, entre os anos de 2023 e 2026. As instituições em questão são o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar). No IFRS, tive a oportunidade de trabalhar no campus Rolante. Já no IFFar, trabalhei no campus Alegrete em 2025 e, atualmente, atuo no campus Frederico Westphalen. Ambos os IFs estão localizados no Estado do Rio Grande do Sul.

Currículos ainda colonizados

É justamente no que se refere à Lei nº 10.639/2003 e aos seus desafios teóricos e práticos de implementação que gostaria de relatar minha experiência com o ensino de filosofias africanas nos IFs. Inicialmente, um dos exercícios que costumo realizar em minhas atividades como docente é analisar os currículos dos cursos nos quais irei ministrar minhas aulas.

Constatei que tanto as abordagens sugeridas quanto às bibliografias indicadas, no que diz respeito à filosofia, eram e são majoritariamente ocidentais, privilegiando uma perspectiva eurocêntrica da filosofia.

No IFRS, campus Rolante, os currículos analisados foram os dos cursos: Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio e Técnico Integrado ao Ensino Médio-PROEJA. No IFFar, campi Alegrete e Frederico Westphalen, os currículos analisados foram: Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio e Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio.

Constatei que tanto as abordagens sugeridas quanto às bibliografias indicadas, no que diz respeito à filosofia, eram e são majoritariamente ocidentais, privilegiando uma perspectiva eurocêntrica da filosofia. Um currículo eurocêntrico implica alguns problemas. Primeiro, torna-se problemático na medida em que desconsidera a produção cultural e os saberes advindos de outros continentes. Conforme Asante (2009), uma abordagem eurocentrada põe à margem, deslocando para longe do centro do conhecimento as produções culturais e os saberes africanos e afrodiaspóricos.

Em segundo lugar, esse currículo evidencia o que o sociólogo Grosfoguel (2016) denominou de racismo epistemológico. O racismo epistemológico opera de modo a silenciar, proibir ou inferiorizar os conhecimentos e as visões de mundo dos povos africanos e da diáspora. Em terceiro lugar, põe em prática o que Carneiro (2005) denominou de epistemicídio. Em linhas gerais, o epistemicídio diz respeito à produção de uma indigência cultural que remete à inferiorização intelectual e age na deslegitimação da população negra como portadora e produtora de conhecimento. Além disso, as falácias que se valem do eurocentrismo, do racismo epistemológico e do epistemicídio se evidenciam no próprio discurso filosófico.

Eurocentrismo, racismo epistemológico e epistemicídio no discurso filosófico

Autores considerados cânones da filosofia ocidental, como Friedrich Hegel e Immanuel Kant, para citarmos apenas alguns, contribuíram de forma indelével para a disseminação do privilégio eurocêntrico, do racismo epistemológico e do epistemicídio. Por um lado, Hegel defendia o racismo discursivo ao afirmar “A África não é parte histórica do mundo; ela não tem movimento ou desenvolvimento para exibir… o Egito não pertence ao espírito Africano.” (HEGEL, 1956, p. 99 apud OBENGA, 2004, p. 3). Por outro lado, Immanuel Kant, ao se referir aos povos negro-africanos, sustentava pensamento semelhante “Os negros da África não possuem, por natureza, nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo.” (KANT, 1993, p. 75-76).

O racismo epistemológico opera de modo a silenciar, proibir ou inferiorizar os conhecimentos e as visões de mundo dos povos africanos e da diáspora.

Diante do exposto, pode-se compreender o silêncio sobre os saberes e conhecimentos africanos e afrodiaspóricos nos currículos analisados como consequência do racismo que opera no interior do próprio discurso filosófico. Ou seja, o racismo epistêmico, o epistemicídio e o eurocentrismo atuam de forma concreta ao silenciar, apagar, inferiorizar e deslegitimar a produção de conhecimento dos povos negro-africanos e em diáspora.

Deste modo, o exercício seguinte que realizei foi o de pôr à prova o eurocentrismo curricular dos IFs. Assim, coloquei em prática a decolonização dos currículos. Meu relato centrar-se-á em duas perspectivas filosóficas africanas, a saber: a filosofia africana kemética e a filosofia africana a partir dos adinkras.

Práticas decoloniais no ensino de filosofia: afrocentrando o currículo

Um tema comum que aparece nos currículos diz respeito à origem da filosofia. De modo geral, a origem da filosofia é tratada a partir da Grécia, ou seja, a partir do chamado “milagre grego”. A pergunta que faço é: é possível decolonizar o discurso da origem da filosofia? Diante de tal questionamento, busquei inspiração no filósofo Asante (2022), no livro Os Filósofos Egípcios: vozes ancestrais africanas de Imhotep à Akhenaten.

Segundo o autor, a partir de uma perspectiva afrocentrada, a filosofia teria se originado no Egito, por volta de 2700 anos antes da era comum (A.E.C.), com o antigo povo africano que se autodenominava “Kemet”. Cabe ressaltar que o termo “Kemet” significava “terra dos pretos”. Além disso, segundo Asante (2022), o povo kemético utilizava o conceito de “Rekhet” para se referir ao conhecimento, à sabedoria e à filosofia.

No contexto kemético antigo, Asante (2022) nos apresenta vários filósofos, dentre eles: Imhotep (2700 A.E.C.), Ptahhotep (2414 A.E.C.), Kagemni (2300 A.E.C.), Merikari (1990 A.E.C.), Sehotepibre (1991 A.E.C.), Duauf (1340 A.E.C.) e Amenemope (1290 A.E.C.). Cada filósofo contribuiu com algum ramo do conhecimento; Ptahhotep, por exemplo, produziu o primeiro ensinamento ético sobre o envelhecimento, defendendo que a vida consistia em manter a paz e a harmonia com a natureza. Kagemni também teve grandes contribuições no campo da ética, preocupando-se com as ações corretas, além de defender a compaixão e o respeito por todas as criaturas vivas.

Outra abordagem decolonial a respeito da origem da filosofia pode ser seguida a partir dos adinkras. O surgimento dos adinkras não tem uma data historicamente determinada. No entanto, segundo Nascimento e Gá (2009), a história oral diz que os adinkras têm origem em uma guerra travada entre reis africanos nos territórios que hoje chamamos de Gana e Costa do Marfim. Adinkra refere-se a um antigo sistema de escrita africano baseado em ideogramas.

Conforme Nascimento e Gá (2009), esses ideogramas, ou símbolos, incorporam e transmitem características da história, dos valores, das normas socioculturais e da filosofia do povo asante, localizado atualmente no território de Gana. Os adinkras são compostos por mais de 80 símbolos, e cada um pertence a uma determinada classificação, a saber: animais, corpos celestiais, corpo humano, objetos feitos pelo ser humano, formas abstratas e vida vegetal.

Além disso, dentro dessas classificações, encontramos símbolos adinkras associados ao conhecimento, a saber: sankofa, Nyansapow, Nea Onnim No Sua A, Ohu e Ananse Ntontan. Dentre os símbolos mencionados, o mais conhecido é o sankofa. Sankofa significa: “nunca é tarde para voltar e pegar o que ficou para trás”. O símbolo sankofa pode ser representado de três maneiras distintas, sendo uma delas o desenho de um pássaro com a cabeça voltada para trás, alimentando-se de uma semente.

A sugestão de decolonizar o currículo trabalhando com filosofias africanas apresenta-se como um exemplo dentre tantos outros que possam comportar uma perspectiva afrocentrada.

Outra etapa da minha experiência com o ensino de filosofias africanas envolveu as atividades com os estudantes em sala de aula. Com a filosofia kemética, foi possível trabalhar a produção textual, cujo objetivo era relacionar os ensinamentos dos filósofos egípcios antigos aos objetivos dos cursos dos estudantes. Já com os símbolos adinkras, além de trabalhar com a produção textual, desenvolvi dois dispositivos pedagógicos: o quebra-cabeça filosófico africano e o cubo mágico filosófico africano.

Por fim, as experiências aqui descritas servem como possibilidades para construir uma filosofia e um ensino menos monocromáticos e epistemologicamente mais justos. Nesse sentido, as práticas pedagógicas narradas objetivaram diminuir a lacuna, ainda existente, entre a sanção da obrigatoriedade da Lei nº 10.639/2003 e os desafios de sua implementação. A sugestão de decolonizar o currículo trabalhando com filosofias africanas apresenta-se como um exemplo dentre tantos outros que possam comportar uma perspectiva afrocentrada. Pois, diferentemente do que se possa imaginar, a perspectiva afrocêntrica não busca apagar, proibir ou invisibilizar outras perspectivas filosóficas. Pelo contrário, com tal perspectiva os professores e as professoras de filosofia são convocados a alargar os seus horizontes epistemológicos, éticos e estéticos. Assim, o ensino de filosofias africanas não se reduz a uma mera obrigação legal, mas sim a um compromisso ético-político com uma sociedade menos racista e mais igualitária.

Paulo R. Marques Segundo é professor substituto no Instituto Federal Farroupilha, campus Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, Brasil.

Referências:

ASANTE, Molefi Kete. Os filósofos egípcios: vozes ancestrais de Imhotep à Akhenaten. São Paulo: Editora Ananse, 2022.

BERNARDINO-COSTA, Joaze; MALDONADO-TORRES, Nelson; GROSFOGUEL, Ramón (org.). Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019. (Coleção Cultura Negra e Identidades).

BRASIL. [Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003]. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 140, n. 8, p. 1, 10 jan. 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm. Acesso em: 10 jun. 2026.

NASCIMENTO, Elisa Larkin; GÁ, Luiz Carlos. Adinkra: sabedoria em símbolos africanos. Rio de Janeiro: Pallas, 2009.

NASCIMENTO, Elisa Larkin. Afrocentricidade: uma abordagem epistemológica inovadora. São Paulo: Selo Negro, 2009.

OBENGA, Théophile. Egypt: Acient History of African Philosophy. In: WIREDU, Kwasi (ed.). A Companion to African Philosophy. Massachusetts: Blackwell Publishing, 2004. p. [31-49].