Desextincións ou Pleistoceno Park?

Recentemente, a empresa Colossal Biosciences anunciou a desextinción do lobo xigante, unha especie que habitou o planeta no Pleistoceno ata hai 12.000 anos, cando se extinguiu coa derradeira glaciación. Uns días despois desa sorprendente mensaxe, a mesma empresa comunicou o nacemento dun híbrido de lobo vermello fantasma -especie en perigo de extinción- portador de xenes ancestrais que, afirman, foron recuperados previamente. Os dous anuncios nos medios de comunicación – os traballos non se publicaron en revista científica algunha- suscitaron inmediatamente certeiras críticas de moitos expertos en xenética e en bioloxía da conservación.

En primeiro lugar, non se trataría dunha desextinción senón do nacemento de novos animais transxénicos: o material xenético do actual lobo gris foi modificado, mediante a técnica de edición de ADN Crispr, engadindo só 14 xenes localizados nos fósiles do lobo extinto. Non coñecemos o xenoma completo dos lobos xigantes, que se separaron da liñaxe que deu lugar aos actuais lobos grises hai 5,7 millóns de anos; longo período de evolución por separado no que deberon acumularse moitas máis variacións que os 14 xenes recuperados nos restos parciais de ADN dun dente e dun cranio fósil do lobo extinto. Ademais, aínda que tiveran todo o ADN dun ou varios individuos, para considerar exitosa unha “desextinción” precisaríase garantir una diversidade xenética, nunca comprendida nuns poucos individuos dunha especie. A variabilidade xenética das poboacións é fundamental para a súa supervivencia fronte aos cambios ambientais. Tampouco debemos esquecer que a adaptación é o resultado da coevolución entre especies diferentes, nun ambiente determinado tamén en evolución. Ten sentido, entón, “revivir” unha especie adaptada a un ecosistema ancestral que xa non existe? Queremos facer un “Pleistoceno Park”? Non debemos menosprezar, por outra banda, os riscos que tería introducir especies novas na natureza sen saber a repercusión que terá para o resto das especies e os seus equilibrios. A reintrodución de especies nun hábitat é unha práctica de risco, pois ben poderíamos estar a liberar novas especies invasoras que ameacen as existentes.

Colossal preséntase ademais na súa web como unha gran solución para frear o declive das especies actuais en perigo de extinción:

“A extinción é un problema colosal que o mundo afronta. E Colossal é a empresa que o vai arranxar. Combinando a ciencia da xenética co negocio do descubrimento, esforzámonos por impulsar o latido do corazón ancestral da natureza. Para ver ao Mamut laúdo tronar sobre a tundra unha vez máis. Avanzar nas economías da bioloxía e da cura a través da xenética. Para facer a humanidade máis humana. E para espertar as perdidas selvas da Terra. Así, nós, e o noso planeta, podemos respirar con máis tranquilidade”.

Non cabe dúbida de que a extinción é un grave problema. Un recente estudo publicado en Nature apunta que dos terzos das poboacións analizadas están ameazadas actualmente e perdendo diversidade xenética, e reclama urxentes intervencións de conservación. Segundo a Unión Internacional para a Conservación da Natureza afrontamos unha “sexta extinción” inducida pola transformación do uso do solo e fragmentación dos ecosistemas, a contaminación, a sobreexplotación de recursos naturais, o cambio climático e a introdución de especies invasoras. Pero, neste contexto, é realista recrear no laboratorio toda a biodiversidade que destruímos e liberala logo a uns ambientes degradados polas nosas actividades? Ten sentido este esforzo para a conservación sen virar o rumbo do que facemos co territorio? E, en síntese, é esta unha estratexia factible para conservar a biodiversidade ameazada?

As promesas de Colossal desenfocan unha discusión necesaria sobre como e cara onde imos dirixir os nosos esforzos para a conservación da biodiversidade. Sinalar á biotecnoloxía como a gran solución, ensombrece as máis sensatas e realistas propostas dos verdadeiros expertos en conservación. Hoxe están en perigo tantas especies – máis de 40.000 especies- que é impensable recuperalas no laboratorio. O que precisamos son políticas do territorio que permitan a recuperación das condicións que garanten a biodiversidade. Preservar os hábitats é a única fórmula para a supervivencia das especies, pois estas non son entidades illadas senón que se manteñen grazas a un complexo sistema de interaccións entre elas e co medio, unhas relacións intricadas entre atmosfera, hidrosfera, biosfera e xeosfera que non podemos substituír. É así que segundo Conservación Internacional necesitamos naturalizar e manter a calidade do 40% dos ecosistemas para evitar a perda de biodiversidade.

O transhumanismo, a nova corrente filosófica que confía na mellora da humanidade a través da ciencia e a tecnoloxía, parece inspirar agora esta pretensión de mellorar a biodiversidade con técnicas de edición do ADN. Mitigar a perda de diversidade xenética é un importante desafío para manter a biodiversidade global e a estabilidade do planeta. Pero o que precisamos é un cambio na nosa relación coa natureza, atender aos equilibrios dos ecosistemas naturais e conservar polo menos un 40% da superficie do planeta inalterada. Non vemos, pois, solución ningunha nas “ilusións tecnolóxicas” de volver a recrear no laboratorio o que destruímos transformando o planeta ao noso antollo.