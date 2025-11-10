A Unión Europea nun labirinto

Estes días celebraranse dos cumios internacionais que nos dirán se a deriva cara a ningures da Unión Europea se mantén, ou, como vén de suceder en Nova York, é posible un xiro racional a posicións mais acordes cos seus principios fundacionais.
Estes cumios internacionais son o COP30 (Cumio climático) que se celebra en Belen (Brasil) e a CELAC (Comunidade dos Estados Latinoamericanos e Caribeños) que terá lugar en Santa Marta (Colombia).
Os primeiras sinais non son moi positivos. En relación á CELAC chegan novas preocupantes, como que un número crecente de lideres europeos xa anunciaron que non acudiran a ese cumio. As razóns son ben coñecidas e débense a non querer enfadarse co patrón (Donald Trump). Con esta actitude a Unión Europea non só camiña na dirección dunha maior dereitización e conservadorismo nas súas posicións políticas, senón que perde unha nova oportunidade de ser alguén relevante no taboleiro internacional para aparecer como un fiel escudeiro dos Estados Unidos. Unha subordinación que no caso da CELAC supón darlle as costas aos países latinoamericanos, algúns dos cales (Venezuela, Colombia, Brasil…) están a sufrir as ameazas de Donald Trump como evidencian os ataques militares no Caribe (“operación contra o narcotráfico”).
En relación o COP30 que se celebra 10 anos despois do cumio de Paris e a carón dun quecemento global que se acelera -os últimos anos foron os mais calorosos da historia recente- cabe sinalar que, se ben a ausencia dos Estados Unidos -o principal emisor histórico de gases contaminante- xa limita o alcance dos posibles acordos, non deberamos perde-la esperanza de evitar un aumento das temperaturas por riba de 1,5ºC aínda que as perspectivas non sexan moi optimistas. Desgraciadamente, a Unión Europea nos últimos tempos optou por segui-la ruta trumpista abandonando obxectivos climáticos anteriores que a tiñan situado no liderado da loita contra o cambio climático.
Nestes cumios veremos se a Unión Europea segue presa no seu labirinto ou, como sería desexable, é quen de atopar unha saída autónoma do mesmo para ocupar no taboleiro internacional a posición que sería mester.