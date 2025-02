Informe Reuters. Xornalismo, Medios e Tecnoloxía para 2025

As organizacións de noticias prepáranse para múltiples desafíos en 2025, que probablemente incluirán novos ataques de políticos hostís (Donald Trump, entre eles), ventos económicos continuos e batallas para protexer a propiedade intelectual fronte ás voraces plataformas impulsadas pola intelixencia artificial. É o que se desprende do Informe Reuters sobre Tendencias e Prediccións en Xornalismo, Medios e Tecnoloxía para 2025 que o recoñecido Instituto adscrito á Universidade de Óxford elaborou a partir dunha grande sondaxe industrial, extraída dunha mostra estratéxica de 326 líderes dixitais de 51 países e territorios. A coordinación correu a cargo dos investigadores Nic Newman e Federica Cherubini.

Resalta o Informe que os cambios nas procuras, en particular, converteranse nun motivo de queixa importante para unha industria de noticias que xa perdeu tráfico social e teme unha maior diminución da visibilidade a medida que as interfaces de intelixencia artificial comecen a xerar respostas “similares ás historias” ás consultas de noticias. As eleccións estadounidenses tamén destacaron o crecente poder dun ecosistema de noticias alternativo que inclúe personalidades partidistas e creadores que a miúdo operan fóra das normas xornalísticas e algúns din que agora han eclipsado aos medios tradicionais en termos de influencia e confianza.

A pesar destas dificultades, moitas organizacións de noticias tradicionais seguen sendo optimistas sobre o ano que vén, aínda que non sobre o xornalismo en si. Os tempos incertos tenden a ser bos para os negocios e a perspectiva dun “Trump desatado”. Isto podería dar lugar a un aumento do tráfico web e mesmo das subscricións, pero non hai garantías de que isto ocorra. Un dos principais retos será volver atraer ás audiencias que perderon o hábito de consumir noticias nos últimos anos e atopar formas de atraer á próxima xeración. Moitos editores buscarán mellorar drasticamente a calidade dos seus propios sitios web, crear experiencias de noticias máis personalizadas e investir máis en audio e vídeo. Coas expectativas dos consumidores cambiando a un ritmo rápido, aceptar o cambio sen perder a fidelidade aos valores xornalísticos fundamentais será a clave para atopar o equilibrio durante o ano que vén.

Como ven os líderes dos medios o ano que vén

Só catro de cada dez (41%) dos editores, directores executivos e executivos dixitais da nosa mostra din que teñen confianza nas perspectivas do xornalismo para o ano que vén, e un de cada seis (17%) expresa pouca confianza. As preocupacións expresadas relaciónanse coa polarización política, o aumento dos ataques á prensa e a captura dos medios, todos os cales en conxunto considéranse ameazas importantes á capacidade do xornalismo para operar libremente.

Nun nivel máis positivo, pouco máis da metade (56%) di que confía nas súas propias perspectivas comerciais, un aumento significativo con respecto á cifra do ano pasado. Moitos editores esperan un aumento do tráfico no medio do caos previsto por unha segunda presidencia de Trump, outros informan dun crecemento continuo das subscricións en liña, mentres que outros aínda cren que o rápido crecemento dos contidos pouco fiables xerados por IA podería facer que as audiencias volvan aos medios de comunicación de confianza.

Mentres tanto, ao redor de tres cuartas partes (74%) dos enquisados afirman que lles preocupa unha posible diminución do tráfico de referencia dos motores de procura este ano. Os datos obtidos para este informe do provedor de análise Chartbeat mostran que o tráfico agregado por centos de sitios de noticias desde a procura de Google mantense estable por agora, pero os editores temen a extensión dos resumos xerados por IA ás noticias importantes. Isto prodúcese despois de grandes caídas no tráfico de referencia aos sitios de noticias desde Facebook (67%) e Twitter (50%) nos últimos dous anos.

En resposta a estas tendencias, os editores esforzaranse máis este ano en construír relacións coas plataformas de IA (+56 puntuación neta)3) como ChatGPT e Perplexity, que estiveron cortexando contido de alta calidade a cambio de citas e/o diñeiro. Coa atención do consumidor centrándose no vídeo, tamén se está planeando un maior esforzo dos editores para Youtube (+52) e TikTok (+48), a pesar dunha posible prohibición nos Estados Unidos a principios de 2025, así como Instagram (+43).

Pola contra, o sentimento dos editores cara a X/Twitter (-68 puntuación neta) empeorou este ano tras a politización da rede baixo Elon Musk. The Guardian , Dagens Nyheter e A Vangarda atópanse entre os que deixaron de publicar na plataforma, con Bluesky (+38) como beneficiario clave. Google Discover (+27) está a converterse nunha fonte de tráfico máis importante, aínda que volátil, que se volveu fundamental para moitas empresas de noticias durante o último ano. A nosa enquisa atopa que os editores son ambivalentes pero tamén realistas sobre a súa dependencia das plataformas en xeral, cunha proporción similar que busca cortar vínculos (31%) como fortalecelos (31%). A maioría do resto (36%) está a planear manter os vínculos nos niveis existentes.

No ámbito empresarial, case catro de cada dez (36%) dos nosos editores comerciais esperan que os ingresos por licenzas de empresas de tecnoloxía e intelixencia artificial sexan unha fonte de ingresos significativa, o dobre que o ano pasado. Pero a cantidade e a estrutura dos acordos seguen sendo un punto de discordia. A maioría dos enquisados (72%) dixeron que preferirían ver acordos colectivos que beneficiasen a toda a industria en lugar de que cada empresa negociase no seu propio interese (19%), que é o que estivo sucedendo na súa maioría. Outro 6% di que preferiría non asinar ningún acordo.

En termos máis xerais, as subscricións e membresías seguen sendo o principal foco de ingresos (77 %) para os editores, por diante da publicidade gráfica (69 %) e a publicidade nativa (59 %). A maioría agora depende de tres ou catro fontes de ingresos diferentes, incluídos os eventos (48 %), os ingresos por afiliados (29 %), as doazóns (19 %) e os negocios relacionados (15 %).

Coa desaceleración do crecemento das subscricións, o desenvolvemento de novos produtos será unha prioridade máis importante no ano que vén. Más dunha cuarta parte dos editores enquisados afirman que están a pensar activamente en lanzar novos produtos relacionados cos xogos (29%) ou a educación (26%) e unha quinta parte (20%) busca lanzar unha versión internacional ou noutro idioma. É probable que moitos destes novos produtos inclúanse en subscricións de “acceso total” nun intento de reducir a perda de clientes. Ao mesmo tempo, máis de catro de cada dez (42%) afirman que buscarán lanzar ou probar un produto “para mozos” este ano.

Mentres tanto, o uso de tecnoloxías de IA por parte das organizacións de noticias segue aumentando en todas as categorías, e os editores enquisados consideran que a automatización do back-end (60 %) é moi importante, e moitos deles implementaron kits de ferramentas de IA para apoiar os novos fluxos de traballo este ano. A gran maioría (87 %) di que as salas de redacción están a ser transformadas total ou parcialmente pola xeración de IA, e só o 13 % di que non tanto ou que non o están en absoluto.

É probable que en 2025 proliferen os usos da IA orientados á audiencia, e os editores inclinaranse pola personalización de formatos como unha forma de aumentar a participación. Na nosa enquisa, a maioría afirmou que estarían a explorar activamente funcións que convertan artigos de texto en audio (75%), proporcionen resumos de IA na parte superior das historias (70%) ou traduzan artigos de noticias a diferentes idiomas (65%). Más da metade (56%) dos enquisados afirmou que estarían a estudar chatbots e interfaces de procura de IA. Non todos estes experimentos chegarán á produción completa, pero a dirección da viaxe é clara.

En termos máis xerais, os enquisados esperan que as plataformas tecnolóxicas desenvolvan e promocionen os seus axentes de IA este ano, moitos dos cales contarán con interfaces conversacionales melloradas. ChatGPT de OpenAI agora vén con funcións de voz avanzadas e tanto Siri como Alexa están a actualizarse. Ao redor dunha quinta parte (20%) pensa que estas interfaces serán a “próxima gran novidade”, mentres que a metade (51%) espera un impacto máis “lento”.

Os editores non están seguros de se as tendencias cara aos influencers e os creadores son boas ou malas para o xornalismo. Ao redor dunha cuarta parte (27%) ten unha opinión negativa, preocupada pola posibilidade de que a cobertura xornalística institucional quede relegada, pero outros (28%) son máis positivos e cren que hai moito que as organizacións de noticias poden aprender en termos de creatividade narrativa e construción de comunidades.

En relación co anterior, a algúns editores preocúpalles perder ás súas estrelas editoriais nun ecosistema máis orientado á personalidade. Pero unha preocupación maior é a de atraer e reter talento en produtos e deseño (38%), ciencia de datos (52%) e enxeñería (55%) nun momento no que o desenvolvemento de novos produtos está a cobrar máis importancia que nunca. Palabras e frases que poderiamos escoitar máis en 2025… AI Slop [/ ai slɔp /’] substantivo Definición: Ás veces tamén é simplemente lixo. Medios de baixa calidade (incluídos textos e imaxes) creados con tecnoloxías de intelixencia artificial xenerativa. Utilízanse amplamente en titulares de xornais que advirten sobre os perigos do lixo en comparación co valor do xornalismo.