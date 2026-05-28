Cando o 35% decide todo

Hai un número que moi pouca xente coñece e que en 2026 pode marcar a diferenza entre quedar na casa ou acabar na rúa. Non é o número de meses de impago. Non é a débeda acumulada. É o 35%.
Esa porcentaxe é o límite que a lei fixa para determinar se unha persoa está en situación de vulnerabilidade económica fronte a un desafiuzamento. A regra é sinxela: se o custo da túa vivenda, sumando alugueiro e subministracións básicas, supera o 35% do que ingresas cada mes, o xuíz ten base legal para paralizar o teu desaloxo. Non como favor. Como obriga.
O problema é que ninguén cho conta así de claro.
Poñamos números reais sobre a mesa. Unha persoa que cobra o Salario Mínimo Interprofesional en 2026 ingresa arredor de 1.142 euros netos ao mes. Se o seu alugueiro son 550 euros e entre luz, auga e gas suma outros 140 euros, está destinando 690 euros á vivenda. Iso é o 60% do seu soldo. Vinte e cinco puntos por riba do límite legal. Quédanlle 444 euros para comer, desprazarse e vivir o resto do mes.
Ante iso, un xuíz non ten marxe para mirar cara a outro lado.
O que fai o maxistrado non é un xuízo de valor. É unha operación matemática. Divide o gasto polos ingresos, multiplica por cen e compara o resultado co limiar do 35%. Se o superas, o sistema recoñece que estás nunha situación que non se pode soster. E a lei, polo menos sobre o papel, protéxete.
Pero hai algo máis ca o número. O xuíz tamén mira se tes alguén ao teu cargo, se hai menores na casa, se o propietario é unha gran empresa ou un particular con dous pisos. Cada un deses factores suma ou resta. Non é un proceso automático, é unha análise da túa situación real, con documentos, con informes de Servizos Sociais, con datas e con facturas.
Por iso importa saber que tes na man antes de sentarte fronte ao xulgado.
A prórroga de protección contra desafiuzamentos está vixente ata o 31 de decembro de 2026. Iso non significa que todos os casos se deteñan automaticamente. Significa que existe un mecanismo legal que funciona se o activas a tempo e coa documentación correcta.
O 35% non é un truco. É un criterio. Coñecelo non garante nada, pero ignoralo pode saír moi caro.