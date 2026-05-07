O fogar non é unha ficha en ningún taboleiro

O decreto de prórroga de alugueiros non caeu porque fose tecnicamente defectuoso, aínda que puidese mellorarse. Caeu porque protexer os inquilinos non formaba parte do cálculo político de quen tiña o poder de salvalo. Caeu porque a aritmética parlamentaria, neste país e hoxe por hoxe, premia outras lealdades. Caeu porque tres millóns de persoas non teñen grupos de presión tan eficaces como os fondos de investimento que controlan decenas de miles de vivendas.
As consecuencias son reais e xa están en marcha. Familias que solicitaran a prórroga confiando na lei atópanse agora en terra de ninguén xurídica. Inquilinos cuxos contratos vencen nos próximos meses afrontarán revisións de renda que poden superar o 30 ou o 40% nun mercado que xa estaba en máximos históricos. Os xulgados prepáranse para unha avalancha de procedementos de desafiuzamento que, noutro escenario, non chegarían a producirse.
Poñamos cara a ese limbo. Un inquilino enviou en prazo o burofax solicitando a prórroga. O seu contrato vence. O propietario quere vender a vivenda. Ese dereito segue existindo? Se se entende que o decreto produciu efectos durante a súa vixencia provisional, ese burofax podería xerar un dereito consolidado que debe respectarse, con todas as implicacións que iso ten, o propietario quedaría obrigado a notificar ao inquilino as condicións da transmisión por se puidese exercer o seu dereito de adquisición preferente. Pero a pregunta segue sen resposta definitiva, pode un decreto non validado xerar dereitos duradeiros, ou o seu carácter provisional impide que despregue efectos máis aló da súa morte parlamentaria? A resposta darana os xuíces, un a un, caso a caso, durante meses. Esa é outra das facturas que pagará a xente real por once votos de diferenza no hemiciclo.
A dereita e Junts, que nisto actuou como dereita, argumentará que o mercado se regulará só, que a oferta chegará, que a interferencia gobernamental empeora as cousas. Ese argumento pode debaterse en seminarios de economía. Non pode debaterse coa persoa que recibe unha carta do seu propietario dicíndolle que ten tres meses para marcharse porque o contrato non se renova e o piso sae a prezo de mercado.
A política de vivenda é, no fondo, a política máis concreta que existe. Non é sobre indicadores macroeconómicos nin sobre modelos de mercado. É sobre se a xente pode quedarse na súa casa ou non. Sobre se os fillos seguen no mesmo colexio o próximo setembro. Sobre se unha persoa maior pode envellecer no barrio que coñece.
O Congreso votou que non. A pregunta que queda é cantas persoas van pagar ese non con algo tan irreemplazable como o lugar onde viven. E se, cando chegue o momento das próximas eleccións, alguén lembrará quen pulsou o botón vermello.
O fogar non é unha ficha. Pero hai quen o xoga coma se o fose.