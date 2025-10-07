Boa viaxe, Jane Goodall

En tempos tan escuros como os actuais en que gobernantes sen cerebro (Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin) invaden países en nome da paz sen importarlles asasinar ou mutilar crianzas e esmagar todo o que atopan, que dirixentes políticos mediocres (Santiago Abascal, Alberto Nuñez Feijoo) sementan odio e insidias en base a mentiras e trolas, figuras luminosas como a da científica, etóloga e primatóloga Jane Goodall, que vén de abandonarnos, emerxen cunha grandiosa luminosidade tal que mostran ao mundo como non so é posible, senón necesaria, outra visión do mesmo, da relación entre os seres humanos, e destes coa natureza. Unha relación de amizade e respecto mutuo como fórmula segura para a paz e a felicidade de todos.
O grande valor aportado por esta grande científica e marabilosa muller non está só nun millor e máis correcto coñecemento dos primates, como seres vivos con sentimentos, intelixencia e capacidade para relacionarse entre si, senón na importancia, diría que na necesidade senón queremos acabar con todo, de que os humanos teñamos unha relación coa natureza de respecto, diálogo e conservación. Unha relación totalmente distinta á actual que leva camiño de acabar coa vida na Terra. Como sinalan moitas voces, Jane Goodall ensinounos a observar antes que xulgar, a escoitar antes que falar e a protexer incluso aquelo que outros ignoran. Un ensino que serve para facer este mundo máis humano.
Finalmente, subliñar que ver o respeto e admiración con que voces de todo o mundo, das máis diversas e plurais, están despedindo a esta científica británica, animan a pensar que non todo está perdido, que son moitas as voces que reclaman que “outro mundo non só é posible, senón tamén necesario e desexable”. Outro mundo no que a relación humana co mundo animal e co planeta sexa moi diferente.
Jane Goodall, unha muller cunha enorme empatía, unha científica revolucionaria, deixounos, pero a súa memoria e o seu legado quedaran para sempre. Gracias Jane e que a terra, que tanto defendeches, che sexa leve.