Autoría voluntaria fronte a acumulación simbólica

Unha obra non se explica pola súa autoría senón polo conxunto de obras todas. A autoría soamente é un réxime económico, un medio simbólico de intercambio e acumulación. Fronte á acumulación privativa da economía de competencia, na cerna da arte está a posibilidade de renunciar ao estatuto da autoría. Dese modo, en literatura, quen escribe podería desmontar todo o aparello de acumulación, tanto simbólica coma dineraria da actual Sociedade do Espectáculo.

A achega principal da autoría sería a da renuncia á posesión ou propiedade da obra en beneficio do obxecto literario pois, ao desaparecer a posesión e o nome de quen a produce, a obra gozaría de autonomía plena instaurando unha continuidade absoluta na literatura e na arte, provocando un efecto de imposibilidade ou atrancamento no proceso da acumulación simbólica subxectalista, do suxeito. O campo de senso dos obxectos literarios sería só deles, deixando de estar incluído como un subcampo ou un subconxunto do campo autorial de suxeitos e vontades.

De aí que non falemos aquí dunha colectivización, dado que todo colectivo ten vontade e está composto de suxeitos, por non dicir que toda colectividade arranxa vontades para producir dispositivos simbólicos de administración. A nación, por exemplo, produce obxectos simbólicos coma as ben chamadas “seleccións” nacionais deportivas, dispositivos subxectalistas que entronan a simboloxía competitiva e os modelos simbólicos de acumulación do mesmo xeito que o fai a simboloxía pseudoartística do cinema e da música lixeira.

Xustiza daimónica fronte a acumulación competitiva

Na Grecia arcaica, un símbolo era un anaco de cerámica partido en dous fragmentos que se entregaban ás partes contratantes nun pacto ou nun empréstito. Para liquidar o contrato, había que xuntar as dúas pezas e facelas encaixar.

O diabólico ou daimónico (de daímon, demo), coma no exemplo clásico do bastón que ao se introducir na auga do río visualmente parece que se torce, dá lugar a un obxecto descomposto. De aí que a xustiza daimónica produza un déficit no equilibrio do símbolo xa que as partes do pacto non son equipolentes, non cadran, e como consecuencia o seu valor é dificilmente equiparable. O daimónico é monstruoso, coma a Frankenstein, vénselle as costuras, os parafusos quedan á vista.

Esta achega autorial secundaria organizaríase arredor da renuncia voluntaria á autoría como xermolo dunha economía non competitiva e antiacumulativa pola que os obxectos literarios e artísticos circularían sen o peso simbólico autorial.

Polo tanto, ademais desa primaria e dominante, unha achega autorial secundaria poderíase artellar a partir do principio da xustiza deficitaria. Se o xusto é, en termos dinerarios e simbólicos, que as dúas partes dun pacto dean e reciban o mesmo, que as dúas pezas de cerámica encaixen no symbolon e dean por liquidada a débeda, a xustiza deficitaria sería aquela xustiza daimónica, ou diabólica, que fai imposible a equivalencia de valor.

Esta achega autorial secundaria organizaríase arredor da renuncia voluntaria á autoría como xermolo dunha economía non competitiva e antiacumulativa pola que os obxectos literarios e artísticos circularían sen o peso simbólico autorial. Coma actualmente as obras en dominio público mais sen dominio ningún pois este último implica o seu oposto, ao dominio público correspóndelle o dominio privado, ou privativo. O dominio público, ao conservar o valor simbólico, competitivo e métrico da autoría, sostén e dá pulo ao privativo baseado na notoriedade e xa non digamos na celebridade, esta última especialmente esporeada pola economía da información, que é o paradigma da escaseza e da competencia aplicados a un obxecto que nin é escaso porque é incuantificable (o saber non ocupa lugar) nin é competencia dalgúns e non do resto porque compete a todos.

O que propoñemos, pois, é a conversión do tempo como valor de uso e valor de cambio -medibles e cuantificables- en tempo desocupado sen valor económico -non mesurable nin cuantificable-.

Abofé que con esta proposta non pretendemos facer que as persoas autoras pasen fame coma nos tempos da bohemia. Ao aplicar a xustiza deficitaria, sería innecesario calcular o valor simbólico de cada achega autorial, como agora se fai na Sociedade de Autores, na que se cobra por número de obras e pola medición da difusion das mesmas. Remuneraríanse as persoas autoras cun sistema tendente a eliminar a simboloxía dineraria sen substituíla por outra, velaquí xorde a riqueza existencial.

Nun contexto de riqueza dineraria e de bens de produción excedentarios aínda que administrados por unha economía da escaseza e da competencia que os distribúe segundo eses mesmos valores de carestía e de potencia de acaparación, é perfectamente factible liberar parcialmente o emprego do tempo. O que propoñemos, pois, é a conversión do tempo como valor de uso e valor de cambio —medibles e cuantificables— en tempo desocupado sen valor económico —non mesurable nin cuantificable.

Mediante o aproveitamento dunha figura de dereito xa existente, a do Convenio Especial, había ser a Seguridade Social a que recade o valor dinerario producido polas obras artísticas ás que autoría renuncie voluntariamente. Ese valor dinerario empregaríase para cubrir tanto a cotización coma a parte da remuneración asalariada correspondente ao tempo laborable liberado co que a autoría voluntaria se vería recompensada. Dese xeito, comezaríase ademais a desmontar a concepción do traballo como mercadoría.

A noción de mercadoría, na que se basea a economía, é unha representación simbólica. Se o senso non é medible nin cuantificable, a mercadoría si. Se a mercadoría é a representación do traballo, tal como di Marx, o seu valor soamente pode ser o dunha linguaxe simbólica desde o momento en que é cuantificable. Mais cómpre ter en conta que na arte o único que conta é o cualitativo, non o cuantitativo. As relacións dos obxectos artísticos réxense por un principio director cualitativo; o obxecto artístico existe en función da súa calidade, da disposición da materia que lle dá forma, quer plástica quer literaria.

O alicerce da nosa argumentación é que o valor principal no ámbito da arte é a compartición, non a apropiación e administración de recursos.

Riqueza existencial fronte a administración da propiedade

O que se pretende aquí é adoptar unha posición que leve a un intercambio de ideas sobre cal é a función dos obxectos literarios, quer o obxecto autoría quer o obxecto obra.

Pódese dicir que ese sería o obxectivo táctico deste artigo e que a finalidade estratéxica é a de propoñer unha economía non competitiva e non lucrativa para o ámbito da arte (sensu lato) e do pensamento. O alicerce da nosa argumentación é que o valor principal no ámbito da arte é a compartición, non a apropiación e administración de recursos. Isto é, deberíase fomentar e premiar a xenerosidade, non as estratexias de administración dunha suposta escaseza que non existe. Recuperar a noción de riqueza, darlle un senso positivo desde o momento en que esa riqueza se comparte como cultura. De feito, a base da cultura e da arte, literatura incluída, é o pensamento; un tipo de riqueza que é tal porque se pode compartir sen límite ningún. A riqueza, logo, sería aquilo que máis se comparte. Máis rico é quen máis achega, non quen máis acumula.

A produción autorial non se fornecería coa acumulación simbólica, que vencella notoriedade, actualidade e remuneración dineraria, senón con tempo desocupado, de tal xeito que o tempo medido (o do traballo e o do ocio, o do otium e o do negotium) pasaría a ser tempo aneconómico. O réxime primario de acumulación simbólica dineraria e artística coexistiría, cando menos nun estadio inicial, co réxime secundario ou daimónico da autoría voluntaria, rexido pola produción, pola abundancia (velaí a etimoloxía de copia), pola compartición da obra, xa non pola acumulación de capital simbólico nin pola consunción, esa subxectividade que se produce e se consome a si mesma como acceso ao senso monopolizado polo culto ao suxeito.

Desde o momento que o suxeito autorial se reifica nunha obra, está en igualdade ontolóxica cos outros obxectos artísticos, entre eles os literarios, e as obras teñen a mesma consideración ca as persoas autoras, é dicir son autónomas e non pertencen a ninguén.

Emprego do tempo e economía de achega

Nun momento con tendencia a unha diminución do traballo debida especialmente á automatización, sen reducir a produción, pódese traballar menos tempo; o tempo, en vez de dedicalo aos produtos da industria do ocio, pódese empregar na colaboración. O propósito sería, polo tanto, remunerar o traballo realizado fóra do emprego como tempo de produción de plusvalía, é dicir, fóra do dominio do valor simbólico dinerario; na exterioridade aneconómica. Un lugar no que o emprego non sería máis có emprego do tempo, un tipo de medición da achega realizada coa obra, co operar, co traballo.

Propoñemos unha detención do emprego do tempo na produción económica para empregar esa detención noutro tipo de produción, a economía de achega. Reducir o emprego do tempo de produción económica para dedicar esa detención a demostrar que o tempo non é necesario como economía; a inoperatividade dese tempo innecesario tamén produce mais non no senso en que produce o consumo de ocio nin no da consunción da propia subxectividade como cultura de si (souci de soi) senón que produce senso e, en consecuencia, remunera a existencia, produce riqueza existencial.

Polo tanto, ha de ser fóra do emprego, fóra do tempo como medida de valor, onde se ha atopar o beneficio da achega.

Unha primeira forma de substituír o valor económico dado ao tempo empregado na produción é permitindo que a achega non a faga soamente o produtor, que tamén a faga o consumidor ao producir agora un valor non asociado ao valor de cambio.

O beneficio da práctica da achega xorde da figura da persoa colaboradora, que ha substituír paseniñamente a figura do contribuínte pagador de impostos. A noción de achega xorde do ámbito legal: é a acción de contribuír mais baseada na obtención dun único beneficio, o acceso ao senso. Unha acción que concede senso existencial a quen a realiza. Non é nin gasto nin imposto pois non esgota nada, tampouco o aumenta nin é acumulativa, o seu único beneficio é a posibilidade que abre á inoperatividade, ao que está fóra da economía do tempo. Á riqueza. Un exemplo claro é a arte moderna, literatura incluída, antes de que entre nos procesos de comercialización e financiarización. A arte é riqueza porque outorga acceso ao senso, fai que un obxecto apareza, que algo exista. Corresponde a un xeito novo de concibir a produción e a distribución da riqueza. Cun beneficio non cuantificable nin esgotable, si compartible. Non se trata dunha forma de benestar, é o beneficio de existir como tal cousa. No mundo. Un xeito de fornecer medios para desenvolver capacidades. Non un intercambio de tempo por diñeiro, si o acceso a un tempo non necesario, aneconómico, sen principio nin fin.

Por iso a economía de achega non se basea en albiscar un vencello inmediato entre a contabilidade da riqueza e a obtención dun beneficio para o seu posuidor. O proceso que se inicia coa economía de achega non é de transindividuación nin comunitario senón que consiste en superar as unidades espazo-temporais deixando que sexa o senso o que reorganice os mundos dos obxectos, afastados definitivamente da simbolización monetaria cara a unha reorganización non monetaria e incontable da riqueza.