[Alén dos espellos] O cine e a antipolítica

El 47 (Marcel Barrena, 2024) foi un dos grandes filmes do pasado ano, que aguantou en carteleira ata ben avanzado este. Éxito de público referendado tamén por unha favorable acollida da crítica. Unha boa mostra dun cine social que segue tendo unha cota relativamente reducida no cine producido en España. Eu tamén gustei da película mais saín do cine con certa incomodidade que paso a explicar.
O filme describe uns feitos ocorridos nos últimos anos do franquismo e primeiros da transición, dos que eu gardaba certa memoria que me parecía non coincidir de todo co que acababa de ver na pantalla. O heroe absoluto do filme é Manolo Vital, admirablemente interpretado por Eduard Fernández, inmigrante estremeño que chega como tantos, nas décadas dos 60 e 70, en busca de traballo á cidade (Barcelona), que lidera a loita dos charnegos polo dereito á vivenda, construíndo as casas coas súas propias mans nos terreos baldíos do extrarradio (un fenómeno que se repetiu tamén en Madrid e noutras cidades), que se acaba integrando no seu novo contexto cultural ata o punto de aprender a falar catalán, que consegue traballo como condutor na empresa municipal de autobuses e que protagonizará o episodio final que o fará saltar ás noticias xa nos inicios da democracia: o secuestro dun autobús co obxecto de demostrar que o seu barrio, o mesmo que el colaborara a construír desde a nada, tamén podía ser accesible para o transporte público.
Ata aquí o mostrado na pantalla coincide co que eu lembraba ter lido, e mesmo visto nalgún noticieiro de televisión. Mais no filme Vital é representado como unha persoa que en cada momento se amosa remisa a tomar partido e, cando o fai, faino en reaccións movidas máis pola amizade, ou mesmo por certa visceralidade, ca non por conviccións políticas ou ideais sociais, como se ve na folga dos condutores, na que el é dos que se resiste a secundala. É aí onde a miña memoria se rebelaba, porque tiña entendido que Manolo Vital fora dirixente da asociación veciñal do seu barrio, sindicalista de CCOO e militante do PSUC. Comprobeino, coma calquera pode facelo rebuscando nos numerosos artigos aparecidos despois da estrea da película, nos que se reconstrúe a súa figura real. Por que esta dimensión de compromiso asociativo, incluído o político, foi silenciada no filme? Non podo subtraerme á hipótese de que os responsables do filme (produción, director, guionista) puideron pensar que podía “venderse” mellor a historia dun heroe singular case malgré lui, ca non a dun líder social, sindicalista e politizado. En termos comerciais seguramente non lles faltaría razón. Mais dese xeito súmanse á corrente mainstream marcada polo cine USA, onde os conflitos só se resolven (?) mediante a acción, case sempre violenta, dun heroe individual e individualista. E, o que é máis grave, dese xeito agora mesmo alimentan o discurso antipolítico ao estilo “todos os políticos son iguais” e “só o pobo salva ao pobo” que, por exemplo, se escoitou despois dos asolagamentos con vítimas mortais da DINA en Valencia. E que nas redes sociais tamén se chegou a difundir cos lumes recentes, diante do evidente fallo da resposta institucional. Un discurso que se asenta sobre a dicotomía “clase (casta) política” / “pobo”, caro aos populismos tanto de esquerda como de dereita (aínda que, como se está vendo, finalmente é a ultradereita quen mellor partido acaba tirando) que favorece a idea perversa, por antidemocrática, segundo a cal o pobo é consubstancialmente alleo ao compromiso político. A traxectoria de Manolo Vital foi a refutación dese aserto.
Para rematar. Na barriada de Torré Baró, no arrabalde barcelonés, segue existindo unha activa e combativa asociación veciñal, onde figura unha foto de Manuel Vital en lugar ben visible. Os actuais dirixentes aseguran que os problemas do barrio continúan sendo moitos e graves. A loita continúa.
