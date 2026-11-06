Entrevista con Alberto Sucasas. Filosofía e teatro: entre marxinalidade e contaminación 

Non é a primeira vez que dedicamos un Argumenta ás relacións entre filosofía e teatro, nin tampouco a primeira en que entrevistamos ao profesor de Filosofía na Facultade Ciencias da Educación da Universidade da Coruña Alberto Sucasas. Na anterior ocasión a conversa xirou arredor de filosofía e música, co gallo da publicación do seu libro La música pensada. Sobre Eugenio Trías (Biblioteca Nueva, 2013). Agora é o seu ensaio Mayorguiana. Pensamiento y teatro en Juan Mayorga (Editorial PUV da Universitat de Valéncia, 2023) o que nos convoca. A extensa obra do profesor Sucasas veu xirando arredor de tres grandes temas: o filósofo xudeu Levinas (Levinas: lectura de un palimpsesto, 2006; Celebración de la alteridad, 2014 ), sobre o que fixo a súa tese de doutoramento, a espiritualidade e o pensamento xudeus (Memoria de la ley. Ensayos sobre el pensamiento judío, 2004 ) e o exterminio dos xudeus europeos nos campos nazis (Shoah: el campo fuera de campo (Cine y pensamiento en Claude Lanzman), 2018). Ultimamente o seu interese, sen abandonar os grandes temas previos, decántase cara ao eido da estética.
Comeza o seu libro afirmando que o logos teatral foi obxecto dunha atención “periférica” na filosofía. Cal sería a explicación desa relativa marxinalidade do topos teatral no discurso filosófico?
O teatro, marcado pola ficción e o irreal, ten estado en boa medida baixo sospeita por parte do pensamento, pois semella que a vocación natural do filósofo é a verdade e a realidade. Mais hai momentos da filosofía nos que o feito teatral pasa a ocupar un lugar de primeira orde, como a Poética de Aristóteles ou A orixe da traxedia de Nietzsche. Tamén hai unha dimensión tráxica da acción e, xaora, unha inspiración ou fecundación dos textos tráxicos. Así que “periférico” non debe entenderse coma algo prescindible. Ou sexa, que relativizaría un pouco as miñas propias palabras.
Xa non hai uns límites tan precisos que nos permitan distinguir o que é filosofía do que non o é, e nese sentido creo que temos unha sensibilidade máis favorable para a “contaminación” filosófica, dito nun sentido nobre e non pexorativo.
Como vén de sinalar, cos grandes tráxicos gregos do período clásico produciuse unha fecundación ou “contaminación filosófica” da escena. Desde a perspectiva histórica non se podería dicir que nos dous cumios posteriores da creación dramática, o teatro isabelino (Shakespeare) e o teatro do século de ouro español (Lope, Calderón) esa “contaminación” desaparece?
En casos coma o de Calderón é difícil dicir que non hai unha dimensión especulativa teolóxico filosófica… Mais é verdade que, en xeral, no teatro da época do manierismo e o barroco dáse un avance respecto da separación, moi marcada na literatura clásica, entre a traxedia e a comedia. Como dicía Aristóteles: a traxedia presenta aos homes mellores do que son e a comedia peores do que son. O sentido traxicómico dun Shakespeare ou dun Lope ten que ver cunha certa democratización da mentalidade na cultura moderna, un certo pathos igualitarista e, nese sentido, paréceme un avance. Mais, no século XX, a filosofía problematizou o seu autismo ou illamento doutros sectores da produción cultural. Xa non hai uns límites tan precisos que nos permitan distinguir o que é filosofía do que non o é, e nese sentido creo que temos unha sensibilidade máis favorable para a “contaminación” filosófica, dito nun sentido nobre e non pexorativo. E eu diría que, da escena mundial, o autor de referencia é Juan Mayorga, pola súa dobre condición de licenciado en filosofía, autor dunha tese sobre Walter Benjamin, e home do teatro. O feito de ter querido incorporar a súa paixón filosófica á súa escrita dramática é marca da casa e o que quizais lle dá un valor e unha personalidade máis definida ao seu corpus literario.
Porén, Mayorga distánciase do chamado teatro de “ideas” ou “de tese”. En que consiste, logo, ese teatro filosófico que evita caer no “teatro de tese”?
Coido que é unha tensión interna do funcionamento do “obradoiro Juan Mayorga” no que, por un lado, a filosofía é argumentación, razoamento e, por outro, el cre que os problemas desbordan as respostas e, xaora, de algunha maneira o traballo do pensamento sempre terá un carácter inconcluso ou revisable, aberto á pluralidade. Un teatro de tese supón, nun autor, a convicción de estar en posesión da verdade e para Mayorga o esforzo do pensamento e o sentido dunha representación teatral é, si, a procura da verdade, mais sabendo que nunca se está na súa posesión. Se cadra de aí vén certo desaxuste, inquietude ou desorientación que provoca no espectador. Nun texto que escribín sobre O xardín queimado, cualificábao de teatro socrático, no sentido do Sócrates tabán, que propón preguntas como unha forma de descolocar ao oínte. O gran precedente filosófico de Mayorga, logo, non é un dramaturgo senón Sócrates ou, cando menos, a imaxe máis idealizada que de Sócrates nos deixou a tradición.
Dentro desa dimensión socrático crítica, a crítica do poder ocupa un lugar central na dramaturxia mayorguiana Nela, vostede atopa un eco da microfísica do poder foucaultiana, que por unha parte pode chegar a dar unha imaxe absorbente, coma se nada puidese escapar da súa vixilancia; máis, por outra, lembra que todo poder xera resistencia. En todo caso, afirma vostede, Mayorga “non é un poeta da desolación. Na súa obra aniña a esperanza, xurdida da organización do pesimismo”. Que é esa organización do pesimismo que permite escapar da tentación do nihilismo desesperanzado que aparece noutros dramaturgos contemporáneos?
Complementaría o da organización do pesimismo coa célebre frase de Gramsci: “pesimismo da intelixencia, optimismo da vontade”, que ten unha parte obvia de voluntarismo. Eu creo que en Mayorga hai un diagnóstico hipersensible á xeración de barbarie na historia contemporánea, o que ten moito que ver coa atención que el sempre concedeu ao exterminio nazi dos xudeus europeos como expresión máxima da inhumanidade. Pero, ao mesmo tempo, un pesimismo que se quedase na conclusión da desolación absoluta é, ética e politicamente, non só ineficaz, senón suicida. Aí gaña o poder, diante do que desaparece toda resistencia. Para el o seu teatro é un teatro político, sen ser un teatro militante ao servizo dun determinado movemento político. Hai unha declaración del que me gusta moito: “Cando me poño a escribir intento evitar pensar que son un escritor de esquerdas”. O que quere é preguntar e deixarse levar. Aínda que sen dúbida hai unha función de concienciación política na escena, por iso di que o elemento esencial do teatro é o espectador. A esperanza do feito teatral é que o espectador submiso saia da sala coma un espírito rebelde.
A miña hipótese é que a inspiración última de Mayorga é máis kafkiana que benjaminiana nese punto, o de non confiar en que poida haber un bo poder, senón manter sempre a actitude de receo, de sospeita, de crítica cara o feito do poder.
No seu libro identifica certa tensión entre dous referentes na escrita de Mayorga: por un lado Benjamin, determinante nun “teatro anamnético” no que ten cabida “a memoria dos vencidos”; e por outra, dun xeito se cadra menos obvio, Kafka. Esa tensión entre estas dúas figuras acaba sendo expresado mediante un dilema hamletiano: “Benjamin ou Kafka? Esa é a cuestión”. Que significado atribúe a este dilema?
Caracterizar a produción dramática de Mayorga coma un teatro benjaminiano é un tópico da crítica e dos espectadores ou lectores cultos dos seus textos. Fixo a súa tese sobre Walter Benjamin, as súas obras están sementadas de citas máis ou menos encubertas, nomes de personaxes e motivos: a lingua, a tradución, esa memoria anamnética. Mais ao mesmo tempo sinte unha devoción extraordinaria por Kafka, que tamén inspira aspectos esenciais do seu teatro. Un deles, quizais o fundamental, é o que poderiamos chamar unha apoloxía da debilidade. O teatro político, no sentido tradicional, coma o de Benjamin, supón que hai vitimarios e vítimas, o que tamén está en Kafka. Mais supón tamén que hai un poder malo e un poder bo: o poder malo é o que se impón, explota, aliena; o bo é o que, a través da acción revolucionaria e emancipadora da clase proletaria, leva a unha sociedade reconciliada e pacificada. Kafka desconfía de calquera poder, considera que non hai dous poderes, bo e malo, senón un só, malo. A miña hipótese é que a inspiración última de Mayorga é máis kafkiana que benjaminiana nese punto, o de non confiar en que poida haber un bo poder, senón manter sempre a actitude de receo, de sospeita, de crítica cara o feito do poder.
Vostede pon en boca de Mayorga a afirmación de que “o futuro do teatro é sempre Atenas”. É dicir, o futuro do teatro está no pasado. Eu pregúntome se ten sentido proxectar ese paradoxal futuro para o teatro cando nada ten que ver o teatro contemporáneo con aquel acontecemento cidadán que supuñan os festivais, nos que en Atenas se representaban as obras dos autores tráxicos, en cuxas tramas toda a cidadanía, pobres e ricos, se recoñecían. Pensa vostede que Mayorga cre realmente na recuperación dese ideal hoxe?
A idea de que, para dar un paso adiante cómpre coller impulso, e iso obríganos a dar un paso atrás, eu creo que está na nosa conciencia histórica, intelectual e política. Cando el remite ao pasado, por un lado está o recoñecemento do momento fundacional en Atenas da filosofía e do teatro, cando menos na tradición occidental. Abonda con pensar no lugar que ocupa en relación coa filosofía a obra de Platón, na que hai elementos de teatralidade na elección do xénero de escrita.
Mais tamén hai contaminación filosófica no teatro: Sófocles ou Eurípides non se poden entender á marxe da filosofía, ou mesmo Aristófanes, con independencia de que acabara ridiculizando a Sócrates.
O diálogo
Mais tamén hai contaminación filosófica no teatro: Sófocles ou Eurípides non se poden entender á marxe da filosofía, ou mesmo Aristófanes, con independencia de que acabara ridiculizando a Sócrates. Pero hai outra dimensión do retrospectivo en Mayorga. El cre que a historia, como dicían os clásicos, é magistra vitae, por iso cómpre mirar cara atrás para poder mellorar o futuro. Nese sentido, boa parte do seu teatro recala na historia: a da guerra civil e as súas consecuencias (Sete homes bos, O xardín queimado), a historia contemporánea (Himmelweg, O cartógrafo, A tartaruga de Darwin). E isto non acontece só por un sentido nostálxico nin simplemente historiográfico, senón porque cre que de aí cómpre extraer leccións para construír, ou cando menos albiscar, un futuro mellor.
Un segundo dilema aparece en Mayorguiana, expresado de novo ao modo hamletiano: “Ser Rossel ou ser Blanca: esa é a cuestión”.
É a referencia ás dúas pezas de Mayorga que teñen máis que ver coa Shoah, o holocausto xudeu: O cartógrafo e Himmelwg. Nesta última, o personaxe principal é un delegado da Cruz Vermella que visita o campo checo de Terezín, Theresienstadt no seu nome xermanizado. Ese home visita ao campo baixo a teatralización encubridora do que alí ocorre, porque parece que é un centro residencial feliz, con escolas, con boa comida, con xente limpa, educada, aseada, mentres que o horror se oculta e el non ve. Se cadra, suxire o texto, porque non quere ver. É a súa dimisión como posible testemuña. Mentres que a nena de O cartógrafo é xustamente o contrario, unha testemuña. A obra non o resolve con claridade, mais semella que sobrevive á ocupación de Polonia polo III Reich e preserva esa memoria. Habería catro figuras: o vitimario, o comandante de Himmelwg é unha encarnación paradigmática desa figura; a vítima, que é quen sofre a acción do vitimario; o observador non comprometido, afectado de certa cegueira; e a testemuña, xunto coa nena de O cartógrafo, a Harriet de A tartaruga de Darwin, tartaruga que foi no Beagle e sobrevive non só á viaxe, senón ata a actualidade, atravesando toda a historia europea e facendo de guía histórico, de memoria viva dos acontecementos.
Hai unha pregunta que non se propón no seu libro pero que, ao fío deste tema, hoxe paréceme case inevitable. Se o exterminio dos xudeus europeos a mans do nazismo é con toda xustiza a gran catástrofe moral do século XX, que levou a dicir a Adorno que, despois diso, xa non é posible a poesía…
Di algo máis forte: “Escribir poesía despois de Auschwitz é un acto de barbarie”.
Exacto. Pois ben, a miña pregunta é: non sería lexítimo dicir que hoxe Gaza é o novo Auschwitz? Unha pregunta que non dirixo á obra de Mayorga senón ao autor de Mayorguiana.
Respondo, primeiro, cunha cita de Primo Levi, a quen, nun intre de gran tensión política e social en Italia, un xornalista preguntoulle: “Isto non é como Auschwitz?”, ao que Levi respondeu: “A situación dos traballadores hoxe en Italia pode ser considerada algo escandaloso que mobiliza a nosa conciencia, pero de ningún xeito se pode equiparar con Auschwitz”. E agora xa son eu quen falo: a loita sindical, a barbarie política, as ditaduras, forman parte do mundo, pero Auschwitz era o inmundo. Falando xa da actualidade, eu admiro a tradición xudía como tradición espiritual, pero creo que Israel como estado debe ser xulgado exactamente coma calquera outro, sen ningún privilexio. O de Gaza sen dúbida é terrible. Tanto como Auschwtiz? Eu diría que non, mais elaborar unha aritmética da dor non creo que sexa o máis acaído. Iso si, a experiencia do mal en Auschwitz pódenos iluminar a experiencia do mal en Gaza, e resulta extremadamente desacougante que os netos dos que morreron na cámara de gas estean levando a cabo un xenuíno xenocidio con respecto ao pobo palestino. Así que diría que si, que entendo que en termos de pathos político se diga que isto é Auschwitz, mais se tentamos distanciarnos, aínda recoñecendo a brutalidade inmensa de Netanyahu e o seu goberno en Palestina, malia todo iso non é Auschwitz.
Desde o Romanticismo a cultura europea vive un certo divorcio entre a vontade de expresar e os medios ao alcance, o que implica un certo sentido de frustración, e iso acentuouse dun modo extraordinario coa barbarie do século XX.
Cualifica Silencio, título do discurso de Mayorga no acceso á RAE, coma unha “poética do oximoron”. É dicir, un teatro que, recoñecendo que é imposible o que se propón facer, mesmo así o fai. Porén, eu pregúntome se estes límites que caracterizan a concepción estética do teatro de Mayorga non semellan deterse, como a min mo parece, nun certo límite das rupturas das convencións do teatro burgués.
Falando globalmente, a resposta é si. El non é un rupturista absoluto coas convencións da tradición escénica, mais iso non quere dicir que non haxa elementos que identificamos como de ruptura no seu teatro. Outra parte da pregunta era o de emprender unha tarefa sabendo a imposibilidade de culminala. Fago un excurso histórico moi breve: a arte clásica é aquela na que o creador cre que conta cos medios -son, música, palabras, cores…- para expresar o que quere dicir. Hai unha confianza nas potencialidades da linguaxe, mais desde o Romanticismo a cultura europea vive un certo divorcio entre a vontade de expresar e os medios ao alcance, o que implica un certo sentido de frustración, e iso acentuouse dun modo extraordinario coa barbarie do século XX. O meu interese en Mayorga en boa medida está aí, coma o meu interese en Shoah, a película de Lanzmann…
Mais, se me permite a interrupción, Lanzmann respecto da linguaxe cinematográfica si que introduce unha evidente radicalidade rupturista.
Iso é verdade. Coma co libro que dediquei a Lanzmann, agora estou preparando outro sobre a obra do pintor Francis Bacon, como expresión da barbarie do século XX, especialmente no tratamento do corpo, polo impacto que nel causaron as fotografías e as novas sobre os campos nazis. En definitiva, é un tema que me preocupa, que me parece medular. Desde o inefable no platonismo, a idea do desaxuste entre a palabra e a cousa a nomear é fonte de tensións moi interesantes en filosofía, e eu creo que en Mayorga está iso. Pero é verdade que, se se compara con outras opcións, malia que el admira moito a Grotowski, en parte por influencia de José Luis Gómez que estivo un tempo no Teatro Laboratorio, inclínase máis a certo respecto á tradición. Fronte ao “terrorismo” estético de algúns, Mayorga ten algo de “bo rapaz”, respectuoso mais crítico, se cadra tamén algo da vella toupa que vai furando por dentro a estrutura tradicional.
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PARA SEGUIR LENDO
TEXTOS CLÁSICOS
ARISTÓTELES: Poética. Introdución, tradución ao galego e notas de Fernando González Muñoz. Biblioteca Arquivo Teatral “Francisco Pillado Maior” / Departamento de Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa da Universidade da Coruña, 1999.
O primeiro estudo sistemático que un filósofo afrontou sobre o teatro da súa época.
DIDEROT, Denis: Écrits sur le théâtre (2 vol.). Édition établie et présentée par Alain Ménil.
O volume 2 inclúe Paradoxe sur le comédient (Paradoxo sobre o comediante), sen dúbida o texto que maior influencia tivo de entre os escritos por Diderot. (Hai tradución ao portugués: Paradoxo sobre o comediante. Tradución de Antonio Geraldo Silva. Escala, Sâo Paulo 2006)
NIETZSCHE, Friedrich: A Origem da tragédia proveniente do espírito da música. Tradución ao portugués, prefacio e notas de Erwin Theodor Rosenthal. Ed. Cupolo, 1948 / ebook Brasil 2006.
O punto de vista nietzscheano introduciu un controvertido cambio sobre a interpretación das orixes do teatro en Grecia mais, para alén desa controversia, a súa oposición entre o apolíneo e o dionisíaco terá consecuencias na concepción romántica e posromántica das artes.
ESCRITOS CONTEMPORÁNEOS SOBRE TEATRO E FILOSOFÍA
BADIOU, Alain: Éloge du théâtre. Champs / Flammarion, 2026.
Contra as anatemas anti teatrais promovidas por non poucos filósofos, desde Platón a Rousseau, o filósofo francés fai unha apaixonada defensa do espectáculo teatral. “Sobre a escena nada está asegurado agás a presenza”, asenta. E engade: “Ir ao teatro é asistir ao incerto nacemento dunha verdade e atoparse un mesmo implicado alí”.
HERRERAS, Enrique: Notas y contranotas para una estética teatral. Aportaciones de la escena al pensamiento contemporáneo. Artezblai, 2016.
Doutor en Filosofía e profesor na Escola Superior de Arte Dramático de Valencia, o autor propón, xa non unha reflexión sobre o teatro desde a filosofía, senón unha ollada en certo xeito inversa: constatar que contribucións está recibindo desde o teatro a filosofía.
RANCIÈRE, Jacques: Le spectateur émancipé. La Fabrique 2008
Nesta obra, que non se ocupa tan só do teatro, Rancière propón escapar do que el chama o “círculo do teatro”, presente desde Platón, que imporía a pasividade dos espectadores fronte ao dominio impositivo do autor. O “espectador emancipado” sería logo aquel que se resiste a esa pasividade e reclama textos e espectáculos que acepten que a dación de sentido non é algo que pertenza en exclusiva ao autor ou autora.
VÁZQUEZ FREIRE, Miguel: Estética e teatro. Galaxia, 2005.
Unha revisión sintética das principais concepcións estéticas desenvolvidas desde a filosofía que, ou ben directamente analizaron o fenómeno teatral, ou influíron sobre el. Desde Platón e Aristóteles ás estéticas psicanalíticas e marxistas.
UNHA SELECCIÓN DAS OBRAS DE TEATRO ESCRITAS POR JUAN MAYORGA
Teatro 1989-2014. La Uña Rota, 2014. (Entre as obras incluídas están El traductor de Blummemberg, Himmelweg, Hamelin, La paz perpetua, El chico de la última fila, Los yugoslavos e La lengua en pedazos).
Hamelin. La tortuga de Darwin. Edición de Emilio Peral Vega. Cátedra, 2015.
El cartógrafo. La Uña Rota, 2016.
Cartas de amor a Stalin. La paz perpetua. Castalia, 2016.
Silencio. Discurso de ingreso na Real Academia Española de la Lengua. La Uña Rota, 2019.