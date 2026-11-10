O fraude da vivenda pública: o Estado subasta as casas do narcotráfico ao mellor postor mentres bota aos inquilinos

Desenvolvemento
A operación ten a súa escenografía: axentes con coletes, caixas de documentos, precintos na porta e unha nota de prensa que fala de golpe ao narcotráfico. Poucas semanas despois, o mesmo piso aparece nun anuncio de subasta xudicial ou nun listado de activos que se ofrece ao mellor postor.
Entre un momento e outro hai un baleiro. O decomiso protexe a imaxe da loita contra a droga, pero non responde a unha pregunta sinxela: que pasa coa xente que vive nesa casa? En Galicia, como noutras comunidades, a resposta adoita ser o silencio administrativo.
A operación ten a súa escenografía: axentes con coletes, caixas de documentos, precintos na porta e unha nota de prensa que fala de golpe ao narcotráfico. Poucas semanas despois, o mesmo piso aparece nun anuncio de subasta xudicial ou nun listado de activos que se ofrece ao mellor postor.
Entre un momento e outro hai un baleiro. O decomiso protexe a imaxe da loita contra a droga, pero non responde a unha pregunta sinxela: que pasa coa xente que vive nesa casa? En Galicia, como noutras comunidades, a resposta adoita ser o silencio administrativo.
A SAREB para absorber os activos tóxicos dos bancos rescatados. A súa promesa incluía destinar parte desas vivendas ao aluguer social, pero a maioría vendeuse a investidores e o parque público apenas medrou.
A débeda que non se conxela
Un piso incautado raramente chega limpo. Moitos teñen hipoteca, e a hipoteca non desaparece porque o xulgado embargue a finca. Cando o xulgado de instrución traba o inmoble, os pagos mensuais quedan en suspenso, pero o banco segue sendo acredor.
Se a débeda se fai morosa, a entidade pode vender o préstamo a un fondo especializado en activos problemáticos, o que no sector se chama carteira de créditos fallidos. O fondo compra a débeda con desconto e pasa a ser o titular da garantía sobre o piso. Non lle fai falta que o piso sexa do narcotraficante: abonda con ter o crédito.
Aquí aparece o paralelismo coa crise de 2008. Entón, o Estado creou a SAREB para absorber os activos tóxicos dos bancos rescatados. A súa promesa incluía destinar parte desas vivendas ao aluguer social, pero a maioría vendeuse a investidores e o parque público apenas medrou. O patrón repítese: o custo socialízase, o activo privatízase e o inquilino paga a factura.
A Administración como intermediaria
Cando a sentenza é firme, os bens decomisados por tráfico de drogas pasan a un fondo xestionado a través do Plan Nacional sobre Drogas. O seu obxectivo declarado é financiar políticas de loita contra a adicción e de prevención. Na práctica, o mecanismo prioriza unha cousa: converter o inmoble en diñeiro. A vía habitual é a subasta. O ben anúnciase no portal de subastas do BOE e adxudícase ao mellor postor. Ese postor pode ser unha familia que necesita casa, pero con frecuencia é un investidor con capacidade de pago ao contado. Ningún criterio obriga a que o inmoble volva ao parque público de aluguer social antes de saír ao mercado.
A pregunta que unha redacción debería facer a cada administración é sinxela: cantos destes pisos se destinaron a vivenda social nos últimos anos, e cantos se subastaron? As respostas, se existen, hai que buscalas nos rexistros da Administración e nas memorias do fondo. Sen eses datos, calquera cifra é unha sospeita, non unha proba.
Cando o contrato non está inscrito no Rexistro da Propiedade, a súa protección fronte a terceiros é moito máis débil.
O calvario do inquilino: do contrato legal ao precario
Hai inquilinos que asinaron o seu contrato de aluguer antes de que o piso fose incautado. Pagaban unha renda a un propietario que parecía normal, sen vínculo aparente con ningún delito. Para eles, o decomiso non é unha noticia lonxana: é o día en que a súa casa cambia de dono sen que ninguén lles avise.
O problema práctico é o interlocutor. As contas do propietario orixinal poden estar bloqueadas. Se o inquilino tenta pagar a renda á Administración, o sistema non ten un procedemento claro para recibila. Algunhas rendas quedan consignadas nun xulgado, outras rexéitanse e outras se perden no limbo entre departamentos.
Cando o contrato non está inscrito no Rexistro da Propiedade, a súa protección fronte a terceiros é moito máis débil. Así, un arrendatario que actuou de boa fe pode pasar a ser considerado “ocupante en precario”, unha situación na que o propietario pode pedir a recuperación do inmoble sen que o contrato anterior lle sirva de defensa. A diferenza entre un inquilino e un ocupante é, na práctica, unha diferenza de papeis.
A demanda e a falta de alternativa
Cando o novo adxudicatario ou o fondo toma posesión, a primeira medida adoita ser unha demanda de desafiuzamento. O procedemento pode durar meses, e o expediente penal que orixinou o decomiso pode seguir aberto durante anos. As familias viven nese intervalo, coa renda en suspenso e a ameaza dunha orde de lanzamento.
Aquí falla a rede de protección. Os servizos sociais municipais e autonómicos poden orientar, pero rara vez teñen unha vivenda dispoñible de xeito inmediato. As familias deben demostrar a validez de contratos antigos fronte a fondos con equipos xurídicos especializados, sen apoio institucional para facelo. O custo non é só económico. As persoas describen anos de incerteza, decisións aprazadas, caixas sen desfacer. Unha mudanza que se espera cada mes desgasta máis que unha mudanza acordada. Ese desgaste non aparece nas actas da subasta.
A lección non aprendida
Un sistema que pretende reparar o dano social do narcotráfico acaba trasladando a vulnerabilidade a persoas que non cometeron delito algún. A crise de 2008 deixou unha lección documentada: os activos recuperados poden destinarse a vivenda social, pero non se fai se non hai unha decisión política que o impoña.
Hai propostas sobre a mesa. Subrogar no novo titular os contratos de boa fe, reservar os inmobles decomisados para o parque público municipal antes da subasta comercial e crear unha xanela de cobro de rendas para os inquilinos afectados. Ningunha require inventar nada. Require decidir que a vivenda incautada sirva para vivir e non só para recadar.