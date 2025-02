A necesidade de actuar

Estes días revelouse que só 14 países dos 200 asinantes do Acordo de París presentaron a tempo as actualizacións dos seus plans climáticos con obxectivos para 2035, antes da data límite orixinal do pasado 10 de febreiro, que están obrigados a presentar ante a Secretaría da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático. O Acordo de París de 2015 establece que cada cinco anos os países asinantes deben presentar plans denominados contribucións determinadas a nivel nacional (NDC, as súas siglas en inglés), con obxectivos cuantificados de emisións para programar a acción nun horizonte até de 5 ou 10 anos, con vistas a conseguir a neutralidade climática en 2050. Nin España nin a UE o fixeron.

En 2020, foron algúns máis, pero insuficientes. Concretamente, 48 países son os que cumpriron o prazo. Pero, cabe preguntarse, non cambiou nada desde entón? Non estamos ante unha urxencia maior?

Nin España nin a UE presentaron os NDC con obxectivos cuantificados de emisións.

Se repasamos o que aconteceu nestes últimos anos, veremos que acabamos os primeiros meses de 2025, e a sensación é que de boas noticias nada de nada, e a crise climática volveunos dar un golpe de realidade difícil de ignorar. A principios de mes confirmouse o que xa advertiamos nunha pasada edición: 2024 foi o ano máis caloroso xamais rexistrado.

Non só foi o ano máis caloroso, senón que o aumento da temperatura superou por primeira vez os 1,5 °C do Acordo de París, o obxectivo fixado en 2015 para evitar os efectos máis devastadores do cambio climático. Cun aumento da temperatura de 1,6 °C por riba dos niveis preindustriales (1850-1900), este ano súmase a unha década (2015-2024) que foi tamén a máis calorosa xamais rexistrada.

A principios de mes confirmouse o que xa advertiamos nunha pasada edición: 2024 foi o ano máis caloroso xamais rexistrado.

Pero, ademais, o pasado mes de xaneiro foi, segundo un recente informe do Servizo europeo de Cambio Climático Copernicus, o mes máis caloroso da historia, cunha temperatura media global de 13,23°C. Este rexistro supera en 0,79° C a media do período 1991-2020, consolidando unha preocupante tendencia de aumento de temperaturas.

Segundo estimacións de Global Carbon Budget, as emisións totais de gases de efecto invernadoiro en 2024 aumentarían nun 2%, respecto ao ano anterior. É difícil manter unha actitude positiva neste contexto, pero é clave lembrar que nunca é demasiado tarde para actuar. Cada 0,1 °C de quecemento evitado asegura un futuro un pouco mellor para todos.

Os crecentes impactos dos fenómenos meteorolóxicos extremos, con todas as vítimas humanas e destrucións, son tan só un síntoma da contorna cada vez máis hostil cara ao que avanzamos como consecuencia da crise climática. Actuar para mitigar os efectos máis devastadores do cambio climático non só implica despregar máis renovables, senón tamén preparar as nosas comunidades para poder resistir, adaptarse e recuperarse dos devanditos efectos.

Nunca é demasiado tarde para actuar. Cada 0,1 °C de quecemento evitado asegura un futuro un pouco mellor para todos.

Os incendios en Los Ángeles de hai unhas semanas, considerados xa os máis custosos da historia de EEUU, presentan unha nova realidade en que o cambio climático exacerba as condicións perfectas para estes terribles sucesos. O impacto económico de episodios como este é devastador, cun custo que en 2024 alcanzou os 140.000 millóns a nivel global só en danos asegurados, moi por riba da media de 94.000 millóns anuais da década anterior.

Pola súa banda, a DANA que arrasou Valencia e acabou coa vida de 231 persoas entrou na lista do dez catástrofes climáticas máis custosas de 2024, cun custo estimado de 4.220 millóns en danos asegurados.

De feito, España é un dos países máis vulnerables ao cambio climático, segundo Greenpeace, debido ao maior aumento das temperaturas fronte á media global. Por cada grao que aumente a temperatura media global, en España o aumento será de 1,5°C.

As cousas non van ben nin moito menos na loita contra o cambio climático, pero, ademais, o triunfo de Trump deu ás ao negacionismo, e pode supor un golpe irreversible. Pero o destino non está escrito se a comunidade internacional reacciona con firmeza defendendo as políticas climáticas, nun momento en que os eventos meteorolóxicos extremos se desatan.

España é un dos países máis vulnerables ao cambio climático, segundo Greenpeace, debido ao maior aumento das temperaturas fronte á media global.

O abandono por parte de EEUU co presidente Trump da loita contra o cambio climático pode estar detrás de moitas desas demoras, pero sería unha moi mala noticia que os gobernos sucumbisen neste momento. Os datos actuais recollidos no Convenio de Cambio Climático apuntan a que, cos compromisos actuais, as emisións levarían a un aumento de máis de 3ºC as temperaturas medias. Estariamos nunha situación catastrófica segundo os informes científicos.

Pero non podemos estar de brazos caídos e hai que reaccionar, xa que a política que representa Trump e a ultradereita está a ter xa consecuencias, e senón se actúa os efectos son devastadores. As políticas climáticas están a ter un certo freo a nivel mundial, que choca dalgunha forma coa preocupación que o cambio climático xera na opinión pública a nivel de moitos países, tal e como as enquisas demostran unha e outra vez. Só unha reacción global cidadá contra ese negacionismo que representan Trump e os seus seguidores pode corrixir a actual deriva de abandono e destrución de acción climática.

É moi grave que a maioría dos países do mundo non fixesen os seus deberes e non se tomen en serio a situación de gravidade que implica a intensificación do cambio climático. O novo escenario coa presidencia de Trump fai máis urxente a necesidade de actuar e un maior liderado da Unión Europea. Os próximos anos van ser decisivos na loita contra o cambio climático.