Lois Patiño, cineasta. Unha maneira de sentir o mundo

O reformulado festival compostelá Curtocircuíto volveu ás prazas da cidade. E foi na maxestuosidade impoñente da Quintana onde tivo lugar a inauguración coa proxección de Ariel, de Lois Patiño, filme que busca, paradoxalmente, transmitir o carácter lixeiro, efémero e poético do vento a través da personaxe protagonista. O espírito do aire que imaxinara Shakespeare impregna as imaxes dunha ficción que detén o tempo, que transita entre a verdade e a mentira e que fai virar a traxectoria do seu director cara a unha liña máis narrativa no seu cinema.
Atopamos en Ariel unha idea que aparece ao principio e se reitera ao final: “A vida é dos valentes”. Canto de valente fai falta ser para atreverse cunha película arredor do mundo de Shakespeare?
Nunca me tería metido ao proxecto de Shakespeare, non estaba na miña folla de ruta. Ía ser unha codirección con Matías Piñeiro. Fixemos unha primeira curtametraxe, Sycorax, que se estreou no 2021 na Quincena de Cannes e para entón Ariel xa estaba en marcha. De feito, fixemos a curta para probar que linguaxe común podía xurdir da nosa colaboración, pero logo Matías, por cuestións de calendario, xa non puido seguir porque tiña outra película en paralelo. Entón, quedeime eu con Shakespeare, que viña de Matías. El xa fixera seis películas arredor deste autor, sobre todo arredor das personaxes femininas das súas comedias. E cando decidimos traballar xuntos, pensamos en algo que xuntara as nosas inquietudes. El estaba no teatro e en Shakespeare e eu estaba na paisaxe, no silencio, na contemplación… E A tempestade é a obra onde hai máis presenza dos espíritos e dunha natureza animada. Pois aí é onde me centro tamén máis no personaxe de Ariel, que é o espírito do aire na illa. Entón é así como chego eu a Shakespeare e ao teatro, pero elixindo a obra onde máis presenza hai dunha natureza animada.
Corríxeme se me equivoco, pero, despois de ver a película, coido que trata de como manexar o propio destino. Era este é o tema que vos preocupaba? A capacidade de cada quen de conducir a súa propia vida sen que ninguén a escriba por nós?
Si. O obxetivo de Ariel en A tempestade é lograr a súa liberdade. Ela está baixo o dominio deste duque, Próspero, exiliado na illa. Entón, esta loita pola liberdade é o seu obxectivo. A película dialoga arredor do medo á liberdade, onde entraría esta cuestión que comentabas, a de atreverse a vivir, a valentía e, logo, por outro lado, que é isto da liberdade? Realmente somos libres? Como de suxestionados ou influenciados vivimos? Que limites culturais ou sociopolíticos temos? Non é o mesmo a liberdade aquí en Occidente que a liberdade da que pode dispoñer outra persoa noutro lugar. Entón, de aí esa cuestión do destino, da liberdade, da valentía. E entendo a liberdade dende estes prismas e a idea de que a liberdade total é moi difícil chegar a tela e de lograr quitarte todas as cadeas ou as suxestións que te van orientando.
“Eu elixín esta profesión de cineasta, como meus pais, que tamén son artistas plásticos, para facer arte coa vontade de que nos transcenda”.
Esa conversa previa que ten a protagonista antes de viaxar ás Azores é unha especie de preparación do que ven logo? Parece que a advirten sobre a necesidade de aproveitar o tempo e a vida, algo que Shakespeare si logrou.
Si. Nós rodamos primeiro a parte de Azores e logo volvín redefinir este prólogo. É unha película que arrinca lenta porque, na súa dimensión real, ata que non chegamos ás Azores non se desvelan todas as cartas e de repente desvélase unha comedia, metade narrativa, metade sensorial, estraña. Pero nesa primeira parte quería ir deixando algunhas pistas, como o pequeno clip que aparece da montaxe de A tempestade, da compañía Voadora, onde xa se rompe esa cuarta parede, con personaxes que se saben personaxes, onde se menciona a Pirandello e os seus Seis personaxes en busca de autor, onde aparecen estas nocións de destino e de liberdade. Nesa conversa é onde aparece esta mensaxe, que logo reaparece, de ser valentes para vivir e non quedar culpándote por non ter aproveitado a vida. Eu elixín esta profesión de cineasta, como meus pais, que tamén son artistas plásticos, para facer arte coa vontade de que nos transcenda, de esforzarnos ao máximo porque sabemos que se logramos que sexa unha obra de calidade e que mereza durar un pouco no tempo, pode ser o noso representante no mundo cando non esteamos.
É moi sorprendente e moi suxestivo, e aí a película arranca con moita potencia, a chegada á illa, cando imos descubrindo pouco a pouco que é un gran escenario teatral, con cada obra que comeza e remata todos os días e que, en certa maneira, recorda A invención de Morel, de Bioy Casares. Non sei se a teñades presente
Eu descubro A invención de Morel por O ano pasado en Marienbad, a película de Alain Resnais. A min gústame traballar en espazos ambiguos, como en Lúa vermella ou en varias das miñas curtametraxes, en espazos entre a vida e a morte, onde o tempo non flúe da mesma maneira, onde non hai pasado. Tampouco hai mañá. É sempre o mesmo día e, por aí, deixámonos arrastrar. Tanto A invención de Morel como O ano pasado en Marienbad deixaron en min unha impronta absoluta. Por iso sempre me gusta traballar nese espazo intersticial, que é tamén un espazo entre a realidade e a ficción. Hai unha conversa, xa avanzada a película, mentres van na furgoneta, onde un personaxe, coas súas dúbidas existenciais ao xeito de Pirandello, se pregunta se son ou non personaxes e se isto significa que están mortos. A resposta é a de non saber se están mortos ou vivos, preguntarse que é a realidade e responderse que xa non se sabe o que significa esa palabra. Por iso empeza a película con esa fenda que se abre na paisaxe, como que hai outras realidades, como que hai algo latexando máis alá do real.
“Nas Azores, onde cambian as estacións permanentemente, que están no medio do Atlántico cunhas ventiscas brutais, pois dificulta a rodaxe e a nivel de raccord de luz era complicadísimo, pero permíteche lograr uns momentos dunhas atmosferas climáticas intensas”.
Un espazo, como é un illa, adáptase moi ben a esa idea. Non sei se as Azores teñen un simbolismo especial nese sentido. En relación con Ariel, o espírito do vento, por exemplo, é un illa moi connotada a respecto disto.
Por iso a eliximos. A tempestade transcorre nunha illa e a pesares de que se pode simular unha illa en calquera costa, queríamos, a nivel de sensación de rodaxe, ter ese illamento porque sempre impregna certo modo de sentir. E logo tamén, ao traballar con moitos personaxes, a maioría dos actores son habitantes das Azores. Pero sobre todo elixímola por esa cuestión do vento. Non só que houbese vento, senón que fose perceptible visualmente. E tamén necesitabamos vexetación. Entón, nas Azores, onde cambian as estacións permanentemente, que están no medio do Atlántico cunhas ventiscas brutais, pois dificulta a rodaxe e a nivel de raccord de luz era complicadísimo, pero permíteche lograr uns momentos dunhas atmosferas climáticas intensas.
Como buscas facer cine botando man destes personaxes de bruxas e espíritos que aparecen ou se mencionan en A tempestade?
No caso de Sycorax é unha personaxe que nin sequera aparece en A tempestade. Aparece só mencionada polo que se di dela. Hai unha análise fantástica de Silvia Federici (Calibán y la bruja. Mujeres cuerpo y acumulación originaria, 2010), onde pon en relación o colonialismo coa caza de bruxas. É o mesmo home occidental dominando ao “outro” nas colonias e, por outro lado, ás mulleres en Europa, pero con esa mesma vontade de demonización do outro. Neste caso, Sycorax non aparece, pero todo iso que din dela, de que é unha bruxa malvada, é máis ben para manter o control. Entón, no caso de Sycorax, a personaxe traballámola para tratar de darlle a volta a iso. Facémola visible, facémonos a pregunta: que diría se tivese voz na obra? Ao mellor non era tan malvada como dicían. E no caso de Ariel, permitíame aproximarme a esta personaxe que se transforma no vento, na auga, no lume… Entón, permitíame esta vontade que sempre houbo no meu cine de romper certo antropocentrismo para guiar a mirada cara a natureza, cara a paisaxe, e nalgunhas películas, como en Samsara, cara os animais. E tamén sentir este palpitar dunha transcendencia panteísta.
“Eu asumín que me interesa máis tratar de coller pequenas xoias, pequenos poemas que están por aí aboiando na realidade para regalárnolos”.
Que supuxo dirixir a un elenco de actores e actrices tan variado, con algúns que non son profesionais pero aos que se lles pide, non sempre pero si en boa medida, que fagan unha interpretación teatral?
A película é, nese sentido, unha mestura de rexistros. Por un lado traballaba con dúas actrices profesionais, Irene Escolar e Agustina Muñoz, que teñen máis o rexistro cinematográfico pero que tamén poden facer o teatral. Logo, están os intérpretes da compañía Voaodora, que están máis no rexistro do teatro e logo todos os non profesionais de Portugal, cos que eu ía con certa seguridade porque están interpretando a Shakespeare e xa se descobreu o código da película. Entón, se o interpretaban peor eu sabía que a proposta da pelicula ía acoller ben eses erros. É como se o filme se convertera nun gran casting onde o espectador puidera ir pensando “este faino mellor, este faino peor”, pero ben, a nivel persoal, é a primeira ficción que fago porque veño máis do mundo do documental experimental e o feito de traballar con Irene Escolar e con Agustina Muñoz abriume un universo novo. De repente, descubrín a maxia da ficción e a posibilidade de traballar moito máis fondamente esa psicoloxía dos personaxes ou os arcos narrativos. Ata agora eu valoraba moito máis a forza do real e a ficción non a cría de todo, pois aquí, de repente, descubrín toda a maxia e a verdade que hai na mentira da ficción.
En relación con isto, o teu cine evoluciona cara a unha liña narrativa máis clara, xa que o traballo que viñeches facendo ata o de agora estivo máis pegado a trazos propios das artes plásticas.
Creo que esta película, dentro da miña traxectoria, é un paso estraño porque, como nacía nun proxecto codirixido con Matías Piñeiro, non era a miña intención traballar con Shakespeare nin meterme nunha ficción tan marcada. É nesta vontade de traballar con el onde dou este pero, ao telo dado, si que me fixo crecer moito como cineasta en territorios nos que eu non estaba explorando, pois esta cuestión da construción narrativa, a psicoloxización dos personaxes, a dirección de actores, a posta en escena de ficción… un montón de elementos que agora forman parte xa da miña identidade e que teño moitísimas ganas de seguir explorando. Entón si que, nese sentido, estou nesa liña de traballar máis a ficción. Estou ademais traballando nunha nova película coa produtora María Zamora, de Elástica Filma, que traballa con Carla Simón. Estamos desenvolvendo unha ficción que transcorrerá en Filipinas, tamén arredor do universo animista, continuando inquedanzas e temáticas de Samsara, pero máis inserido na ficción, con máis construción de personaxes. Logo, temos en stand by outro proxecto máis radical, un musical espiritual, moi singular, con El Niño de Elche como protagonista e o apoio na produción de Alfonso Zarauza.
Sempre defendiches unha linguaxe cinematográfica como forma de relacionarse co mundo. Como fuches aplicando esta maneira de pensar nas túas películas, por exemplo dende Costa da Morte?
Hai unha cita do crítico francés Dominique Noguez que me marcou profundamente: “Outra forma de mostrar traerá outra forma de pensar”. É dende aí, eu traballo. E tamén dende unha idea que está en A orixe da obra de arte, de Heidegger, que di que na poetización do real é onde emerxe a verdade. Entón, como cineasta trato de aproximarme a determinadas realidades, dende unha perspectiva, un ángulo ou unha filosofía diferentes que poida facernos pensar sobre ese tema, esa realidade que tratemos. Vela dende outro ángulo, que poidan facer emerxer outras diferenzas. O que procuro é facelo dende unha poetización. Hai cineastas que te intentan confrontar coa fealdade do mundo, coa súa crueza ou poñernos diante dun espello como sociedade. Eu asumín que me interesa máis tratar de coller pequenas xoias, pequenos poemas que están por aí aboiando na realidade para regalárnolos.
“Como cineastas temos que procurar trasladar da maneira máis fiel posible a nosa maneira de sentir o mundo porque así é como será máis auténtico”.
Hai outro autor que mencionas a miúdo, que é Didi-Huberman, sobre todo nesa célebre cita, “A imaxe arde”, que é o título dun pequeno ensaio seu e dunha curtametraxe túa. E logo esta esa outra de que non só miramos a imaxe, senón que ela tamén nos mira a nós. Como intentas levar ás túas películas algo tan suxestivo como isto?
Faise dende a duración. Incluso en Ariel, que é unha película máis narrativa e cuns tempos un pouquiño máis áxiles que películas miñas anteriores. Pero faise dende unha duración un pouquiño máis prolongada onde te podes permitir que, co tempo, a mirada do espectador vaia cara á imaxe e volva a el, e consiga verse a si mesmo dende a imaxe. En Samsara, fágoo de maneira aínda máis radical e fonda. Pido ao espectador que peche os ollos. Entón aí, a mirada volveuse xa cara o interior. Porque cerras os ollos, pero as imaxes non desaparecen, agroman, espértase certa memoria inconsciente. Eu sempre intentei convidar a sentir isto dende unha duración un pouco máis prolongada que a mera lectura da información para que avance o relato. Non é só un xesto de resistencia, senón unha maneira de sentir miña. Como cineastas temos que procurar trasladar da maneira máis fiel posible a nosa maneira de sentir o mundo porque así é como será máis auténtico.