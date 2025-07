Éric Toussaint: “Hai que cambiar o modo de produción e as relacións de propiedade”.

Comprender a débeda climática e a ecolóxica é fundamental para lograr a bifurcación ecolóxica. Tórnase imprescindible para atopar unha solución xusta e duradeira. A débeda ecolóxica, a que deben os Estados do norte en particular, debe ser recoñecida: daría pé ás correspondentes reparacións. Para poder desentrañar o devandito desafío, no calexón sen saída da globalización capitalista, volvemos dialogar, esta vez desde Bruxelas, con Éric Toussaint. Portavoz do Comité pola Abolición das Débedas Ilexítimas (CADTM), historiador, doutor en Ciencias Políticas da Universidade de Lieja e da de París VIII, membro do Consello Científico de ATTAC Francia e cofundador do Consello Internacional do Foro Social Mundial no 2001.

Cal é o estado de situación da chamada Débeda Ecolóxica?

Chegou a un nivel extremo. O aumento das temperaturas e o nivel dos océanos están a subir progresivamente e o número de persoas afectadas, tanto no sur como no norte, é impresionante. Todos os datos ensínannos que seguirá agravándose porque desde o sistema capitalista internacional non hai vontade e os gobernos, así, non teñen capacidade de atopar solucións. Moitos gobernos negacionistas, como os de Trump ou Milei, non dan importancia á magnitude da crise. Os Estados do Norte acumularon débedas cos pobos do Sur: deberían aceptar a histórica débeda global en materia ecolóxica que teñen e aceptar o feito que deben pagar compensacións financeiras.

É factible?

Se tomamos en conta a liña do tempo, a débeda contratada polos Estados do Norte, a nivel do que se pode medir o cambio climático, a crise ecolóxica e o efecto invernadoiro a gran escala, iniciouse cos albores da revolución industrial en Europa desde 1820/30 e continuou nos EEUU. É un devir de dous séculos de acumulación de gases de efecto invernadoiro propios do desenvolvemento industrial capitalista. Emisións ás que ao longo dos séculos XX e XXI sumáronse outros países da periferia capitalista. É evidente que os obreiros que traballaban ao longo do século XIX, con altos niveis de explotación extrema, con xornadas de máis de 12 horas e en condicións laborais insalubres, traballo infantil infrahumano, non son culpables do dano ecolóxico creado polos seus gobernos e o negocio das patronais, sostido con métodos policiais. A resposta por parte do movemento obreiro foi moi variada. De ningún xeito pódese responsabilizar aos proletarios europeos do proxecto civilizatorio contaminante das súas burguesías. Os campesiños tampouco son responsables do desenvolvemento do modelo capitalista na produción agrícola. Máis ben son vítimas deste modelo. Os culpables son os gobernos ao servizo da clase capitalista e das súas grandes corporacións privadas.

De ningún xeito se pode responsabilizar aos proletarios europeos do proxecto civilizatorio contaminante das súas burguesías. Os campesiños tampouco son responsables do desenvolvemento do modelo capitalista na produción agrícola.

Nun escrito de comezos do 2025 afirmas que os grupos capitalistas dominantes esgotaron as reservas e contaminaron o planeta por medio da utilización excesiva das enerxías fósiles e a sobreproducción: a imposición dunha globalización neoliberal absurda de acordo aos intereses dos pobos do Sur.

Pódese identificar a grandes Corporacións Industriais que xa existían hai máis dun século, que explotaban de forma frenética os recursos naturais en Europa e en América do Norte e logo no sur Global. É fundamental poñer de relevo a responsabilidade das grandes empresas que se orixinaron no século XIX ou comezos do XX, como Coca-Cola (fundada en 1886), Pepsi-Cola (1898), Monsanto (1901), Cargill (1865) do sector agroalimentario; BP (1909), Schell (1907), Exxon Mobil (1870), Chevron (1879), Total (1924), do sector petroleiro; ThyssenKrupp (1811), Arcelor Mittal (unha unión de diferentes grupos nados na primeira metade do século XX) do sector do aceiro e metal; Volkswagen (1937), General Motors (1908), Ford (1903), Renault-Nissan-Mitsubishi (grupo de tres empresas creadas entre 1870 e 1932) do sector do automóbil; Río Tinto (1873), BHP Billiton (1895) do sector dos minerais, tiveron e teñen unha enorme responsabilidade nas emisións GEI. Se calculásemos a cantidade de GEI que as súas actividades xeraron desde a súa creación, dariámonos conta que iso representa unha proporción moi importante do que se acumulou na atmosfera como unha verdadeira bomba de tempo, que terminou por explotar. Más recentemente, débese incluír na lista incompleta antes mencionada, o impacto nefasto cara ao medio ambiente das GAFAM (Google, Apple, Facebook-Meta, Amazon, e Microsoft), X,… cos seus enormes centros de datos, que cobran aínda máis importancia co uso da intelixencia artificial. Finalmente, hai que agregar actualmente a unha serie de empresas privadas, ou nalgúns casos públicas, orixinarias de países capitalistas chamados emerxentes que tamén teñen un papel nefasto para o ambiente: Gasprom e Rosneff en Rusia; Sinopec e Petrochina en China; Petrobras e Vale do Rio Doce en Brasil; Coal India e Tata en India etc. Fundamentalmente, xa sexa no Norte ou no Sur, o modo de produción capitalista é responsable da destrución do planeta. En lugar de responsabilizar á humanidade da crise ecolóxica falando do antropoceno, sería conveniente responsabilizar ao modo de produción capitalista como causa da crise e utilizar a expresión capitaloceno.

E na actualidade?

Este impacto pola industria extrativista dáse en plena globalización coa procura de terras raras ou o litio para a industria de telefonía dixital e de baterías, en rexións como o triángulo entre o sur de Bolivia e o noroeste de Arxentina e norte de Chile. Pódese facer unha lista enorme de exemplos do impacto ambiental e humano.

Son feitos invisibilizados pola prensa hexemónica.

A solución do problema non é compatible co modo de produción capitalista. Non hai unha solución de «capitalismo verde», como o hidróxeno verde. Necesítase unha política de ruptura co modo de produción capitalista.

Non será sinxelo.

Este ano existe unha oportunidade que utilizarán distintos pobos orixinarios de distintas rexións do planeta para debater a temática, como a COP 30 en Belén, Brasil, entre o 10 ao 21 de novembro 2025. Pobos nativos das Américas, con delegacións de todo o mundo, opoñeranse ao cumio oficial, que non ofrecerá ningunha solución real. Opoñeranse mesmo á orientación produtivista e extractivista do goberno de Lula, xa que este quere explotar máis petróleo, mesmo en zonas moi sensibles para o medio ambiente.

En relación a este cume, cal é a situación das rexións máis complicadas en relación para os efectos o produtivismo extractivista?

Asia e en particular Asia do sur, países como Paquistán e Bangladesh, dous países onde viven en total 400 millóns de habitantes. En Paquistán, en 2022, houbo inundacións que provocaron o desprazamento de case o 30% da súa poboación. Tamén no Leste africano: inundacións que se combinan coa intervención de grupos paramilitares pagados por corporacións transnacionais como na República Democrática do Congo, Quenia, Tanzania e Mozambique, para extraer o coltán, o cobre, o uranio, o petróleo,…

Tamén en América do Norte.

Si, choivas incontrolables con grandes inundacións ou secas prolongadas e incendios en California, Hollywood, ou tamén en San Pablo e Quito. Todo isto é produto dun proxecto civilizatorio que xera efectos invernadoiro no Norte Global, e afecta a todo o planeta. É necesario a implementación dun proxecto de decrecemento dos países do norte, para reducir cunha gran magnitude os efectos deste crecemento sen control. E modificar o modo de vida das poboacións do Norte global… Por exemplo, reducir o uso dos automóbiles individuais. Doutra banda en países do Sur, hai moitos que necesitan crecemento, reorganizar e articular a produción con elementos de decrecemento en certos sectores de produción e crecemento noutros. Por exemplo, máis produción para mellorar as condicións das vivendas, o acceso á enerxía eléctrica, cloacas, auga corrente, a baixo custo para o común da poboación, investimento en educación…

Para implementalo requírese un verdadeiro cambio de conciencia.