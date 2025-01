Galicia: ¿tamén con éxito turístico?

Supoño que non se precisa informar a ninguén de que, tamén, co Camiño de Santiago e coas políticas da Xunta no eido turístico somos campións de España. Veño de ver un suplemento “alimenticio” sobre FITUR no diario de maior tirada de Galicia de máis de trinta páxinas con esta música ambiental. Mellor, para non marear, non reproducir moreas de titulares nos medios de comunicación.

Porque tamén nisto seica vivimos na Galicia que funciona. A Galicia que imos exportar ao resto de España dende La Moncloa para que aprendan como se fan ben as cousas: do imparable tandem Rueda-Feijoo. Pero é mágoa porque sinto, outra volta, discordar.

Dun recente informe anual de Exceltur (16 xaneiro de 2025), recollo ao menos tres argumentos que non encaixan para nada con esa Galicia triunfal. Para empezar na páxina 14 dese informe figuran os datos dos ingresos turísticos nas principais cidades españolas. De Galicia figuran Coruña, Vigo e Compostela.

Nese recadro. Certo que Compostela (con 62 millóns) aumentou un 10 %. Algo é algo.

E na páxina 15 danse datos para as principais áreas turísticas de costa de España para o ano 2024. Como no caso das cidades só recollo a parte inferior do recadro que é onde aparecen as áreas costeiras galegas (que pechan as de menores volumes de ingresos). Neste caso só a Mariña de Lugo ten un comportamento positivo claro, pois as Rías altas e baixas (non digamos a Costa da morte) medran menos que a maioría das áreas de costa de España.

Con estes precedentes no é de estrañar que as previsións para este ano 2025 sexan as que se recollen no citado informe na páxina 23. Reproduzo o cadro completo xa sen comentarios.

Nun recente informe para esta revista dixital comprobaba que Galicia pechara o ano 2024 cun crecemento do emprego (cotizantes á Seguridade Social) moi por baixo da media española. O pobre balanzo turístico que vimos de resumir aquí creo que encaixa moi ben con esa carencia.

Claro que, ¿alguén o dubida?: Galicia funciona. Nos medios de comunicación masiva cóidanse moito de airear estas cousas. E esa é a película: (G)alicia no país das maravillas.