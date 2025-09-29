O ouro destrona aos bonos en EE.UU.: as súas causas e unha preocupante consecuencia

Hai uns días, un coñecido analista de mercados, Octavio Costa, publicou un gráfico no que se vía que o ouro superara, por primeira vez en 30 anos, aos bonos do Tesouro de Estados Unidos nos balances dos bancos centrais.
Nun artigo do Financial Times dicíase que esa observación non era aínda certeira porque o fenómeno debíase máis á subida de prezos do ouro que ao incremento das súas compras; e, ademais, porque os cálculos das reservas son moi complexos e quizais iso implique que, en realidade, non haxa tanto ouro nos balances como se di. Con todo, en Bloomberg asegurábase, pola contra, que os bancos centrais veñen comprando moito máis ouro do que declaran.
Todas as análises coinciden no fundamental: os bonos estadounidenses e o dólar son cada vez menos desexados como activos de reserva e a súa demanda cae en beneficio do ouro.
En calquera caso, todas as análises coinciden no fundamental: os bonos estadounidenses e o dólar son cada vez menos desexados como activos de reserva e a súa demanda cae en beneficio do ouro, que os supera como xa lle ocorreu co euro hai tempo. Todo indica que o volume de compras de ouro que farían os bancos centrais ao acabar 2025 será o máis elevado desde 1967, e en poucos meses será un feito que efectivamente supere aos bonos. Este fenómeno é moi relevante e significativo, ten causas moi claras e unha consecuencia que pode ser dramática, sobre todo para Europa, se non se evita.
Por que se está acumulando cada vez máis ouro en prexuízo do dólar e os bonos estadounidenses?
Se o dólar foi (e segue sendo aínda), a principal moeda de reserva nos mercados internacionais foi grazas á potencia económica do país que o emite, Estados Unidos. E se os seus bonos eran o activo máis desexado debíase a que se consideraban como o máis seguro. Se agora se están deixando de desexar é porque iso xa non ocorre na mesma medida debido ás seguintes razóns, entre algunhas outras de menor importancia:
· A economía de Estados Unidos xa non é a potencia industrial e comercial indiscutida e máis poderosa do mundo e por iso a súa moeda reséntese, por moi lonxe que Trump queira chegar cos aranceis.
· Estados Unidos aplicou sancións financeiras en diversos momentos e a distintos países que se puideron levar a cabo porque estes dispoñían de activos denominados en dólares. Poderían eludilas máis facilmente se as súas reservas están noutros valores seguros, coma o ouro. Moitos países ameazados por Estados Unidos foxen do dólar por esa razón.
· Os bonos de Estados Unidos emítense para financiar a súa débeda, pero esta superou xa os 37,5 billóns de dólares e cada día hai máis risco de que resulte insostible. Quizais non tanto por risco de falta de pagamento, como pola probabilidade de que un volume tan impresionante de débeda provoque unha forte inflación e a perda de valor do dólar e os bonos.
· Como é sabido, e a pesar das ameazas de Trump, o grupo dos BRICS (Brasil, Rusia, India, China e Sudáfrica) máis algúns outros países, estanse a afastar aceleradamente do dólar, tratando de crear o seu propio sistema monetario e mesmo unha nova divisa. Por moi lento que vaia o proceso, a desdolarización é unha opción estratéxica de primeira orde que seguen cada vez máis países.
O proceso de substitución do dólar e os bonos por ouro é tan evidente, tómase como algo tan fundamental e urxe tanto, que moitos bancos centrais mesmo están a repatriar o que tiñan nas bóvedas doutras institucións.
· As novas formas de funcionamento do sistema financeiro están a permitir que o ouro se estea convertendo nun activo moi facilmente intercambiable e liquidable, o que facilita o seu uso.
· En particular, avanza un proceso de cambio monetario a nivel internacional que traerá consigo a aparición de novos tipos de moedas, dixitais, baseadas en materias primas, ou emitidas por empresas privadas. E os bancos centrais tratan de evitar que esa transición chéguelles acumulando a reserva equivocada, a que quizá quede marxinada nos mercados cando se vaian producindo estes cambios.
· O proceso de substitución do dólar e os bonos por ouro é tan evidente, tómase como algo tan fundamental e urxe tanto, que moitos bancos centrais mesmo están a repatriar o que tiñan nas bóvedas doutras institucións. E Bloomberg informaba hai un par de días que China non só está a realizar compras masivas de ouro, desprendéndose de dólares e bonos, senón que está a utilizar a Bolsa de Ouro de Xangai para lograr que os bancos centrais de países amigos que compren lingotes os almacenen dentro das súas fronteiras.
· A vulnerabilidade do sistema bancario privado non só non diminuíu senón que medra (fundamentalmente, porque os bancos centrais non quixeron impoñer aos bancos condiciones que a limiten). A posibilidade dunha nova e grave crise financeira contémplase como algo moi real, o que tamén leva a incrementar a acumulación de ouro. É sabido que este é un valor de maior rendemento en momentos de perturbación económica e crise.
Unha tremenda consecuencia
A perda de peso do dólar e os bonos como activos de reserva ten efectos diversos sobre o comercio, os tipos de interese, os prezos e outras variables económicas que non vou analizar aquí. Quero determe nunha consecuencia da que se fala moito menos na análise dos economistas.
Estados Unidos é unha potencia imperial. Non o digo con ningunha connotación negativa ou positiva. É un feito. Durante decenios foi a nación máis poderosa do mundo e -desde a desaparición da antiga Unión Soviética- exerceu ese poder sen émulos e no seu propio beneficio. Sen esquecer, que dicir que algo é beneficioso para Estados Unidos equivale a sinalar que o é para as grandes corporacións: «O que é bo para o noso país é bo para General Motors, e viceversa», dixo Charles Erwin Wilson, presidente desa multinacional e logo secretario de Defensa de Estados Unidos co presidente Dwight D. Eisenhower.
A Estados Unidos só lle vai quedando un piar para impoñer a súa hexemonía imperial: o poder militar.
Pois ben, ese poder imperial estadounidense baseouse en tres piares fundamentais. O primeiro, a fortaleza sen igual en todo o mundo da súa economía, a súa industria, servizos, comercio, finanzas e tecnoloxía. O segundo, a existencia do dólar como moeda de reserva e referencia de toda a economía mundial. O terceiro, a súa hexemonía militar. Poderíase engadir o seu poder cultural e mediático, non menos importante, pero do que non vou ocuparme aquí.
O que vén ocorrendo nos últimos anos está ben estudado. A economía de Estados Unidos desindustrializouse e depende de compras multimillonarias no exterior, o que fai medrar sen parar a súa débeda interna e externa. E a economía de China está en camiño de superala, se é que non a superou xa, en avances tecnolóxicos e desenvolvemento industrial. O primeiro piar da súa hexemonía imperial segue certamente en pé, pero debilítase a pasos axigantados.
O segundo piar, a supremacía do dólar, tampouco desapareceu por completo pero, como acabamos de ver, tamén tende á baixa con rapidez. Ou, cando menos, non vai poder manterse coa forza que se necesita para que un país domine o mundo coa súa moeda, como ata o de agora fixo Estados Unidos.
Iso quere dicir que a Estados Unidos só lle vai quedando un piar para impoñer a súa hexemonía imperial: o poder militar.
Pero ese piar pode ser efectivamente unha base do seu poder, en primeiro lugar, só se non o é en aparencia. Necesita facelo efectivo, mostralo como tal e manifestalo clara e expresamente. En segundo lugar, necesita financialo suficientemente. As armas son moi caras (sobre todo, porque as venden monopolios que poden corromper e impoñer as súas condicións aos gobernos).
Para financiar a astronómica cantidade de gasto militar que precisa (gastou 997.000 millóns de dólares en 2024), Estados Unidos recorreu ata o de agora á demanda de dólares que fan os demais países. Só iso é o que lle permitiu financiar a inmensa débeda que xera a súa estrutura militar e tamén unha economía, como acabo de sinalar, cada día máis débil, por moi superior que siga sendo respecto a os demais países.
Dito doutra maneira máis fácil de entender: para poder financiar o seu aparello militar, Estados Unidos necesita que as demais economías necesiten a súa moeda. Cando empeza a ocorrer o que analizamos, a menor demanda dos seus dólares e bonos do Tesouro, Estados Unidos enfróntase a un problema existencial: obtén menos financiamento xusto cando máis o vai a necesitar para poder manter o único piar que vai poder utilizar para seguir dominando o mundo.
Necesita que lle demanden dólares e iso non vai ocorrer polos medios actuais. E, ademais, necesita recursos con urxencia, porque cada día que pasa perde vantaxe sobre China. Aínda que agora siga tendo supremacía militar, falta moi pouco tempo para que a emerxente potencia oriental fálelle de ti, tamén, en capacidade armamentística.
Todo isto que acabo de expoñer é o que ao meu xuízo explica as présas de Estados Unidos (non só de Trump, senón de toda a súa clase dirixente empresarial, tecnolóxica e financeira) para obter recursos dos demais países, aínda que sexa a base de ameazas, chantaxes e de romper cos seus antigos aliados e mesmo de humillalos.
Se estou no certo, Europa vai estar en guerra, dunha ou outra maneira, con maior ou menor intensidade, participando máis ou menos países, moi pronto.
Trump acaba de sacarlle a Xapón 550.000 millóns de dólares e podería conseguir facelos efectivos porque ese país dispón dun fondo de pensións de 1,6 billóns de dólares que o goberno pode manexar. Á Unión Europea reclamoulle 600.000 millóns, ademais doutras cantidades tamén millonarias, pero neste caso non se pode asegurar a contribución, debido a que deberían realizala empresas ás que non sempre se pode obrigar a que invistan onde se lles diga. E aquí é, entón, onde vén a consecuencia de todo o anterior que é tremenda e que me atrevo a expor como hipótese. Estados Unidos necesita que Europa necesite dólares e iso só o pode conseguir hoxe día dunha forma: facendo que Europa se involucre na guerra de Ucraína e Rusia. Só iso permitirá que chegue a Estados Unidos o fluxo de ducias de miles de millóns de dólares que necesita para manter a súa hexemonía militar. Ademais, doutra banda, axudaríalle a debilitar a Rusia e quizá a que China involucrásese máis directamente no conflito, quen sabe se para adiantar así o que a Estados Unidos convenlle que se produza canto antes: o choque co xigante asiático entes de que xa lle resulte completamente imposible superalo en calquera ámbito.
Se estou no certo, Europa vai estar en guerra, dunha ou outra maneira, con maior ou menor intensidade, participando máis ou menos países, moi pronto. Quizá ao longo do próximos seis meses.
Poderíase evitar se os dirixentes europeos espabilan e deixan de caer irresponsablemente nas provocacións que, desde hai tempo e coa finalidade que acabo de sinalar, vénlles preparando Estados Unidos, quen se supón que é o seu principal aliado.
Seino, non mo digan. O cambio de estratexia de von der Leyen, Kallas, Mertz e compañía é moi improbable. Dependemos dun milagre.
Pódese ler a versión orixinal deste artigo en castelán no blog de Juan Torres López.