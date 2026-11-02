02 Novembro 2026
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2nd Novembro 2026

https://temposdixital.gal/dossier/entrevista-victor-sampedro-involucion-democracia-esquerda.html Víctor Sampedro: “Para Sánchez, tribunais e cadea é o plan da dereita”

| Dossier

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