A globalización do medo

O auxe da extrema dereita é un fenómeno simultáneo en lugares distintos do planeta. Alén e aquén do Atlántico, forzas e líderes encadrábeis nesta heteroxénea tendencia chegan ao poder, en moitos casos dentro das regras do xogo democrático, coa promesa implícita ou explícita de degradar esas democracias. Cabalgan, decote, sobre o medo: ao diferente, á mudanza, ao estranxeiro, ao novo, aos dereitos do próximo. Nas seguintes páxinas, senllas conversas co historiador Xosé Manoel Núñez Seixas e a politóloga Paloma Castro, da Universidade de Santiago de Compostela, e un artigo a cargo do politólogo David Alvarado, da Universidade de Vigo, deitan luz sobre as distintas manifestacións nacionais da extrema dereita e o empurre que a crise política e humanitaria de Ceuta pode proporcionarlle.
ENTREVISTA / XOSÉ MANUEL NÚÑEZ SEIXAS: ” A MAIOR PARTE DOS PARTIDOS CONTEMPORÁNEOS DE ULTRADEREITA NON PENSAN NUNHA DITADURA UNIPERSOAL, MAIS SI NUNHA DEMOCRACIA LIBERAL”- Francisco Cortez-Lobão Sineiro
DISTINTAS BANDEIRAS, UN MESMO IDIOMA, ASÍ FALA A ULTRADEREITA GLOBAL – David Alvarado
ENTREVISTA / PALOMA CASTRO: ” O VOTANTE DE VOX NON É O PERDEDOR DA GLOBALIZACIÓN“- F. Cortez-Lobão