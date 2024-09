[Dossier: Plataformas e democracia] Pandemia dixital

A Internet que nos prometera liberdade e democracia converteuse no novo/vello Oeste. “Criamos ser os vaqueiros, pero resulta que somos os búfalos” (o antropólogo AnthroPunk en Tristes por diseño). As empresas ou plataformas que a colonizan detentan un superpoder global grazas aos datos de comportamento que un tercio da humanidade lles traslada a través das redes sociais, etiquetándoos ata o infinito para vendelos despois ao mellor postor. É o que constitúe o capitalismo de vixilancia, en atinada definición da profesora Shoshana Zuboff. Un capitalismo sen democracia. No que as estratexias de manipulación e as campañas de odio, desinformación e fake news atopan a complicidade que precisan para teren éxito. A lóxica opaca e cambiante pola que se rexen as cinco principais plataformas dixitais -Google, Facebook, Microsoft, Apple e Amazon- superponse ao goberno descentralizado da Internet, pola que transitan, e tamén ás leis dos estados soberáns. Utilizan para iso algoritmos entrenados para entender, predicir e modificar os pensamentos e actitudes das masas. Conforman así o quinto poder, o máis perigoso de todos -ten capacidade para dobregar aos catro anteriores, porque conseguíu poñer o proceso democrático a traballar para a súa propia destrución. Unha pandemia dixital da que todos nós somos vítimas -os búfalos do novo Oeste-.

Urxe unha vacina coa que enfrontala. Coas institucións públicas poñéndolle freo a ese quinto poder. Con este dossier, aportamos vías de reflexión e debate sobre este alarmante fenómeno.

Contén os artigos:

Plataformas digitais, regulação capitalista e crise, por César Bolaño

Públicos algorítmicos e democracia, por Berta García Orosa

Democracia e medios de comunicación públicos, por Gonzalo Rodríguez

Entrevista Víctor Sampedro, catedrático de Comunicación Política, por Manoel Barbeitos