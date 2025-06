O “cisne negro” enerxético. E agora, que?

O apagamento masivo que deixou a España e Portugal peninsulares ás escuras o pasado 28 de abril deixou en evidencia unha sorprendente debilidade do sistema eléctrico ibérico. Durante máis de 16 horas, a península viviu unha pequena distopía colapsista que trouxo ecos dos días de pandemia e aviventou o medo e a desconfianza ante o futuro. O rápido restablecemento da operatividade do sistema non conseguiu, dada a magnitude do acontecido, despexar as inquedanzas. A complexidade do sistema eléctrico convida á prudencia á hora de procurar diagnósticos, case un pecado capital nun momento de inestabilidade política e urxencia nas narrativas que deixan escaso tempo para a reflexión.

Tamén é un bo momento, alén das causas últimas, para avaliar no seu conxunto os elos febles e os fortes do sistema eléctrico español, aproveitando o salto tecnolóxico para garantir a sustentabilidade da xeración eléctrica e a fortaleza do conxunto. Na tarefa de desenguedellar as chaves do acontecido e, sobre todo, o que nos di do noso sistema eléctrico, económico e social como conxunto, contamos coas voces dos economistas Manoel Barbeitos, Albino Prada e Jorge Fabra.

O APAGAMENTO DO SECTOR ENERXÉTICO – Manoel Barbeitos

LECCIÓNS DO COLAPSO ELÉCTRICO PARA GALICIA – Albino Prada

ENTREVISTA / JORGE FABRA. “FRONTE A UN ‘NON DEBATE’ NUCLEAR, CÓMPRE DESENVOLVER AS TECNOLOXÍAS QUE NOS PROTEXAN DOUTRO APAGAMENTO“ – Francisco Cortez-Lobão Sineiro