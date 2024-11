A Enquisa estrutural a fogares, coñecemento e uso do idioma galego publicada polo Instituto Galego de Estatística (IGE) acendeu todas as alarmas sobre a lingua por evidenciar que a fenda na transmisión xeracional da lingua se alarga. O futuro do idioma non está garantido, cun importante volume de poboación infantil que non sabe falalo, e mostrando por primeira vez que o castelán supera ao galego como lingua de uso habitual en Galicia. Ante esta situación, botamos man de expertos en distintos ámbitos para avaliar o estado da cuestión e achegar ao debate sobre un necesario cambio de rumbo.

Inclúe os artigos:

O GALEGO NON REMONTA – Francisco Cortez-Lobão Sineiro

A DESGALEGUIZACIÓN DA INFANCIA. ACHEGAS PARA UN DIAGNÓSTICO – Gabino Vázquez-Grandío, Xaquín Loredo

LINGUA, ENSINO, SOCIEDADE: A CONQUISTA DO PROPIO – María López Sández

O GALEGO VIRTUAL – Anxo Sánchez, Francisco Cortez-Lobão Sineiro

