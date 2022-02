GALICIA 2022. AXENDA NON AUTORIZADA VI [SAÚDE MENTAL]

por Miguel Anxo García

Psicólogo clínico

As penas con pan son menos

A COVID-19, as medidas necesarias para mitigar o seu dano, e as reaccións sociais e políticas producidas dende a sua aparición, provocaron importantes efectos sobre o estado psicolóxico da poboación. A maior parte deles son reaccións esperables, dolorosas pero non destrutivas, solucionables cos medios comúns dos que dispoñemos para resolver as adversidades da vida. En non poucos casos, sen embargo, a intensidade do sufrimento experimentado, a carencia de recursos materiais e/ou psicolóxicos para facerlle fronte de forma saudable, ou a súa prolongación no tempo, aconsellan a sua atención sanitaria.

“Foise instalando a conciencia de que estamos a asistir a un incremento de trastornos psíquicos cando o que temos diante é a foto movida da desigualdade inxusta no sufrimento“.

Progresivamente foise instalando a conciencia xeral de que estamos a asistir a un relevante incremento de trastornos psíquicos e a unha gran necesidade de atención por psicólogos ou psiquiatras, cando o que temos diante é a foto movida da desigualdade inxusta no sufrimento .

Son factores “causais” relevantes dos efectos psicolóxicos da pandemia os seguintes: perdas afectivas de difícil elaboración (dor sen despedida), reducción das relacións e do contacto social directo (limitación que vai, en especial, contra as necesidades fundamentais da etapa madurativa de pre-adolescentes, adolescentes e xóvenes), empobrecemento material (causa angustia, carencias, tensións), incertidume ameazante ante o futuro (crea tensión, angustia, ansiedade, desánimo, agotamento), convivencia forzosa en espazo reducido (provoca conflictos, agresións, medo, danos relacionais), acción política destructiva contra a dirección lexítima da resposta (estimula paranoidismo, insolidariedade, actitudes antisociais, e impide a identificación coa comunidade de pertenza).

Cómpren medidas acordes con estes factores: