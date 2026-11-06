Ramón Otero Pedrayo, escritor de periódicos

No legado da chamada Xeración Nós asenta en boa medida o andamiaxe que sustenta a razón de ser do que fai da cultura, a lingua e o territorio un aval que nos singulariza no mundo. Unha xeración de raíces profundas. Sen elas, as correntes transfronteirizas que moven marcos, desecan espazos habitábeis, reventan as canles tradicionais de comunicación, homoxenéizan culturas e fan do algoritmo tecnolóxico un censor do pensamento, pouca vida nos quedaría. No institucionalizado Ano de Otero de Pedrayo son moitos os estudosos desa anada xeracional das primeiras décadas do século XX que se teñen achegado a quen foi un dos seus principais activos. A través da súa obra ensaística, da súa literatura, ou encadrándoo na estratexia do galeguismo organizado cultural e politicamente. Tamén, pero en menor medida, a través da súa presenza como articulista na prensa da época.
As razóns polas que don Ramón chegou a ser un prolífico escritor de periódicos non difiren daqueloutras que os seus biógrafos recollen e contextualizan á hora de subliñar a transcendencia do seu labor xeracional nos campos do saber científico, da creatividade literaria, da dinamización cultural e do compromiso político a prol do seu país, Galicia. Se me apuran, e aínda que puidera parecer que simplifico en exceso, eu diría que toda a obra de Otero Pedrayo –incluída a periodística- está orientada á construción intelectual dunha idea de Galicia, na que porfían todos os que o acompañan nesa aventura (Risco, Castelao, Cuevillas, Villar Ponte, Lois Peña Novo, Lousada Diéguez, entre outros).
Pénsano como unha necesidade. Séntena, somatízana incluso nas súas vidas, intelectualízana, culturalízana e acaban politizándoa. Non parten de cero. Na tradición do período romántico recollen Otero e os da súa xeración os primeiros brotes, de natureza étnica e histórica, grazas aos cales se empeza a lexitimar na segunda metade do século XIX a existencia dunha comunidade orixinaria, de natureza celta, que se relaciona por iso con outros pobos da periferia europea, e moi especialmente cos franceses. Defínese por esta vía a idea de Galicia como unha cultura específica e diferenciada, e así queda de manifesto nos proxectos historiográficos dun Verea e dun Murguía, o mesmo que na obra de Rosalía e na doutros escritores que recuperan neses anos o cultivo literario da lingua galega. Pero non quedan niso. Para o grupo de intelectuais galeguistas que se sinte identificado e solidario coa idea que queren dar de Galicia vai moito máis alá. Tentan definila dunha maneira menos mítica, máis instrumental e obxectivada, o que implicaba entendela como suxeito político nacional.
Conectaron desta maneira cos procesos de modernización en que dera a transición do século XIX para o XX. No ideario das Irmandades da Fala, o movemento cultural e político que constitúe de feito o cerne da modernidade en Galicia, e que Otero refunda en Ourense canda Lousada Diéguez, Risco e Arturo Noguerol, remárcase ese punto de chegada. Será a intelectualidade que lle dá corpo e espírito á Xeración Nós a que afronte con diversas formulacións, doutrinais e científicas unhas, ensaísticas e periodísticas outras, esa pretensión.
A través das Irmandades, primeiro, e a través da produción doutrinal, científica, ensaística e xornalística que lle dan voz e fisionomía á Xeración Nós, despois, reconvértese nunha segunda fase todo o herdado dos románticos e dos provincialistas a prol da construción intelectual dunha idea de Galicia que agora se quere ver en termos de soberanía. A plasmación máis acaída desta afirmación da conciencia nacional galega buscada polos intelectuais da época atopámola na dinámica política da II República, que é cando se crea por primeira vez un partido propiamente nacionalista, o Partido Galeguista, e conseguen que se superen as tres primeiras fases previstas na Constitución republicana para dispoñer dun Estatuto de Autonomía: elaboración do texto (1931), a súa aprobación polos concellos (1932), plebiscitación polo electorado (1936).
Os principais referentes da idea de Galicia que nos transmitiron os desta xeración non só van aparecer nas obras ensaísticas e literarias dos seus principais protagonistas, senón tamén nas revistas e diarios de información e de opinión nos que colaboran desde a arrancada dos anos 20 ata o 36.
Xa que logo, é a eles aos que hai que atribuírlles a fixación dos principais referentes, tanto positivos como negativos, da idea de Galicia que se nos transmitiu ás sucesivas xeracións. Será bo visualizalos ou sinalalos porque non só van aparecer nas obras ensaísticas e literarias dos principais protagonistas dese movemento e desa xeración, senón tamén nas revistas e diarios de información e de opinión nos que uns e outros colaboran desde a arrancada dos anos 20 ata o 36, e a maior parte deles nas distintas etapas da posguerra.
Na produción periodística de don Ramón Otero Pedrayo, sobre todo, porque referenda as dúas tradicións e serve de ponte entre elas, a do periodo romántico e a da concienciación política posterior. É así como a partir de 1918, ano no que publica o seu primeiro artigo de temática galega en La Región –o titulado “Acción regionalista”- se converte nun articulista de fondo calado étnico e cultural, empeñado en vencellar Galicia cos outros pobos da periferia europea, pero á vez nun articulista que envorca en diarios e revistas os valores que integran un Volkgeist (a lingua, a terra, a historia), ou mesmo o que para el debe ser a irmandade coa cultura portuguesa. E non só amosa neses artigos eses referentes positivos, senón tamén os negativos, como o de Castela, sobre a que el e os homes da xeración fan recaer a culpabilidade da “doma” de Galicia que orixinou a súa desgaleguización desde os séculos baixomedievais.
Otero Pedrayo convértese, pois, na ponte que entrecruza as dúas tradicións que lle deron pouso, en fases históricas sucesivas, á idea de Galicia que hoxe segue manifestándose, como o tentaron tamén os da xeración máis nova acollidos baixo o proxecto editorial de Galaxia –da que Otero foi primeiro presidente- a través da acción intelectual, política, cultural e moral dos que a senten e a testemuñan a cotío –como un plebiscito diario, no dicir de Renan-, desde dentro da sociedade civil e a través das institucións de autogoberno.
Tense definido ás veces don Ramón como un home do XIX, e hai que darlle a razón cando o visualizamos na cadencia das tradicións e observamos a pegada romántica na súa obra, e de maneira moi expresiva nos seus discursos orais. Pero é, malgré lui, un home que se abre á modernidade do século XX cunha gran humanidade e cunha gran honestidade intelectual á hora de enfrontarse a canto estaba tamén configurando un novo rostro europeo para un novo século. Porque ausculta todo canto se produce ao aire das novas correntes de pensamento e das novas maneiras de recrear literaria e artisticamente un mundo en transformación.
Faino así o home do século XX, malia que reapareza de cando en vez o home do XIX para alertar sobre os custos desa modernidade, que teñen para el unha especial incidencia no campesiñado e nos costumes da Galicia rural. Esa mirada compasiva e crítica a un tempo sobre un país tensado por arriba e por abaixo, unida ao seu ben probado catolicismo, reaparece unha e outra vez na súa obra ensaística e na súa obra literaria, e de maneira máis sinxela pero non menos comprometida, tamén na súa obra periodística.
O poder difusor da prensa
Coñecedores como eran da historia precedente, e de maneira moi especial dos procesos históricos ligados ao rexurdimento e a reafirmación nacional de Galicia, os intelectuais desa xeración sabían da importancia que tivera a obra periodística dos provincialistas nesa teima por lexitimar a existencia do país, se ben exclusivamente a través de referentes étnicos e históricos. E amósanse dispostos a utilizar esa mesma estratexia difusora a prol dunha maior toma de conciencia sobre o momento histórico no que están.
Constatan que ao tempo que se van desenvolvendo os procesos de urbanización, e se dan os primeiros pasos na reivindicación dos dereitos de alfabetización universal, vai collendo corpo o modelo de prensa diaria de masas. Deixa de ser en exclusiva un produto de e para as elites, e vaise afianzando gradual e progresivamente tamén como un produto para as masas. Por outra parte, hai avances tecnolóxicos que lle permiten acadar niveis de produción moi considerábeis, e iso propicia asímesmo cambios estruturais e maiores cotas de profesionalidade. Aumentan as plantillas, e danse os primeiros brotes dunha certa especialización, á vez que se levan a cabo campañas contra a censura e se desenvolven xéneros máis complexos como o da reportaxe. É entón cando se empezan a facer notar os periódicos en tanto que construtores de espazo público e tamén, en definitiva, como produtores e construtores de identidade e cidadanía. O novo século nace e desenvólvese na medida en que tamén o fai a sociedade da comunicación, e de maneira moi singular, a prensa escrita.
Don Ramón é consciente da importancia que a prensa diaria ten como plataforma para a transmisión de ideas e de correntes ideolóxicas, para a progresiva socialización desa idea de Galicia que tentan seguir construíndo entre todos, para a creación dun estado de opinión favorable a cantos referentes diferenciais el e os demais compañeiros de aventura xeracional e intelectual espallan en libros e en actos públicos, culturais primeiro, políticos e mesmo electorais máis tarde. Non en van se están a reproducir na prensa todos os indicadores que a sinalan como un verdadeiro motor de modernización. Será por iso un dos primeiros en acudir a ela para difundir o seu pensamento, as súas inquedanzas, entusiasmos e medos, pero tamén as novas ideas que se expanden polo continente e as vivencias que recolle nas súas viaxes por Europa.
Válense os galeguistas non só de A Nosa Terra e El Heraldo de Galicia, tamén e en menor medida da prensa local, maioritariamente refractaria a canto eles preconizaban, pero sobre todo dos diarios de grupo que nacen daquela dándolles cabida nas súas páxinas: La Zarpa, El Pueblo Gallego e Galicia.
É cando realmente se singulariza como xénero o artigo de opinión. Don Ramón e os demais compañeiros de xeración van aproveitar esa coxuntura, facéndose visíbeis cos seus artigos, conscientes de que esa é a maneira de instalar na rúa e na conciencia cívica da xente do común as compoñentes identitarias e políticas que lle dan significado e definición á idea de Galicia que queren transmitir. Xa non só valéndose como viñan facendo de A Nosa Terra, voceiro das Irmandades da Fala (1916-1932) e posteriormente do Partido Galeguista (1932-1936), e en menor medida no semanario El Heraldo de Galicia, senón tamén da prensa diaria local, maioritariamente refractaria a canto eles preconizaban, e sobre todo dos diarios de grupo que naceran neses anos vinte dándolles inicialmente cabida nas súas páxinas. En concreto, La Zarpa (1921-1936), El Pueblo Gallego (1924-1936). E Galicia, diario que contribuíran a poñer na rúa compartindo ideario con eles, pero que apenas durou.
É Basilio Álvarez, o creador de La Zarpa, o diario partidario que puxo patas arriba todo o que estaba detrás dos abusos contra os máis indefensos, maiormente campesiños, quen dispensou aos galeguistas un trato preferente. Vicente Risco, Villar Ponte e Cabanillas tiveron incluso seccións de continuidade. É o periódico no que Otero Pedrayo publicou algúns dos seus máis ideoloxizados artigos. Esa boa relación resentiríase co tempo, pois que o agrarista Basilio Álvarez acabou sendo un adversario político á fronte de Alianza Republicana, que tiña no recentemente creado Partido Nazonalista Republicán d’Ourense (1930), do que Otero era presidente, a un dos seus competidores.
Algo parecido sucedeu con El Pueblo Gallego, que durante os seus primeiros anos mantivo vivo o selo fundacional que o identificaba como galeguista e republicano. Alexandre Bóveda, Castelao, Antón Villar Ponte, Víctor Casas, e o propio Otero Pedrayo, entre outros, publicaron nas súas páxinas artigos políticos en defensa das teses galeguistas e/ou nacionalistas. Ata que o seu propietario e director Portela Valladares decidiu en 1934 dar o salto á política, instrumentalizándoo desde entón ao servizo do seu proxecto liberal e centrista. Un proxecto que chocaba cos postulados do Partido Galeguista. E cos dos colaboradores galeguistas, dos que o futuro presidente do goberno de España na II República acabaría prescindindo.
A saída do diario Galicia (xullo de 1925 a setembro de 1926), que dirixiu Valentín Paz Andrade, representou para os galeguistas a válvula que aseguraba a transferencia de opinión propia a públicos amplos. Pero por pouco tempo. A liña editorial do periódico desafiou abertamente os zarpazos autoritarios da ditadura primoriverista e a censura acabou con el cando apenas cumpría catorce meses. Todos os do grupo xeracional publicaron artigos de remarcado ton político. Otero Pedrayo, entre eles. É nas súas páxinas onde Castelao publica as viñetas de Cousas da vida.
Para os artigos de maior carga ensaística dispoñían tamén da revista Nós (1920-1936), de temporalidade variable, dirixida por Vicente Risco, con Castelao como director artístico, na que don Ramón publica textos de marcado carácter ideolóxico. Conflúen nela todos os máis significados intelectuais galeguistas, integrantes na súa maior parte das diferentes seccións científicas do Seminario de Estudos Galegos. Eles mesmos se autoreferenciaban como xeración, tal e como subliña o editorial do primeiro número da revista: “Oxe chegou á vida na nosa Terra unha xeración que se deprocatou do seu imperioso deber social de crearen pra sempre a cultura galega”. Velaí polo que os estudosos botaron man da cabeceira da revista para darlle nome.
Nela publica don Ramón algúns dos seus artigos máis ensaísticos, contribuíndo con eles a darlle ao nacionalismo un corpus teórico que sostén, en palabras do historiador Marcos Valcárcel, todo un complexo sistema ideolóxico composto por celtismo, atlantismo, galeguismo e outros referentes externos como Irlanda e a periferia europea, conectando toda a tradición compostelán e xacobea coa Europa máis culta e tamén máis cristiá. Ao tempo, descubrimos nos textos oterianos de Nós o seu mundo de querenzas culturais e literarias: Rilke, Baudelaire, Chateaubriand, Valéry, entre outros. Para ela traduce anacos do Ulysses de James Joyce, seguramente o autor que máis influíu na evolución da literatura contemporánea. Nós adiantouse así á Revista de Occidente que fundou tres anos despois Ortega y Gasset na súa mirada sobre a Europa das culturas e o diálogo entre os creadores, propios e alleos, de pensamento crítico.
O articulismo oteriano
Non refuga don Ramón ningún dos periódicos nos que, teñan unha ou outra cor, lle permiten colocar os seus artigos. El tiña moi ben delimitados os modelos que se necesitaban, que identificaba co daqueles que na súa infancia e na súa adolescencia foran capaces de darlle á sociedade ourensán unha voz propia e unha balconada desde a que ollar todo o que a ía conformando como unha sociedade provinciana pero aberta a iniciativas de modernización. Lembraba con frecuencia a Lamas Carvajal, Francisco Álvarez de Nóvoa, Luciano Cid, Arturo Vázquez Nóvoa e a Basilio Álvarez, todos eles iniciadores de experiencias periodísticas con vocación de servizo público.
É en revistas como A Nosa Terra e Nós onde aparecen as temáticas máis recorrentes dos seus ensaios: o romanticismo, a saudade, o sentimento da raza e da Terra, a visión hegeliana da vida, as culturas da diferenciación étnica e a historia como memoria e lexitimación.
Hai artigos seus nos que gaba a faciana popular e crítica de O Tío Marcos d’a Portela, a publicación que grazas a Lamas Carvajal entrou na historia do xornalismo galego como a primeira de carácter monolingüe que existiu en Galicia. Alude a esa provocadora publicación, martelo de caciques e abandeirada na defensa dos máis febles, cando quere subliñar a influencia da prensa na construción da sociedade civil, esa sobre a que el pensaba e soñaba unha nova Galicia. Pero tamén gabou en ocasións aquel outro periódico liberal, El Miño, no que lera con asombro os sucesos dramáticos de Oseira, e no que deran os primeiros pasos como escritores de periódico Vicente Risco, Cuevillas e Ben-Cho-Shey.
É en revistas como A Nosa Terra e Nós onde aparecen as temáticas máis recorrentes dos seus ensaios, pero someténdoas na escrita ao formato propio do artigo ensaístico (sen seguir unha estrutura científica ríxida, que é a esixida nas revistas de artigos científicos, ensarillan á vez e con honestidade a subxectividade do autor e o rigor argumentativo). A temática do romanticismo, a saudade, o sentimento da raza e da Terra (título dun deles publicado en 1935), a visión hegeliana da vida, as culturas da diferenciación étnica e a historia como memoria e lexitimación. Polo demais, sendo como é católico por convicción, Otero Pedrayo transversaliza nos seus textos periodísticos a concepción relixiosa e cristián que ten do acontecer, sen caer nunca no fatalismo nin na distorsión da realidade. Pola contra, enarbora a saudade como esperanza, e a cultura europea como porta e síntese dos valores espirituais máis transparentes. Sempre abrindo e pechando semicircunferencias que fan de Galicia o alfa e o omega como proxecto, e de Compostela o seu símbolo máis universal. En definitiva, o país que se singulariza entre todos os que conforman a civilización cristián occidental.O primeiro artigo que publica en Nós é de 1921 e titúlao “Irlanda política no século XIX”.
Non abandona tampouco eses referentes identitarios -a terra, a lingua, a historia, o sentido relixioso da vida, a cultura e o destino de Galicia como país diferenciado- nos artigos que publica en diarios, tanto nos de grupo (os progresistas da xa citada tríade La Zarpa, Galicia e El Pueblo Gallego) como nos moi conservadores de empresa que dominan o mercado local da prensa escrita. Porén, faino adaptando eses artigos a fórmulas creativas coas que atraer a atención do lector común. Bota man para iso do seu inimitábel estilo literario, ateigado de referencias descritivas e de vivencias compartidas, amosando unha enorme xenerosidade na frecuencia coa que cita neles aos seus compañeiros de xeración como fontes revestidas de autoridade. Os que publica en El Pueblo Gallego son o mellor expoñente dese seu afán pedagóxico, misional e divulgativo a un tempo.
Otero Pedrayo serviuse do semanario El Heraldo de Galicia, que tiña a Vicente Risco e a Florentino L. Cuevillas no consello de redacción, para dar a coñecer o seu traballo de deputado entre 1931 e 1933. Nel mantivo ademais dúas seccións fixas: “Prosas galegas” e “Esquemas e lembranzas”.
Porén, nin no tema escollido nin na súa estrutura retórica e argumentativa explicitan eses artigos periodísticos a vontade ideoloxizante e persuasiva dos que aparecen publicados neses mesmos anos en A Nosa Terra ou en El Heraldo de Galicia (Ourense, 1930-1936), subtitulado como Semanario de los lunes, de carácter cultural e informativo, que editorializou a prol da proclamación da República e da autonomía de Galicia. Con Vicente Risco e Florentino López Cuevillas no consello de redacción, os galeguistas ourensáns dispuxeron mentres durou das súas páxinas para difundir e comunicar as súas teses identitarias e políticas. Serviuse dese semanario para dar a coñecer o seu traballo de deputado entre 1931 e 1933. Nas súas páxinas mantivo, ademais, dúas seccións fixas de pegada máis cultural: “Prosas galegas” e “Esquemas e lembranzas”.
Nunca claudicou do seu ideario. Nin cando, sometido a vixilancia e castigado polo réxime franquista, non é quen de negarlle a un reconvertido Vicente Risco a súa colaboración en publicacións que, como a revista Misión (na súa etapa ourensán), están marcadas polo nacionalcatolicismo. Como tamén o fai na prensa local, toda ela controlada polo réxime, facendo de mediador o intelectual falanxista Eugenio Montes, que é quen movía os fíos para conseguir a súa rehabilitación como catedrático de Xeografía e Historia no instituto de Ourense, da que fora expulsado un ano despois do golpe militar. Iso si, suxeríndolle que asine os seus artigos con pseudónimo, para non levantar sospeitas. Non o rehabilitarían ata o ano 1948, contando xa sesenta anos de idade. Mentres, publicou baixo pseudónimos, e en castelán, case centenar e medio de artigos sobre temáticas moi variadas, a maior parte de carácter costumbrista e cultural, no incautado El Pueblo Gallego, nos composteláns El Correo Gallego e La Noche, no coruñés El Ideal Gallego, na revista mensual Finisterre (na que era redactor xefe Celso de Cela, pseudónimo de Camilo José Cela) e en La Región. Asinaba alternando cos pseudónimos Luís Peñanofre, Santiago Amaral, S. Amaral, Roque de Agra, Juan Gallego, Tristán de Montenegro, Froitoso Touza Sergude e algúns coas súas iniciais, R.O.P.
Terá que fiar moi fino, pero sen deixar de ser coherente cos seus posicionamentos da etapa republicana. Tanto na reafirmación dos valores democráticos e de defensa dos sinais de identidade do seu país de pertenza, Galicia, como na secuencia crítica a respecto de políticas que daquela non casaban ben co seu pensamento conservador e católico, por caso a educativa e a relixiosa. Pero sen renegar en ningún momento do percorrido que fixo nas primeiras décadas do século XX canda outros compañeiros/irmáns de xeración, cos que sempre se manifestou solidario. E máis cos represaliados e exiliados, con Castelao á cabeza. Enviando artigos que lle solicitaban desde as publicacións que os intelectuais galegos emigrados ou exiliados fundaban en Arxentina, Cuba, Uruguai e México.