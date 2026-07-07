07 Xullo 2026
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7th Xullo 2026
Cultura |  

Os dentes da galiña (Capítulo 4)

Precisamos que a arte sexa incrible. 

Somos unha violencia con moito, moito porvir. 

Se o cheo non existise, o baleiro, que faría? 

A Utopía? Arrefriemos, un pouco, expectativas. 

Sen a expectación da árbore non cantaría o paxaro. 

A seiva ascende ao bico da rama. E alí canta.  

Da vida, irse un día coa discreción desa nube que esvaece ao fondo da baía. 

A delicadeza? Esa forza indomable e discreta… 

Os pensamentos fondos, silenciosos, que poucos os escoitan. 

Que os humanos destrúan o seu planeta ao universo non lle inquieta. 

A música é o murmurio do silencio imposible. 

Dos mestres rin os necios. 

Unha éxtase infinita, ten sentido? 

Cando miro, miro. E admiro. 

Non deixa de ser portentoso que o león, a formiga, a rocha e o toxo xurdiran do mesmo ovo. E ti e máis eu, lector. 

Á eternidade importámoslle pouco. 

O sabio é un ignorante que sabe un pouco. Pero ese pouco é moito. 

A contaxiosa xovialidade do merlo! 

Non creo en Deus. En min tampouco el. 

Moitas estrelas do rock e do pop compórtanse no escenario como se fosen deuses e, os que os contemplan, insectos. 

A luz, a decibelia: puro incenso? 

Non ter nada que perder? Pero se a nosa condición é perdelo todo, até a paciencia! 

Non tiramos ao lixo os trebellos que arrombamos no faiado porque tememos arrebolar os últimos fíos que nos unen ao pasado. 

Por que se expande o universo? Que pretende? 

A mazá sabe a paraíso perdido. E recobrado. 

Descoñecerse un pouco é boa cousa. 

O Carnaval é o momento en que aos humanos se lles aprecian mellor cornos e rabo. 

Tanto se enfatizan hoxe en día as virtudes do traballo, que o que por un instante mencione as do ocio será considerado un perigoso disolvente social. 

Para que non alcance todo o seu protagonismo a intemperie, toda persoa debe gozar dun recanto íntimo e secreto, por pequeno que sexa. 

Arráiganos, raíz, se a terra é libre. 

Que escultor non recordado modelou a primeira fogaza? 

A Gioconda, As Meninas, A Venus de Milo… son ecuacións imperfectibles. 

Por que a materia inventou estas formas e non outras? 

Terra, auga, lume, aire, por que razón? 

Por que o día e a noite, por que as estacións? 

Hai outros universos, outras formas posibles, outros soños? 

Por que o don de pensar, e pensar nestas cousas? 

Por que o pensamento como forma da materia que soña? 

Unha cátedra á serpe! Sabe máis do que parece. Para empezar, de velenos. 

Aforraba tempo, crendo que no futuro, cando o necesitara, podería botar man del.  

A boa música non é descritiva nin imitativa, senón elevativa. 

A música é o rumor audible do paraíso. 

No infinito saben do canto do xílgaro. 

Con que ironía nos contempla o simio. 

Espertar! Luz e aire teñen moito que contar. 

Moitas veces, o can é mellor persoa que os seus amos. 

A árbore, se a tocas, ponse á escoita. 

O que non atravesou páramos, nunca encontrará oasis. 

A xustiza? Un paxaro desecado nunha percha somnámbula, que só moi raramente, moi raramente canta…