Os dentes da galiña (Capítulo 3)

Por que o paseante lento é obxecto de sospeitas?
Se as cousas falasen, que dirían?
A partir dun gran de area, un espírito imaxinativo concibirá un deserto.
Quen sabe se algún día as humildes ortigas e os modestos toxos ilustrarán as ruínas das máis grandes metrópoles.
Cando o manequín espertou, cambiara tanto a moda que o invadiu unha profunda decepción.
O que busca esperanza enforna pan.
Os malencarados adoran pedras contumaces.
Crémonos actores dun gran drama, mais ás veces só o somos dunha chocalleira farsa.
“Venceremos nós”. Así cantabamos, ilusionados.
Pero venceron os que non cantaban.
O estoicismo da pedra conmove ao que a contempla.
Quen contempla unha rosa nunca a alcanza.
Nas estrelas, o soño dun eterno horizonte.
No corazón, o sol moral que nos fai homes.
Saúde, pobres da terra. E paciencia.
Estando aí a natureza, sentir tedio?
A tradición, en arte, pode ser lousa ou raizame.
A ollada do neno é o estímulo perfecto.
E que non lembremos a primeira vez que vimos un arco da vella!…
Será o piano o artefacto máis fermoso creado polos humanos?
O aire é unha premisa deliciosa e infinita.
Hai humanos aos que lles serviu de moi pouco todo o que desde o homínido se creou e coñeceu.
A palabra “progreso”, cantas sombras proxecta!
Se as pitonisas adiviñasen o futuro, Einstein dimitiría da Física e Freud da Psíquica.
Por que todo ser anhela seguir vivo se a existencia é tan problemática e difícil?
Nun gran de area, para o individuo sensible o portentoso e o sublime están implícitos.
A Beleza incita á Intelixencia, mais esta raramente alcanza a comprendela.
Ao caos parece que non lle convence o pleno dominio do extravío. De aí o ritmo, a harmonía, a proporción, o gorismo…
Cando ve o paxaro, que sente o neno? E o paxaro, cando o neno o contempla?
O niño é unha formulación perfecta do acubillo.
Cóidate da metáfora que non teña raíces. Cóidate da metáfora que non despregue as ás.
A pedra non ten a culpa de que con ela golpees.
Cóidate do que usa as palabras para ocultar a realidade.
-O sol, deixarase roubar?
-Por un neno que dorme so unha árbore que canta.
Os máis grandes cumes da terra (Os Andes, o Himalaya…) están tan transitados que perderon aura.
A música é presente absoluto.
O problema do vangardista avant la lettre to é que se a súa obra non se converte en clásica pode considerarse un fracasado.
A música é dar voz a unha escoita imposible.
A cinza informa máis que moitos libros.
Mirámonos no espello, na crenza de que somos o que alí se reflexa.
Todo o mundo fala marabillas dos poetas, pero ninguén os le.
En arte, en coñecemento, en poesía, atarse aos que axuden a ser libre.
A Ciencia e a Tecnoloxía teñen moitos noivos. Pero a Ética non pasa dunha pobre solteirona.
A brisa, se con labios, que diría?
Nin sequera o universo goza de garantías.
A realidade parece existir.