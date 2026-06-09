09 Xuño 2026
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9th Xuño 2026
Cultura |  

Os dentes da galiña (Capítulo 3)

Por que o paseante lento é obxecto de sospeitas? 

Se as cousas falasen, que dirían? 

A partir dun gran de area, un espírito imaxinativo concibirá un deserto. 

Quen sabe se algún día as humildes ortigas e os modestos toxos ilustrarán as ruínas das máis grandes metrópoles. 

Cando o manequín espertou, cambiara tanto a moda que o invadiu unha profunda decepción. 

O que busca esperanza enforna pan. 

Os malencarados adoran pedras contumaces. 

Crémonos actores dun gran drama, mais ás veces só o somos dunha chocalleira farsa. 

“Venceremos nós”. Así cantabamos, ilusionados. 

Pero venceron os que non cantaban. 

O estoicismo da pedra conmove ao que a contempla.  

Quen contempla unha rosa nunca a alcanza. 

Nas estrelas, o soño dun eterno horizonte. 

No corazón, o sol moral que nos fai homes. 

Saúde, pobres da terra. E paciencia. 

Estando aí a natureza, sentir tedio? 

A tradición, en arte, pode ser lousa ou raizame. 

A ollada do neno é o estímulo perfecto. 

E que non lembremos a primeira vez que vimos un arco da vella!… 

Será o piano o artefacto máis fermoso creado polos humanos? 

O aire é unha premisa deliciosa e infinita. 

Hai humanos aos que lles serviu de moi pouco todo o que desde o homínido se creou e coñeceu. 

A palabra “progreso”, cantas sombras proxecta! 

Se as pitonisas adiviñasen o futuro, Einstein dimitiría da Física e Freud da Psíquica. 

Por que todo ser anhela seguir vivo se a existencia é tan problemática e difícil? 

Nun gran de area, para o individuo sensible o portentoso e o sublime están implícitos. 

A Beleza incita á Intelixencia, mais esta raramente alcanza a comprendela. 

Ao caos parece que non lle convence o pleno dominio do extravío. De aí o ritmo, a harmonía, a proporción, o gorismo… 

Cando ve o paxaro, que sente o neno? E o paxaro, cando o neno o contempla? 

O niño é unha formulación perfecta do acubillo. 

Cóidate da metáfora que non teña raíces. Cóidate da metáfora que non despregue as ás. 

A pedra non ten a culpa de que con ela golpees. 

Cóidate do que usa as palabras para ocultar a realidade. 

-O sol, deixarase roubar?  
-Por un neno que dorme so unha árbore que canta. 

Os máis grandes cumes da terra (Os Andes, o Himalaya…) están tan transitados que perderon aura. 

A música é presente absoluto. 

O problema do vangardista avant la lettre to é que se a súa obra non se converte en clásica pode considerarse un fracasado. 

A música é dar voz a unha escoita imposible. 

A cinza informa máis que moitos libros. 

Mirámonos no espello, na crenza de que somos o que alí se reflexa. 

Todo o mundo fala marabillas dos poetas, pero ninguén os le. 

En arte, en coñecemento, en poesía, atarse aos que axuden a ser libre. 

A Ciencia e a Tecnoloxía teñen moitos noivos. Pero a Ética non pasa dunha pobre solteirona. 

A brisa, se con labios, que diría? 

Nin sequera o universo goza de garantías. 

A realidade parece existir.