Galicia desnortada

En Galicia estaría ben que sucederan dúas cousas. A primeira, que BNG, PSdeG, Sumar ou quen fose lle deran gañado unhas eleccións ao PP (É tan díficil?. É imposible?). A segunda, que esa vitoria dera paso a unha transformación positiva do país. Para o segundo, compre que os chamados a gobernar –unha xeración que agora rondará os 40/50 anos de promedio- sexan políticos competentes cunha idea de país.

Unha idea non só negativa. Está ben ter unha diágnose e un reconto de todo o que vai mal, dende a acelerada perda de falantes do idioma ao modo en que certas elites se autorreproducen. Pero o día en que gañen haberá que dar trigo, e gobernar, non con ideas xenéricas, senón con obxectivos alcanzables e plausibles. A análise concreta da situación concreta, que se dicía en tempos. Dificilmente un goberno pode perdurar se non sabe que hai que operar e sanar.

“Galicia. Un país desnortado e minguante” (UVigo, 2024) de Albino Prada ofrece un diagnóstico, pero tamén propón alternativas. “Para definir unha folla de ruta cun norte preciso: favorecer un maior desenvolvemento social e deixar de ser un país minguante”. O obxectivo é deixar ás xeneracións futuras un país decente, para usar unha expresión de Avishai Margalit que Albino usa reiteradamente. Algo nada fácil nun momento histórico que ameaza con facer realidade horizontes distópicos. Estamos entrando nunha era de Imperios combatentes.

Pode que o neoliberalismo fose desacreditado, pero as súas receitas de desmontaxe do Estado do Benestar e de transferirlle todo o poder ao capital se seguen practicando relixiosamente. Así que dar ese paso, no actual contexto mundial, sería propio de xigantes.

Sería posible unha Revolución Tranquila, como a que experimentou o Quebec na décadas sesenta e setenta do século pasado? Sería posible que o fenomenal cambio económico e social que vivíu Galicia nas últimas décadas abrise o camiño a unha transformación política e cultural ? Sería posible un camiño propio, un modelo de modernización coherente, unha nova narrativa colectiva?. Estas son as preguntas..

O que Albino Prada propón, nesa direción, é un conxunto de “reformas non reformistas” que presumen unha España policéntrica e un pacto federal. Entresacaremos algunhas a través do que son, case enteiramente, citas literais.

No sector financeiro introducir competencia con axentes públicos e cooperativos a escala local e territorial. Cooperativas de crédito, Caixas rurais, etcétera. O exemplo de Kutxabank, que é 100% dunha Fundación que pode, vía obra Social, socializar os seus beneficios. Os oligopolios do sector eléctrico deben abrir espazo ao autoconsumo local e con axentes cooperativos con fontes renovables. As nosas fontes renovábeis (eólica, hidráuica, biomasa..) deberan ser a base de empresas locais. Favorecer as pequenas e medianas empresas para que melloren a súa organización e reciban transferencias tecnolóxicas. Esas empresas poden ser mais resilientes e sostibles, favorecer o emprego fóra das grandes áreas urbanas Favorecer e promover unha reforma fiscal que contribúa ao mantemento e extensión do Benestar. Precisamos máis cooperativas de transformación e comercialización alimentaria, e canais curtos de distribución a consumidores locais. Os nosos distribuidores locais, transportes, comercio, finanzas, turismo (…) medios de comunicación e sector público deben contar con plataformas dixitais a escala galega. Un parque público de viendas para alugueiro axustado ós ingresos. A combinación ferroviaria e portuaria para as mercadorías, e a ferroviaria e tranviaria para pasaxeiros debera gañar cota fronte ao transporte por estrada. Debe priorizarse o anel urbano que conforman Vigo-Pontevedra-Santiago-A Coruña-Ferrol-Lugo-Monforte-Ourense así como o corredor que conecte ese anel co Norte de Portugal.

En definitiva, un ambicioso programa de transformación, do que aquí só temos referido un feixe de trazos, que presupón un suxeito político que o poña en obra e unha sociedade disposta a apoiar ese novo modelo económico e social.

Galicia. Un país desnortado e minguante

Albino Prada

Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo

Vigo, 2024

Número de páxinas: 182