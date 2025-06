Entrevista con Ángeles Huerta, directora de ‘Antes de nós’

“Non hai nada máis político que a intimidade”

Ao fin se fixo xustiza no cinema a unha das personalidades máis recoñecidas da nosa cultura: Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao. A aproximación á súa vida persoal marca a esencia de Antes de Nós (2025), a última creación de Ángeles Huerta na dirección. Estreada o pasado 23 de maio en salas de cinema, asistimos a un dos grandes filmes galegos do ano, ofrecendo por primeira vez unha visión íntima e humana deste artista, político e fervente defensor da cultura galega.

O cinema galego tiña unha enorme débeda coa figura de Castelao. Antes de Nós chega nun momento crucial para cubrir ese baleiro. Cando xorde o proxecto e como acabas sumándote ao mesmo?

O proxecto xorde, non che sabería dicir exactamente cando, da man de Zenit Television, que contacta previamente con Pepe Coira. Despois deste paso, Zaza Ceballos, responsable da produtora, chámame na primavera de 2023, logo dos Premios Mestre Mateo dese ano. Reveloume que lle encantara O corpo aberto e que lle gustaba moito a miña ollada. Cando me sumo ao proxecto, xa existe un primeiro guión, unha versión aínda moi primixenia.

A simple mención a Castelao agocha de inmediato un infinito respecto, dado que se trata dunha figura esencial na historia de Galicia. Calquera visión haxiográfica del tería sido perdoable, dadas as circunstancias. Pola contra, o teu Castelao amosa un lado máis humano e terreal. Como logras manter este equilibrio?

A ver, eu creo que dentro do respecto profundo, e mesmo do amor profundo por Castelao e por todo o que representa; todo isto combinado por ese amor polo humano. E o humano, como ben sabemos, é imperfecto. Non só é imperfecto, senón que tamén está moi condicionado polos tempos. Nese sentido, Castelao foi un home do seu tempo, con todos os atrancos que tivo, evidentemente, pero tamén con todos os privilexios que lle foron outorgados, por exemplo, na súa relación con Virxinia Pereira. O importante é topar verdade na representación de calquera realidade, existira antes ou non, estea mitificada ou non.

Eu sempre digo que o compromiso dun artista non reside tanto nos feitos históricos en si, senón na verdade, que é algo moito máis profundo e incluso inefable. Coido que facer unha película haxiográfica sería, un, aburrida, e dous, non tería valor artístico. Sería un panfleto que non conectaría con ninguén á parte dos incondicionais de Castelao, nin coa xente nova, nin con aqueles que incluso non o coñecen tanto. Ademais, queriamos facer unha peli que puidese funcionar tamén fóra de aquí.

A diferenza dos teus filmes anteriores, aquí traballas cun guión alleo, neste caso asinado por Pepe Coira. Supuxo un cambio importante na túa metodoloxía de traballo en comparación a cando dirixes os teus propios guións?

Aquí houbo un punto de partida moi favorable, xa que efectivamente o guión era de Pepe Coira. Tampouco estou a dicir que de tratarse dun guionista ao que non coñezo de nada, non xurdise esa boa e necesaria comunicación. Pero claro, era Pepe, quen para min é unha persoa moi importante na miña vida, tanto no profesional como no persoal. Considéroo o meu mestre. A el débolle moito. Tamén foi o produtor de O corpo aberto. Temos unha relación de amizade moi íntima. Por todo isto, sentinme totalmente libre para comentarlle todo o que se me pasaba pola cabeza e el, pois tiña esa humildade e flexibilidade, propia dos grandes, para incorporar moitas desas ideas á versión definitiva do guión. Pepe ten un profundo coñecemento do cine e comprende que a persoa que levará o texto á pantalla tamén debe estar presente e formar parte do proceso. Entón, nese sentido, si que foi estraño traballar cun guión alleo, mais foi doado ao tratarse del.

Nin que dicir ten, a parte do ‘cásting’ implicaría unha enorme dificultade, especialmente no caso de Castelao. Non en balde, a súa efixie forma parte do noso imaxinario colectivo. Cando fuches consciente de que Xoán Fórneas era o actor perfecto para encarnar ao artista?

Pois mira, tendo a funcionar moito con epifanías no que se refire aos actores. Tiven unha con Xoán Fórneas, antes incluso de ter este proxecto entre as mans. Chegado o momento, había que pórlle cara a Castelao e non o dubidei nin por un momento. Pasolini dicía unha cousa moi bonita, non me lembro en cal dos seus libros de poesía, sobre a importancia dos rostros no cinema. Era algo así como “nunca me equivoquei nun rostro, porque o meu desexo e a miña timidez, obrigáronme a coñecer ben os meus semellantes”.

Por suposto, valoro moitísimo o traballo das directoras de ‘cásting’. Pero aí están esas revelacións, iso que poderíamos cualificar como epifanías dos rostros. Ollo, cando digo rostros, igual soa moi banal. En realidade, sería algo máis. Falamos desa fisicidade do actor, a súa maneira de habitar o corpo e de estar no mundo. E iso pasoume tanto con Xoán coma con Cris [Iglesias]. Tiña bastante claro, dende o principio, que a parella protagonista tiñan que ser eles.

E o resto do elenco…

O resto do elenco foi máis un traballo de composición, no que non importaban tanto as persoas individuais, senón que encaixasen nunha especie de constelación familiar. Creo que o resultado é óptimo, xa que todos eles están fantásticos. Como mención especial, Nancho Novo fixo unha actuación maxistral como Sobral, converténdose nunha das pezas fundamentais da peli. É importante porque encarna, en certo modo, a dignidade do pobo galego e a sabedoría ancestral dos canteiros. Pero tamén simboliza un xeito de ser, a expresión da arte popular da que un Castelao burgués ten moito que aprender. Despois, facíame moita ilusión traballar con Nancho. Xa nos noventa, converteuse nun mito para min. Foi moi bonito, porque el séntese que non o consideran un actor galego, posto que leva máis de corenta anos fóra de Galicia e aquí nunca o chaman. Cando eu o fixen, botouse a chorar literalmente. Estaba moi inseguro nun primeiro momento. Tivo que traballar aquí a lingua e así foi como compuxo a súa personaxe, totalmente chea de verdade.

Falamos dun ‘biopic’, pero ao mesmo tempo tampouco o é no sentido máis estrito. A produción acaba centrándose en dous momentos moi puntuais, case anecdóticos, da vida de Castelao. De todos os episodios vitais posibles, por que centrar o filme concretamente nestes dous?

De entrada, non me gusta a palabra ‘biopic’ para definir o filme, porque este concepto designa un relato da vida enteira dunha persoa, ou, polo menos, dun período moito máis longo. Aquí, Pepe Coira idea un tempo narrativo asociado con dous episodios vitais, ao mesmo tempo carentes dunha sucesión cronolóxica consecutiva entre eles ao entrelazarse o un co outro. Nese sentido, defendo que non é un ‘biopic’. Logo, tamén existe unha clara renuncia a mostrar feitos concretos. Por iso, para crear ese contexto, o arranque do filme deixa ás claras as súas intencións ao marcar que se inspira, en lugar de basearse, en dous momentos da vida de Castelao. Aí estamos establecendo un pacto de ficción co espectador, de maneira que non todo o que se conta sucedeu realmente. Como dicía antes, non estamos a contar a realidade, xa que buscamos amosar a verdade.

Con respecto aos dous episodios, esa non foi unha escolla miña. A primeira versión de guión xa abordaba estes dous momentos, así que a elección xa me veu dada cando entrei no proxecto. Pero a min paréceme precioso, porque o filme explora o lado máis íntimo de Castelao, así como tamén as implicacións políticas das súas decisións como persoa. Neste sentido, todo o episodio da gripe española en Rianxo (1918) antecede a primeira Asemblea Nacionalista de Lugo, celebrada en novembro daquel mesmo ano. Pola súa banda, a viaxe a Bretaña (1929) ocorre antes da fundación do Partido Galeguista en 1931, no marco da II República. Entón, a idea é comprender ao ser humano detrás do mito, determinar cal era a súa postura antes destes momentos decisivos e, en definitiva, coñecer os seus sentimentos. Fronte ao Castelao máis épico, o heroe ou o mártir, achegámonos ao lado máis fráxil e vulnerable do persoeiro. Precisamente, creamos no filme momentos de gran vulnerabilidade que levarán a Castelao a tomar decisións importantes que o definirán tanto como persoa como político.

Ademais, cobra un gran peso na historia a relación que existe coa súa dona, Virxinia Pereira Renda. Deste xeito, pode afirmarse que a homenaxe do filme a eses alicerces do galeguismo esténdese ao traballo anónimo desta e tantas outras mulleres galegas.

Totalmente. A personaxe de Virxinia non só representa a súa propia figura, senón a de tantas mulleres galegas da época. Creo que é importante investigar e afondar nas comunidades femininas pasadas. Ademais, ese Antes de Nós vai alén do que sería a eclosión da Xeración Nós; tamén é ese “antes de nosoutros”. Pouco a pouco, a película conta como se vai conformando a parella, o que determina tamén a configuración da personalidade adulta de Castelao. O momento crucial chega cando deben superar xuntos a perda do seu fillo, xa na Bretaña, facéndose conscientes de que teñen moito amor que lles sobra. Aí está a revelación do cuco e do can como catarse ante o dó. Foi así como quixemos dar sentido a todo o entusiasmo e todo o amor que dedicaron ambos os dous a ese proxecto de vida galeguista.

Película histórica, drama rural, ‘neo-western’… Como cualificarías ti este filme en última instancia?

[Risas] Encántame o de ‘neo-western’. Si, ten un punto. De feito, hai escenas que as rodei pensando en clásicos do western, como cando a familia Castelao chega á Fincheira, con ese contrapicado de Castelao con Cubeiro en plan Duelo ao sol (1946); ou nas entradas e saídas da Casa de Sobral, mostrando os planos dos portóns dende dentro da casa, que é como unha chiscadela a Centauros do deserto (1956). Despois, Pepe tiña na cabeza, cando escribiu o guión, o filme O mozo Lincoln (1939) de John Ford, que foi un bo modelo que xiraba arredor dos anos de formación de Lincoln. Tamén dicían que hai certo ton de filme gótico. Son como pequenas homenaxes estilísticas, xa que me gusta moito hibridar nas miñas pelis. Neste caso, considero que é un drama intimista e, de falarmos de literatura, encadraríase no xénero da ‘bildungsroman’, ou “novela de formación”, moi na liña dun clásico como As mágoas do mozo Werther (1774) de Goethe. Mais, se ben asistimos á formación de Castelao, tamén somos testemuñas desa formación da parella, que é algo que acontece nas relacións íntimas, xa que a propia identidade non se constrúe soa, constrúese co outro.

Como directora, iniciácheste no documental. Mais logo viñeron dúas ficcións: a adaptación de Méndez Ferrín en O corpo aberto (2022) e a presente visión sobre Castelao. Seguirás a afondar no futuro noutros insignes literatos galegos?

Pois mira, non o sei. Hai relatos moi interesantes que se poden contar sobre literatos e as súas obras, pero tamén sobre moitas outras temáticas. Agora teño un proxecto de xénero sobre unha historia de vampiros ambientada nunha Galicia distópica, coas lampreas como protagonistas. Logo, unha historia que me chama moitísimo a atención é o Laboratorio de Formas. É fascinante todo o que lograron Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo, promotores da recuperación da antiga fábrica de Sargadelos. Trátase dun universo que me gustaría explorar; o tempo dirá.

En canto a facer máis películas, sempre depende da resposta do público. Cando levas dous ou tres títulos, coma no meu caso, sempre tes a esperanza de que todo vaia rodado para a seguinte que veña. Pero, en realidade, é moi difícil ter a oportunidade de dirixir. Eu esperei máis de cinco anos entre Esquece Monelos (2016) e O corpo aberto (2022). Logo, chegoume unha nova oportunidade coa encarga de Antes de Nós (2025), que aceptei case ao momento, porque tiña bos avais, tanto pola importancia da personaxe como pola presenza de Pepe. Aínda así, custa moito levantar os proxectos. Agora, toca agardar que Antes de Nós funcione moi ben e que isto me axude a encarar o meu próximo filme moi pronto.