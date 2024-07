Cineclubismo e cinema galego en Ourense

Nunha recente, loable, exposición chamada ‘Ourense no tempo’ que tivo lugar nos espazos de AFundación, celebrábase a identidade cultural da cidade das Burgas. Nesta recompilación de recordos exemplares botouse moito de menos un apartado dedicado exclusivamente ao cineclubismo e aos pioneiros do cine. Excepto por unha referencia concreta a Ilustrísima de Carlos Casares, a literatura ou a música parecían ter un peso maior no tecido cultural de Ourense que o cinema. Unha boa forma de remediar a este baleiro, é facerse co libro-ensaio ‘Os trasnos da lanterna’ de Valentín Barreiros.

O ourensán xa foi autor doutro libro igualmente recomendable, Ourense e cinema, publicado no 2010, e que merecería unha edición actualizada ao día de hoxe. Nesta súa ultima publicación, editada polo Cineclube Padre Feijoo, Barreiros fai unha panorámica exhaustiva sobre o desenvolvemento do movemento cineclubista ourensán, desde os anos cincuenta ata a actualidade. É un percorrido que empeza desde as primeiras xuntanzas entre Carlos Velo, Antonio Román, Augusto Pacheco e Xaquín Lorenzo ‘Xocas’ para ver películas, pasando polas fundacionais Xornadas de Cine de Ourense nos anos 70 e as Xociviga de Carballiño nos 80. ‘Os trasnos da lanterna’ é un libro que tamén chega nun momento importante: no 2020 celebráronse os 50 anos do Padre Feijoo e no 2023 o 50 aniversario das Xornadas de Cine.

Barreiros sérvese dun estilo ameno e ao mesmo tempo rigoroso, así que o libro faise entretido para o lector curioso á vez que non defraudará o cinéfilo mais esixente. Enriquecen o volume unha serie de imaxes de época e recortes de periódicos que testemuñan e subliñan ao longo dun século o gran traballo e a función cultural do cineclubismo ourensán.

Os trasnos da lanterna é un libro necesario e valioso que non pode faltar nas lecturas deste verán.

Os trasnos da lanterna

Valentín Barreiros

Cine Club Padre Feijóo

Ourense, 2024

Número de páxinas: 151

Simone G. Saibene