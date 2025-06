Certame literario Antón Tovar 2025

VOAR

Leva anos desecada e eu afogo nela.

Nos seus xuncos e canas,

Na súa terra mollada, contaminada,

Esganándome nas súas canles atascadas,

Atado.

Afogo nela como Pedra Alta

Nunha terra miña, nosa,

Demasiado seca, susceptible,

Debo fuxir se quero ser eu

Rexeito esmorecer.

Eu como cegoña voar

Deixar o niño onde nacín

Cargado de defectos e virtudes,

Baleiro de remordemento,

Eu hei voar.

Condenado a fuxir da chaira

Na busca de algo mellor

condenado a perder o rumbo

Ave de migración,

Marcho.

Abro os ollos, non te vexo.

Perdo a vista, non estás.

Miña chaira, ula é?

Meu fogar, que foi del?

Non era eu.

[DANIEL RIVERO MENO, Morgade (Xinzo de Limia), 2007]

Texto premiado no II CERTAME LITERARIO ANTÓN TOVAR, convocado polo Padroado do Museo da Limia (Vilar de Santos), co patrocinio de Tesal Explotación SL.