O Museo da Limia vén promovendo desde o ano 2021, centenario do nacemento de Antón Tovar, unha serie de iniciativas encamiñadas a difundir a obra tovariana e a demandar a dedicación do Día das Letras Galegas ao poeta da Pereira. No ano 2022 foi entregado na sede da Real Academia Galega un completo expediente que recollía varios centos de sinaturas de adhesión da cidadanía e numerosos documentos que se manifestaban neste sentido.

A comezos de 2023, a editorial Galaxia publicaba unha antoloxía poética do autor, edición a cargo de Delfín Caseiro, con magnífico prólogo do profesor e académico Xesús Alonso Montero, destinada prioritariamente ao público escolar.

Este ano 2024, cando se van cumprir 20 anos do pasamento do escritor limiao, parece oportuno volver insistir nesa petición de recoñecemento por parte da academia da lingua. A obra poética e narrativa de Antón Tovar, feita de autenticidade e alta calidade literaria, mantén plena vixencia nos nosos días. A convocatoria deste certame literario Antón Tovar por parte do Museo da Limia, co patrocinio do Balneario de Cortegada e o Hotel Bienestar Termas de Monção, quere ser unha nova chamada á sociedade galega para que valore o extraordinario legado creativo do autor ourensán.

BASES DO CERTAME LITERARIO “ANTÓN TOVAR”

O Padroado do Museo da Limia (Vilar de Santos) convoca o Certame Literario “Antón Tovar”, con motivo do 20º cabodano do pasamento do poeta limiao, que se axustará ás seguintes BASES: