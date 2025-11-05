Alberto Vázquez, director de “Decorado”: “A animación permite falar da realidade poeticamente”

Despois do éxito de Psiconautas, los niños olvidados (2015) e Unicorn Wars (2022), Alberto Vázquez regresa cunha nova obra que reflicte á perfección o seu inconfundible estilo: Decorado (2025). Unha vez máis, expande ese universo único e irreverente tan de seu cara a novas cotas creativas, o que converte este filme nunha das mellores alternativas da presente carteleira, especialmente para os entusiastas da animación independente. Estamos pois ante un dos grandes fenómenos da animación nacional deste ano, avalado pola boa acollida lograda en festivais como o Fantastic Fest de Austin ou o Festival de Sitges.
Se houbese que resumir Decorado nunha soa frase, esta podería ser algo así como “un conto sobre o sentido da vida”. Que te motivou a escribir esta historia de alcance existencialista?
Pois motivoume principalmente a sociedade na que vivimos. Estamos nunha época marcada pola hiperconectividade, as redes sociais, o estrés, a saúde mental…, tamén as guerras, os líderes megalómanos, as megacorporacións que controlan todos os nosos datos. Basicamente, é unha metáfora do noso mundo e da nosa sociedade. Quería falar de todas estas crises que nos rodean, pero dende un punto de vista fantástico, porque penso que a animación é unha maneira moi poética de falar da realidade. Parecíame moi interesante esta idea.
Cando un pensa en Alberto Vázquez, rapidamente ven á cabeza esa narrativa túa característica, conectada co underground, coa crítica social e con realidades cheas de simbolismo. Decorado presenta todos estes elementos, mais nesta ocasión semella que abrazas a comedia nun plano moito maior en comparación coas túas creacións previas.
Si, ten moito de comedia negra, por así dicilo. A película funciona especialmente ben nese equilibrio entre comedia, drama e historia de terror. Pensa que o humor é unha parte importante das nosas vidas. Sen el, todo sería moito máis complicado de levar, ao tempo que conecta moi ben co público. É a nosa forma de quitarlle ferro a todos eses problemas sociais que comentaba antes. Aínda así, todo xurdiu de xeito moi natural. Non era a miña intención inicial facer un filme con maiores doses de comedia. Ao mesmo tempo, a trama foi coescrita con Xavier Manuel Ruiz e el tamén achegou as súas ideas, o seu sentido do humor.
Outra das novidades do teu novo filme é unha maior conexión co mundo da ciencia-ficción, especialmente co subxénero das distopías. Cales foron as túas inquedanzas á hora de afrontar este cambio de rexistro?
Como xa dixen, hai aspectos que non penso moito. O discurso adoita chegar a posteriori. No punto de partida, todo é como un caixón de xastre no que conviven todas as miñas influencias. Entre elas, está o subxénero das distopías, que sempre me gustou moito. Que podería achegar eu a este marco da ciencia-ficción? Como ser orixinal, entre comiñas, cando todo está practicamente inventado? Estas preguntas son un bo resumo das inquedanzas que tiña á hora de escribir esta historia.
Non sei se o conseguín plenamente. Pero creo que o sentido do humor, a mitoloxía que rodea a todos estes animais antropomorfos —inspirados no ‘cartoon’ clásico—, esa mestura con todo tipo de criaturas —como demos ou seres-cogumelo—, é bastante orixinal. É precisamente aí onde eu podo atopar a miña voz propia.
“Boa parte das miñas influencias proveñen da banda deseñada, debido á miña carreira como ilustrador e debuxante de cómics”.
Falando das túas influencias, Unicorn Wars bebía de referentes que ían dende Apocalypse Now (F. F. Coppola, 1979) ata clásicos da animación para adultos como Watership Down (M. Rosen, 1978). En Decorado, acabas de mencionar a importancia do ‘cartoon’ clásico, mais tamén se intúen puntos en común con filmes concretos como El Show de Truman (P. Weir, 1998). Que outras influencias foron cruciais para a escritura do filme?
Boa parte das miñas influencias proveñen da banda deseñada, debido á miña carreira como ilustrador e debuxante de cómics. Nesta liña, son un grande apaixonado do historietista Jim Woodring, que ten un personaxe que se chama Frank, unha especie de gato antropomorfo que vive nun mundo psicodélico. É un referente do que non falo moito, mais que me marcou moito para que me dedicase a isto de debuxar.
Logo, está o mundo dos debuxos animados clásicos: Pato Donald, Mickey Mouse, os Looney Tunes… Encántame traballar con animais antropomórficos, porque son universais. Enténdense en todo o mundo, xa que non están ancorados a un tempo e a un lugar definidos. Tamén me influenciaron diversas obras distópicas, entre elas a serie El prisionero (1967-68) ou filmes como 1984 (M. Radford, 1984) e El Show de Truman, como ti dicías. E a todo isto, habería que sumarlle ese sentido do humor tan galego, moi negro, un pouco absurdo e surrealista, que podería recordar a Luis Buñuel, na liña de El discreto encanto de la burguesía (1972).
No entanto, hai unha referencia que foi moi importante para esta película, que é a serie Secretos de un matrimonio (1974) de Ingmar Bergman. Gustábame a idea de dotar de diálogos profundos a estes ratiños, Arnold e María, que son semellantes a Mickey e Minnie Mouse. Teñen problemas e sentimentos humanos. A súa relación está en crise, pero tamén vemos que comparten unha profunda amizade, que hai amor entre eles. É unha vida marcada polo sufrimento. Unha vez definido todo este material, é cando collo todo, métoo na batedor e pásoo polo meu filtro artístico. Así nace Decorado.
Precisamente, o gusto polos contrastes é algo que define moi ben o teu cinema, especialmente evidente entre o deseño de personaxes, na súa maioría tenros e adorables, e a escuridade das historias. Que buscas con estes contrapuntos?
En certa medida, hai unha vontade estética, que te conecta cos inicios da animación e do cómic. É un acabado que soe asociarse co cinema infantil, en total contraposición coas intencións das miñas historias. Este contraste xa forma un contido en si mesmo. Mais tamén funciona como un cabalo de Troia. Moita xente chegará á película por casualidade, pensando que é unha película infantil, ou a típica proposta de humor traveso. Así sucedeu con Psiconautas e con Unicorn Wars, e Decorado non vai a ser unha excepción. Non deixan de ser obras un pouco depresivas, algo que descoloca moitísimo a certo público. Existe unha necesidade de impactar e de provocar, pero sempre cun fondo co que axitar as conciencias. É unha maneira de traballar que levo practicando dende que comecei a debuxar cómics. Sáeme natural, por iso sigo explotando este estilo.
“Coas curtas, chegas a festivais de curtas. En cambio, coas longas, chegas a festivais, pero tamén a plataformas, ás salas comerciais… De súpeto, o teu público multiplícase por dez”.
Ao igual que nas túas anteriores longametraxes, este filme ten como punto de partida unha curta anterior, concretamente a homónima Decorado (2016). Como contribúe esta metodoloxía ao teu proceso creativo?
Debo dicir que cando fixen a curta Decorado —tamén Sangre de unicornio (2013), fundamento de Unicorn Wars— non pensaba facer unha longametraxe. No caso da miña primeira curta, Birdboy (2010), esa era precisamente a estratexia: facemos unha curta, chamamos a atención e logo vamos a pola longa, que acabou sendo Psiconautas. No caso de non saír, pois tiñamos unha curta. En cambio, Decorado é unha historia que, en realidade, ten como trece anos. Comezou cunha serie de cómics curtos, alá polo 2012. Despois, convertín estas historietas nunha curtametraxe. Cando coñecín ao coguionista Xavi, planeamos facer unha serie para adultos: escribimos os capítulos, novos personaxes, novas tramas… A serie non saíu adiante finalmente. Entón, vimos que tiñamos un montón de material para facer unha longa, que acabou converténdose na presente Decorado.
Respondendo á túa pregunta, o paso natural dun formato a outro débese tamén á miña forma de traballar. Teño a manía de xogar con miniuniversos, micromundos con moitas posibilidades creativas. Son historias nas que se entrelazan moitos personaxes secundarios. Pasa o tempo e ves que algún deles teñen grandes posibilidades. É así como empeza a expandirse o material primixenio. Logo, hai outra cousa da que non se fala moito. Coas curtas, chegas a festivais de curtas. En cambio, coas longas, chegas a festivais, pero tamén a plataformas, ás salas comerciais… De súpeto, o teu público multiplícase por dez. Para un artista, é fantástico poder alcanzar a máis xente, sen limitarse ao circuíto de festivais.
Dende logo, Homeless Home (2020), a túa cuarta curtametraxe, comparte todos estes principios.
Totalmente. Mais, agora mesmo non me vexo comezando un novo proxecto. Necesito descansar. Á parte, que vai a suceder coa industria de aquí a cinco anos? Está chegando a intelixencia artificial. É un feito. Vai haber un cambio de paradigma tan grande que veremos que ocorre co cinema. Custa afrontar unha nova produción ante esta incerteza.
“A animación para adultos segue arrastrando certos problemas á hora de atraer público ás salas de cinema e, en realidade, falamos de historias coas mesmas intencións que o cinema convencional”.
A nivel técnico, Unicorn Wars destacou por combinar o uso do 2D nun entorno 3D. Isto foi posible grazas a Grease Pencil, unha ferramenta innovadora dentro do software de código aberto Blender, un dos máis destacados no mundo da animación 3D. Foi necesaria a introdución dalgunha mellora técnica para lograr o acabado final que buscabas en Decorado?
A verdade é que non, porque Grease Pencil evolucionou moito nos últimos anos. Traballamos en todo momento con esta ferramenta de Blender, xa que é moi cómoda e axiliza moito os procesos de animación. Excepto os backgrounds [fondos], que foron pintados en Photoshop, todo se fai alí. A nosa maneira de traballar foi moi tradicional, é dicir, empregando doce debuxos por segundo. Ata os fondos semellan estar pintados a man, a pesar de seren creados dixitalmente. En xeral, Decorado é iso, unha película que destaca pola súa estética máis tradicional.
A animación é un campo dominado principalmente polos contidos infantís e familiares. Por sorte, dun tempo a esta parte, a animación para adultos gañou unha maior visibilidade na industria española. Como percibes o potencial desta realidade no noso país?
Coido que avanzou moito nos últimos anos. Antes apenas se facían algunhas curtas, entre elas as miñas; longas moitas menos. Agora multiplicouse case por tres o nivel de produción. Aínda así, é un sector máis orientado ao público familiar. A animación para adultos segue arrastrando certos problemas á hora de atraer público ás salas de cinema e, en realidade, falamos de historias coas mesmas intencións que o cinema convencional. É algo que non entendo moi ben, sobre todo tendo en conta que hai series potentísimas coma The Simpsons, Padre de familia, BoJack Horseman…, todas elas moi populares. Non sei, será cuestión de ir pouco a pouco, de seguir educando aos públicos.
Postos a imaxinar, existe a posibilidade de que Alberto Vázquez nos sorprenda cun proxecto de acción real?
Encantaríame, porque é algo que me gustaría experimentar. Pero, por outro lado, eu son debuxante. A miña maneira de pensar, a miña linguaxe é o debuxo. Aí síntome que son forte. Se tivese que rodar, sería máis complicado, pero si que estaría aberto a iso. Quizais guionizar algo seria un bo paso para introducirme pouco a pouco no mundo da imaxe real. Interésame moito o cinema de terror, por exemplo. Como pertence ao marco do fantástico, sairíame dun xeito natural. Por gustar, si, pero a vida tampouco dá tempo para todo. Vaite levando, así que xa veremos.