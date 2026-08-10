Antón Tovar naceu un ano despois do meu avó materno, Ismael, que tamén era de Ourense, mais de San Cristovo de Cea. Eu tiven máis trato co segundo, claro. O que non quita que sempre me chamase a atención o feito de que Tovar vivise de neno no barrio da Ponte, ao pé do Miño, onde tamén vivía eu, e que fose aos Salesianos, esa escola pasada a ponte romana cunha cúpula fermosísima cuberta de láminas de cobre de onde expulsaron un dos meus mellores amigos ou que, ás veces, me sumise no existencialismo, mesmo da lingua.
O punto indiscutible de conexión entre Tovar e unha moza anónima do barrio da Ponte era, sen dúbida, o instituto no que el estudara. O IES Otero Pedrayo para min, o feminino no tempo de miña nai, o instituto do Posío cando Tovar recibía clases de Otero.
De Otero queda a literatura e de Ismael o coñecemento, recitado ás veces entre dúbidas e lagoas de esquecemento, ao que non podo volver porque a fonte xa secou e non quedou legado escrito. Como se xoga ao chinchón? Levo no bolso unha baralla de naipes nova do trinque, que aínda non coñeceu outro xogo máis que o solitario… Teño a consciencia de horas de mesa de cociña con cheiro a fume e selección de números para chegar a menos dez, inicio da contaxe dos enteiros na miña infancia, ou acumulación de erros. Lembro tríos e series de catro e a presenza de escaleiras… precisaban ser do mesmo pau? As dúbidas xorden a medida que barallo, tentando lembrar a ollada en tons grises do avó, concentrada tres xogadas no futuro, o lapis afiado co coitelo, a súa voz… O desuso concebiu a dúbida, e a dúbida o medo, e o medo, a covardía, e a covardía, a perda. Cada elemento que non usamos xera a proverbial Nada da que fuxía Ende.
A lingua nai, igual, coma quen fai un pauto coa realidade e decide que sendo destro deixará de empregar unha man, porque ten dúas e unha manda máis e con ela pode facelo todo. Cun pé só non, por temas de equilibrio, pero quen precisa manter activas dúas orellas, duas mans… dous ollos si, hai que mirar en profundidade. Para que a outra man se non imos ser músicos da filharmónica? Para que a outra lingua se case todo, todo o que conta, se fai en castelán ou en inglés? Para que adestrala e salvala cando os devanceiros do moderno Adrián Solovio non a falan?
Durante os anos da ditadura, se queren, da posguerra, as persoas zurdas eran obrigadas a aprender a escribir coa dereita. A man boa ficaba atada ás costas, inutilizada; así, moitas e moitos deles aprenderon que o natural era darlle máis importancia ao imposto desde fóra. Porén, para xogar ao chinchón é imprescindible ter dúas mans, porque unha sostén as cartas e quen sostén os naipes decide a próxima xogada. Sería estúpido (e ferinte e duro) renunciar a ela, abandonar a partida, pechar os ollos cara ao futuro.
E con todo, o erro está no relato, porque non é a outra lingua, é a lingua, é a nosa lingua a que esmorece e se dilúe, a que nos foi dada e coa que nacemos, a que chegou a nós desde un orgullo e unha dignidade propias. A derrota, o pesimismo, foi chegar a este punto de desconexión coa historia e cos devanceiros, a esta ruptura da cadea. No chinchón pódese pechar o xogo sen rematar a partida. Se é preciso, será cousa de soster os triunfos cos dentes.