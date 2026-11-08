Ultimamente teño a impresión de vivir nunha película; de feito, son consciente de que esta idea, a de vivir nunha película, é froito da idade que teño, pois a rapazada coa que comparto vida —tantas horas nunha aula ao final da semana acaban sendo iso, compartir vida— non ve películas, consume contidos. Polo tanto, a sensación cinematográfica non fai outra cousa ca aumentar a profundidade da fenda xeracional, porque a min non me gusta ser consumidora de contidos e a elas non lles dá a virada para sentar dúas horas diante dunha pantalla sen consumir contidos, que os contidos caducan e podrecen con facilidade ante a ditadura do tempo.
O caso está aí, nas palabras, no tempo e na ditadura. Na ditadura que houbo hai tempo e que non se lembra ou non se lembra como realmente foi. Nos contidos que a esta pregunta lle engaden a suposta reflexión: “e ti sabías como foi realmente?”, nas creadoras e creadores da manipulación que, por imperativo económico ou ausencia de capacidade crítica, poñen en dúbida o método científico no estudo e na memoria, sementan a dúbida e restauran un estado de benestar onde houbo fame, pobreza, represión, impotencia… Os e as que deixan a evidencia e os datos a un lado (non sexa que citar unha fonte real ou un dato contrastado os convirta en Yolanda Díaz) e se centran na súa visión dun pasado que, por moito que se diga, non foi mellor.
Teño a impresión de vivir nunha historia daquelas que se debullaban na gran pantalla. Desas que, mentres o mundo cambiaba cara un destino de miseria, as familias estaban nas súas casas, ocupándose do seu.
Ultimamente teño a impresión de vivir nunha historia daquelas que se debullaban na gran pantalla cando era nena e adolescente, incluso agora. Desas nas que, mentres o mundo cambiaba cara a un destino de falta de liberdades, de necesidade, de frustración e de miseria da meirande parte dos habitantes, as familias estaban nas súas casas, ocupándose do seu: dos xantares familiares, de mercar roupa, de falar das vacacións, de se queixaren de canto subira a cesta da compra, de facer listas de tarefas para organizar quen pon a lavadora e quen tende a roupa, quen limpa o baño, quen se ocupará de organizar o aniversario de quen e que obxecto será mercado para festexar que a persoa homenaxeada lembre que a súa presenza no mundo é unha regalía.
O ollo observa e o cerebro realiza a montaxe: as escenas do cotián percébense cunha cromática distinta á real, dun xeito un pouco melancólico, con ese neboeiro perpétuo na luz de Tarkovski, con esa intensidade nos cálidos do cinema belga ou francés. En primeiro plano a normalidade, o son dos cubertos sobre a porcelana que xa non é de Duralex, senón de IKEA, as conversas cruzadas que máis que conversas semellan monólogos, coma unha canción dos The Who desafinada, as reprimendas ao móbil sobre a mesa… De fondo, unha pantalla na que se proxectan contidos, titulares, realidades: tendas de campaña nas prazas das cidades, reivindicacións ante o prezo da vivenda, ante a necesidade da vivenda, protestas relacionadas coa falta de recursos no traballo dos mestres e mestras, berros que claman xustiza ante o xenocidio de Gaza, anuncios de folgas para visibilizar a precariedade da sanidade pública…
“Hoxe peixe outra vez?”, din os actores pequenos… Os maiores envíanse un reel sen responder, e o espectador de novo a se preguntar como puido ser que non reaccionasen aos sinais, que era visto, que terían que ter feito algo, calquera cousa, algo, para que por unha vez a historia non se repetise.