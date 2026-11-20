Cando un non ten que facer dáselle por enredar. Nestas lideiras do paseo anticolesterol acordoume a comparanza entre gregos e latinos que argallou Plutarco nas súas Vidas paralelas. Ben saben, o grego romanizado biografaba grandes homes ou mitos interesándose na influencia do carácter na vida e no destino daqueles “viris illustribus”. Este non vai ser o caso.
Como nada podo dicir da personalidade de cada un dos persoeiros aos que puxen no antepeito destas liñas, só podo matinar nas posíbeis parecenzas dos seus efectos políticos.
De temperamento, ben diferente, coido. Non me refiro só ao aspecto externo. Non imaxino a Feijoo, aínda que o presumido puxo lentes de contacto, acicalando o excéntrico bigote do cordobés; contrasta tamén a vehemencia discursiva e as dotes teatrais do látego do catalanismo coas escasas dotes oratorias e a robótica e ríxida interpretativa do dos Peares; e que dicir da empatía populista do emperador do Paralelo e a distancia de xefe de negociado do xestor de san Caetano.
Emporiso atopei un escintilante parecido entre ambos: a cobiza de poder sen limite ético. Don Alejandro excitou o anticatalinismo coa bandeira española no sombreiro; gabou o obreirismo cunha agresiva retórica anticlerical e un bocadillo na man, adulou o agrarismo para aproveitar a súa rede societaria e adoptou unha cínica pose de paternal tribuno. Cando se decatou de que Azaña non ía romper a conxunción republicano-socialista, díxolle: “ou eu ou os socialistas”. Enrabiado cando os republicanos de esquerda non lle deron apoio nas Cortes forzou a convocatoria de eleccións. A división republicana favoreceu a dereita extrema “accidentalista” e católica; daquela presentouse como garante da República para ser xefe do goberno e tivo que amañar a condescendencia da CEDA. Apertáronlle as caravillas e, sendo ben consciente da que se podía armar, meteuna no goberno para “rectificar” o bienio anterior. A dereita católica comeulle as papas. O partido republicano radical estourou. Nas eleccións de febreiro de 1936, fixo o ridículo.
De Feijoo chega con lembrar as indecencias da campaña de 2009. Despois encargouse de liliputizar o seu propio país e desprezalo co seu propio menosprezo. Quentáronlle a orella e alá foi. Enrabiouse porque non conseguiu o apoio das Cortes e mendigou a condescendencia da extrema dereita. Agardo que, ao contrario que Lerroux, non poida darlle uns cantos ministerios. Non por el, senón por min. De facelo, a ver se lle vai pasar o mesmo que ao irresponsábel de don Alejandro. Pagaremos nós as súas ansias?
Fotografías de apertura modificadas con IA