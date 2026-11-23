Ben saben as persoas avisadas, Don Ramón, Otero, referíase a si mesmo, por mor da súa xeórxica querenza por un harmónico mundo de labregos e fidalgos, como unha pantasma do século XIX.
Non coidaba eu que a inspiración das Vidas paralelas plutarquianas desen para tanto. Pero esta nova comparanza ou contraposición forzouna a “puta da morte”. En pouco máis dun mes, toda unha xeración de nacionalistas ficamos orfos. Hoxe vimos de despedir o Ferrín en Pereiró; o pasado 9 de outubro o Beiras en Boisaca. Como se acordasen irse xuntos. Un como deixándose levar. O outro resistindo ferreño a enfermidade. Os dous se referían a Otero, ou así de simple ou co don por diante.
Coa súa desaparición clausúrase simbolicamente unha “fase histórica”, que eles botaran a andar, aló polo 1973, cando se fixo público o denominado “Texto conxunto encol de Galicia. UPG e PSG. Por unha Galicia ceibe e socialista”; verdadeiro documento fundacional do galeguismo nacionalista contemporáneo.
Nel, cunha vontade de estilo impropio dun escrito de axitación, definíase como colonial, causante do seu malestar económico, a situación de Galicia, e sinalábase a incapacidade de desenvolvemento autónomo da burguesía galega que abandonaba o destino da nación negada en mans populares entre as que unha aínda minoritaria clase obreira emerxía como guía; ao tempo, amosábase a angustia das dúas forzas asinantes polo futuro da cultura e do mundo labrego decimado pola emigración europea.
Dos redactores do documento só conservamos, e que sexa por moito tempo, a Camilo Nogueira. O cuarto, o pintor Xavier Pousa, hai xa décadas que nos deixou. Por tras do documento nótase ben a man de Beiras, que viña de publicar, 1972, O atraso económico de Galicia.
Un, coidadoso nas formas e nos vestires, de palabra doada e extensa, de mente analítica e natural capacidade de liderado, converteuse no pai da nación contemporánea e futura. O outro, de frase curta e contundente, aspecto de ghicho áspero e vestires proletarios, andares marciais de comandante de corazón tenro, en pai literario de xeracións actuais e futuras.
As dúas pantasmas do século XX; cando menos a Ferrín, escoiteille, nalgunha ocasión, referirse a si mesmo como tal; o Beiras seguro que tamén o fixo.
Ambos botaron a rodar a bola que algúns axudamos a coucear como puidemos, e mesmo soubemos, entre todos, facer algúns centros á area, pero non demos rematado. Ou si? Sen dúbidas, seguro que as xeracións actuais atinan.