Luz Pozo Garza, a poeta da claridade, da fondura lírica e da escintilante beleza

Apuntes biográficos
Como o seu nome, Luz, a poesía de Pozo Garza irradia transparencia e claridade, beleza, harmonía e intensidade lírica. Luz Pozo (Ribadeo, 1922 – A Coruña, 2020) pasou os seus primeiros 14 anos na mariña luguesa, 7 en Ribadeo e outros 7 en Viveiro aos que ela sempre considerou un paraíso perdido, aínda que se sentiu moi orgullosa da súa liñaxe familiar da Torre do Pazo de Tor, como se pode apreciar no escudo que dos Garza se conserva na actual portada do pazo. E por parte de nai (Luz Pozo Feijoo) ) estaba emparentada co frade bieito Benito Jerónimo Feijoo, o autor do Teatro Crítico. Seu pai, Gonzalo Pozo y Pozo, era verteríano e Luz foi educada nun ambiente de grande sensibilidade artística e iniciárona na poesía, no debuxo e na música E a eles lles dedicou o seu primeiro libro de poemas, Ánfora (1949): “A mis padres, en cuyas manos mi arcilla se hizo ánfora”. Libro en español cheo de amor platónico e apaixonado.
En agosto de 1936, por republicano e secretario do Partido Radical Socialista, seu pai foi encarcerado en Lugo, onde, para estar preto del, se instalaron a súa muller e os seus fillos, A memoria desta época está bastante explícita no libro Concerto de outono (1981) e na revista Nordés.
A seu pai deixárono en liberdade, pero destituírono do cargo de inspector veterinario e toda a familia se trasladou a Larache buscando a luz marabillosa e o ceo tan azul do misterioso Marrocos e escapando do clima abafante da represión e do medo.
En 1940, reposto seu pai do cargo de inspector veterinario, a familia, regresa a Viveiro e Luz practicou moito deporte: baloncesto, patinaxe, bicicleta, tenis e náutica, estuda as carreiras de Maxisterio, Piano, Filoloxía Románica e en 1964 aprobou as oposicións que lle permitiron dedicarse durante vinte anos a ser catedrática de bacharelato de Lingua e Literatura españolas.
A súa traxectoria profesional como catedrática de instituto, que iniciou en Badaxoz e Corcubión, acompasouna á biografía íntima e da Coruña foise para Vigo en 1977, cando uniu definitivamente a súa vida á do tamén poeta Eduardo Moreiras.
Numeraria da Real Academia Galega, Luz Pozo Garza recibiu o Premio á Creación Feminina, o González Garcés, a Medalla Castelao, o Premio Celanova Casa dos Poetas, o Ramón Piñeiro Facer País e xunto a Uxío Novoneyra foi escollida entre os dez mellores poetas europeos en linguas minoritarias polo Glimpses of a poetic tongue. Máis emotiva ca ningunha outra foi a homenaxe que a Asociación de Escritores en Lingua Galega lle rendeu no seu Ribadeo natal, onde na súa honra fican unha camelia, unha anta de pedra e unha rúa co seu nome.
Obra poética
En 1952 publicou 2 novos libros: El vagabundo e O paxaro na boca. El vagabundo está dedicado a Gerardo Diego porque a animou e deu a coñecer o seu libro Ánfora nunha crítica no diario ABC, a Dionisio Fierros porque a alentaba e a Eduardo Moreiras porque xa existía entre eles un diálogo poético do que xurdiría o amor.
O paxaro na boca foi o primeiro libro en galego da autora. Editouno en Lugo a colección Xistral, promovida por Ánxel Johán e Luís Pimentel e dirixida por Manuel María, que sempre lle pedía que escribise en galego. Neste libro hai un fermoso poema dedicado ao seu fillo Gonzalo no que lle di que “esperte para estrear unhas zocas de bidueiro que lle comprara” E ese poema apareceu en moitos sitios, incluso en almanaques.
No tránsito da década dos 50 aos 60 naceron as súas fillas Mónica e Luz. Os meses de embarazo e os primeiros de vida de Mónica poetizounos Luz en doce poemas de Adviento publicados na revista Vida Gallega en 1955, que despois reagrupou en libro. Son algo así como un calendario materno no que anotar as vivencias da maternidade,
O nacemento da súa segunda filla coincide coa publicación de Cita en el viento (1962) con debuxos de Xosé Ramón Villar Chao e dedicado de novo a Gamallo Fierros, animador e propagador da obra poética de Pozo Garza. Neste poemario a autora evidencia a súa clara vocación mariña e adéntrase na poética do mar. E como tiña unha lancha con vela tivo que sacar o título de patroa de embarcación para poder navegar pola ría de Viveiro. .
En 1975 con Tomás Barros fundou e dirixiu Nordés como “Revista de poesía y crítica”. A revista durou 4 números, pero logo, en 1980, en Vigo reiniciou ela soa a segunda xeira da revista, escrita totalmente en galego. A axuda de Luís Seoane como ilustrador foi sempre moi xenerosa e tamén a de Isaac Díaz Pardo como editor. .
En 1976 publicou Últimas palabras / Verbas derradeiras, “unha pequena obra mestra”, en opinión de Tomás Barros, o prologuista, pero que tamén representa a fin da súa traxectoria como poeta en español e o comezo dun novo e intenso amor con Eduardo Moreiras, co que se traslada a vivir en Vigo, onde iniciou relación cos poetas novos que a visitaban a diario: Pepe Cáccamo, Xavier Baixeras, Ramiro Fonte, Ramón Raña, dos que fixo unha antoloxía.
Últimas palabras / Verbas derradeiras, en opinión da propia autora, “é un libro triste porque reflicte a ansiedade que me producía non verme con Eduardo, o seu temor e as súas dúbidas de que non o quixese. E con este libro eu rompín o xeo e recuperei o amor de Eduardo, que pasa a ser un amor explícito, pero tamén é importante porque empezo a escribir en galego definitivamente”.
Na década dos 80 publica 2 novos libros de poesía. En 1981, en Ediciós do Castro, Concerto de outono, ilustrado pola propia autora e cun limiar de Moreiras a quen vai dedicada a obra. Desde unha clave simbolista conxuga a temática existencial e a social. En 1986, na colección Leliadoura da editorial Sotelo Blancol aparece Códice Calixtino, libro de madurez no que a poética amorosa ten como espazo mítico o codaxiano mar de Vigo. Foi un libro moi ben acollido porque hai moitos poemas de amor nos que se transparentaba a vida dunha muller con espírito mozo e iso conmovía a moita xente nova. E no ano 1991 Edicións Xerais reeditou Códice Calixtino, ampliado con novos poemas, introdución e notas analíticas, xunto cun epílogo crítico da propia autora no que explicita os principios básicos para a comprensión da súa obra.
A morte de Moreiras (1991) afectouna profundamente e á súa memoria escribiu e dedicoulle Prometo a flor de Loto (1992), que segundo a autora é o mellor que escribiu. Este poemario está concibido como un diálogo con Eduardo Moreiras. Escribiuno case dun tirón porque é un libro inspirado porque eran a súa alma, o seu inconsciente, o seu ser auténtico os que escribían. E ao escribir este libro, Luz deuse de conta de que para ela Eduardo era inmortal, que non había morte en realidade, que era unha ausencia moi triste, moi fonda, pero que o vía e o amaba igual.
A aparición de Medea en Corintio (2002) marca a aparición dunha nova faceta poética da autora, a da poesía dramática. Trátase dun longo poema dividido en 2 partes nas que se escoitan as voces de Medea, a Nodriza, o Coro e Xaxón, nas que se reescribe o mito profundamente galeguizado.
No tránsito dos séculos XX a XXI as visitas a Irlanda frutificaron nun novo ciclo de poemas de inspiración gaélica, As arpas de Iwerddon (Ediciones Linteo, 2005), que entrelaza a mitoloxía e a realidade de Irlanda coa cultura galega, celebrando as súas raíces atlánticas comúns. Este libro dedicado á súa filla Mónica, residente en Irlanda, conta cunha profunda introdución la profesora Olivia Rodríguez.
A súa penúltima aventura poética son os versos de amor de As vodas palatinas (2005), un grupo de poemas de amor que recordaban a Noiteboa de 1977, que foron pasar Luz e Eduardo ao monte de Bo Jesus de Braga, que Pozo Garza imaxinou como as súas vodas palatinas pola fermosura do sitio no que estaban e polo amor que alí sentiron.
Rosa tántrica, a última entrega poética de Luz Pozo Garza publicada en 2016 por Alvarellos Editora, consta de 63 poemas e xira arredor dun diálogo poético con Jorge Luis Borges, inspirándose no seu relato «La rosa de Paracelso» para explorar a eternidade e a orixe transcendente da creación a través da filosofía e o misticismo.
En 2004, en edición ao coidado de Manuel Ramos e con introdución de Carmen Blanco, Ediciones Linteo publicou a recompilación da súa obra poética baixo o título de Memoria Solar.
Obra ensaíatica
Aínda que sempre ligada á poesía, a obra ensaística de Luz Pozo Garza é importante e abundante e nela reflexiona sobre os poetas que máis influíron na súa obra: Aquilino Iglesia Alvariño, Luís Pimentel, Álvaro Cunqueiro e as Cantigas de Amigo. A Luís Seoane dedicoulle un libro publicado por Ediciós do Castro en 1994: Galicia ferida. (A visión de Luís Seoane): “Seoane era un pintor e un poeta incrible cunha tremenda forza. Era un home extraordinario que amaba a Galicia profundamente”. Pero primeira de todos a figura xigantesca de Rosalía de Castro. Rosalía era a voz poética da infancia porque seu pai e súa nai competían por saber quen máis dos seus poemas tiñan memorizados e neses desafíos tamén participaba súa filla.
A Rosalía, Luz Pozo Garza dedicoulle o libro Vida secreta de Rosalía e o seu discurso de entrada na Real Academia Galega, que se titulou Diálogos con Rosalía, ambos de 1996. Neses 2 libros, que forman unha unidade exprésase todo o amor que Luz Pozo Garza sente por Rosalía.