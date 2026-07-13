Florentino López Cuevillas. Sistematizador da prehistoria galega (Ourense, 1886-1958)

Florentino Cuevillas é o sistematizador científico da prehistoria galega. Despois do período xuvenil, moi achegado ao ambiente esotérico, con Risco e Otero Pedrayo decidiu ingresar no galeguismo: Irmandades da Fala, Seminario de Estudos Galegos, Partido Galeguista… Desde entón dedicouse abertamente ao estudo da prehistoria galega, eido no que logrou definir as características xenuínas que conforman a personalidade da pre e protohistoria galegas dentro do contexto peninsular. Nos seus estudos percibiu a unidade cultural entre Galicia e o norte de Portugal e a influencia de pobos procedentes do esteiro do Texo e da Meseta central, pero fronte ás interpretacións románticas que esaxeraban o elemento céltico, Cuevillas descubriu elementos autóctonos anteriores ás culturas precastrexa e castrexa.
Florentino López Alonso-Cuevillas nace en Ourense en 1886. Fillo único e póstumo de pai, pasou a infancia moi apegado a súa nai, integrante dunha tradicional familia ourensá na que confluía a xinea castelá dos Cuevillas e a dos Seara, vella estirpe ourensá emparentada coa fidalguía.
Concluído o bacharelato trasladouse a Santiago para iniciar a carreira de Farmacia, que finalizou en 1906 e que case nunca exercería. Durante o seu ciclo universitario interesouse pola literatura ao tempo que asiste ás veladas literarias do Ateneo León XIII e ás conferencias organizadas polos alumnos das facultades de Medicina e Dereito. Xa licenciado reintegrouse ao ambiente ourensán, frecuentou as reunións da Comisión Provincial de Monumentos e comezou a interesarse pola historia contemporánea.
En Madrid, a onde se trasladou en 1911, asistiu a clases de Historia e Literatura na Facultade de Filosofía e Letras e convive con Otero Pedrayo, Primitivo Rodríguez Sanjurjo e Urbano Feijoo de Sotomayor, asiste a reunións no Ateneo, a funcións de teatro e ópera e frecuenta as máis sonadas tertulias madrileñas da época. Sen embargo, ao sentirse un pouco perdido, regresou a Ourense. Acantoou a titulación de farmacéutico e ingresou como funcionario de Facenda, destino que desempeñou sempre na súa cidade natal, onde casou con Milagros Rodríguez, coa que tivo tres fillas.
Naquel ambiente socio-cultural tiñan un papel relevante Primitivo Rodríguez Sanjurjo, animador intelectual de Risco, Pedrayo e Cuevillas, e Xulio Alonso-Cuevillas, tío de Florentino, modelo de senlleira cultura para o sobriño. Formaban parte da igrexa teosófica de Roso de Luna, vivían afastados da realidade circundante e adquiriron certa aura de “raros”. Eran uns “inadaptados”, en palabras de Risco, e “os insatisfeitos do mundo que nos arrodea”, nas de Cuevillas. En 1917 fundaron a revista neosófica La Centuria.
Sen que se coñezan ben os motivos, entre os que contaría a influencia que neles exerceu Antón Losada Diéguez, en 1917 a tríade formada por Risco, Pedrayo e Cuevillas decidiu implicarse no campo do galeguismo. Con eles, Cuevillas ingresou nas Irmandades da Fala, participou na creación da revista Nós, do Seminario de Estudos Galegos e incidiu desde un segundo plano na política galega de pre-guerra e desde a creación militou con fidelidade no Partido Galeguista, sen que el e Otero Pedrayo acompañasen ao seu íntimo Risco na escisión da Dereita Galeguista. Arredor de 1920 deixou de dirixir a súa atención á Historia Contemporánea e comezou a dedicarlla á arqueoloxía, á definición da cultura xenuína e diferenciada de Galicia. En 1922 publicou os seus primeiros traballos de arqueoloxía en Nós, onde publicara, no nº 1, o artigo Dos nosos tempos, que xunto ao de Risco, Nós os inadaptados (1933), e á novela de Pedrayo Arredor de si (1930), son o manifesto xeracional do cenáculo ourensán.
O nacionalismo historicista practicado por este grupo necesitaba unha apoiatura científica que permitise establecer as bases dunha cultura autóctona. Pedrayo dedicouse a estudar a terra, Risco o home e Cuevillas as orixes máis remotas. Ao pouco de se crear o Seminario de Estudos Galegos incorporouse a el e presentou como traballo de ingreso A edade de ferro na Galiza.
Trala guerra civil, como boa parte dos galeguistas, Cuevillas, en forzado retiro e obrigado a purgar o expediente de responsabilidades políticas, proseguiu as súas investigacións e a partir de 1939, a causa dunha doenza de reumatismo articular, tivo que abandonar as investigacións de campo polo que se concentrou en sistematizar o momento da prehistoria galega. En 1941 ingresou na Real Academia Galega e en 1944 no Instituto de Estudios Galegos P. Sarmiento ao mesmo tempo que preparaba o seu tomo sobre “Prehistoria”, que é o terceiro da Historia de Galiza, dirixida por Otero Pedrayo.
Antes e despois da guerra civil, Cuevillas cultivou o ensaio e artigos de crítica, todos cun estilo sinxelo e requintado, tendentes a recuperar a autenticidade do país, ciscados por publicacións periódicas que en 1962 foron recollidos en libro pola editorial Galaxia co título de Prosas Galegas.
Florentino López Cuevillas, o sistematizador da prehistoria galega, espírito xentil e metódico, católico afervoado, escrupuloso e mesmo atildado no seu aspecto persoal, agravada a súa doenza reumática, Floro para os íntimos, morreu na súa casa da rúa de Santo Domingo o 30 de xullo de 1958.
Homes de fe galeguista moi clara, Cuevillas e Bouza Brey gozaron, como deixou apuntado Otero Pedrayo, dos celmosos froitos “do xardín dos poetas e do xardín dos eruditos”.
O pasamento de Cuevillas cubriu de melancolía a Bouza, que lle dedicou un emotivo artigo: “Os dolmens do Barbanza, os cuncheiros dos postrimeiros tempos do bronce de Neixón, as estacións portuguesas de Peña, Briteiros e Sabroso, os castros da Galicia en roda, saben das xeiras frutíferas que por toda parte andivemos xuntos para facer inventario dos xacementos arqueolóxicos, dos axuares dende a era oestrímnica á dos Saefes, dende as cerámicas aos machados e dende a arte rupestre ás diademas e troques que ostentaron os antigos régulos”.