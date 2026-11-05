O albarán do Sergas

A Xunta de Galicia vén de anunciar que a app E-Saúde vai informar os pacientes do custo dos servizos que lles presta o Sergas. Farao por medio dun documento persoal que non é unha factura pero ten vontade de parecelo. Haberá quen atope un destes… “albaráns” no móbil sen contar con el e leve un susto que o leve de volta ao hospital.
A medida pode non ter transcendencia inmediata para o peto pero revela a visión mercantil que o PP ten da gobernanza, incluída a saúde de galegos e galegas. Para eles as contas do Sergas son todo “debe”, non hai “haber”. Férvelles o sangue ao ver pasar tanto carto diante dos ollos sen marxe de manobra para darlle outro uso máis que o finalista e burocrático de pagar facturas e nóminas. Coñecen de primeira man o negocio que fan os hospitais e clínicas privadas ou as farmacéuticas grazas aos concertos e compensacións por lucro cesante e dóelles na alma a oportunidade estragada de empregar o carto en investimentos inmobiliarios ou criptodivisas.
Un dos obxectivos do albarán é meter medo, mostrarlle á cidadanía quen ten o mando e avisarlle graficamente do que dicía Mae West: “Cando son boa son boa pero cando son mala son mellor”. O mínimo é sermos agradecidos e se San Caetano se cabrea ten recursos para expresar ese cabreo. Nós veremos. Rueda pousa o cóbado nun estremo da barra e envía o camareiro para que nos informe: “Isto está pago, convídaos aquel señor”. Entón el compón un medio sorriso ou chiscadela, bota a mochila ao lombo e abandona o local. Quen pisou máis dunha taberna sabe que un convite emite un pagaré virtual. O emisor non vai reclamar a devolución da débeda pero gaña influencia sobre o debedor ata que este corresponde cun xesto á altura, o caciquismo de toda a vida.
Quen pisou máis dunha taberna sabe que un convite emite un pagaré virtual. O emisor non vai reclamar a devolución da débeda pero gaña influencia sobre o debedor ata que este corresponde cun xesto á altura, o caciquismo de toda a vida.
Para comprender o alcance da medida compre non vela illadamente senón enmarcada nun patrón co que a Consellería nos machaca periodicamente: culpabilizar os enfermos e enfermas polo abuso do sistema de saúde e o gasto derivado, especialmente as persoas maiores, adictas a visitar o ambulatorio para encher a mañá ou a non presentarse ás citas concertadas. Solidariedade si pero o “gratis total” non garante a equidade. O xusto é que quen máis se beneficia da atención contribúa en maior medida e bla bla bla. Se pensamos a quen beneficia ese debate, unha das opcións razoabeis é poñer enriba da mesa a lóxica contábel, e así normalizar a introdución gradual dun sistema de copagos. Á fin, no ámbito mercantil, o albarán é o documento que anuncia e precede á factura.
Os copagos non se dixerirían ben polas bravas pero o Sergas non está so, conta coa axuda dos sectores socio-económicos partidarios do sálvese quen poida ou cada pau que aguante a súa vela. “Por que teño eu que sufragar equipamento ou tratamentos carísimos que non uso?” Vexamos como se presenta a iniciativa na prensa galega: “Os galegos xa poden coñecer o custo teórico da atención sanitaria que reciben… simplemente accedendo á aplicación Sergas Móbil. Nun simple vistazo, o usuario pode comprobar, por exemplo, que por acudir a una consulta en primaria se imputan 69 euros, unha urxencia hospitalaria que non requira ingreso supera os 361 euros, mentres que acudir a un Punto de Atención Comunitaria (PAC) se valora en case 257 euros… A finalidade é exclusivamente informativa e de transparencia. Non é unha factura”.
“Xa podemos”, “simplemente”, “nun simple vistazo”, “transparencia”, “non é unha factura”.
Non, é un albarán, pero un dos seus efectos é facernos pensar que, se non tivésemos acudido a urxencias por unha simple arritmia ou insuficiencia respiratoria que ao final quedou en nada, a sociedade aforraría un mínimo de 361 euros, sen contar análises, radiografías ou electros. Non é certo. O prezo que dá o Sergas é unha ficción contábel que inclúe os gastos fixos do hospital, os de persoal, os de equipamento, etc. Co cal os 361 euros poderían quedar en dez ou doce, cando non en cero. Tamén poderían acadar os 500, ou dous mil, en todo caso pagámolos nós e quen fachendea de convidarnos faino cos nosos cartos.
Se o que se busca é a transparencia, por que hai que arrincarlles a información sobre os criterios de cómputo das listas de espera ou sobre os concertos sanitarios, as derivacións á privada, que tipo de casos se derivan e que ocorre con quen opta por non poñer a súa cirurxía en mans dunha sociedade anónima. Por que na app non inclúen o montante das entregas extra para compensar o lucro cesante dun fondo voitre, as vacantes de persoal sen cubrir nos centros de saúde, as demoras na atención primaria, os contratos de emerxencia ou os contratos menores e recorrentes a provedores afíns.
O currículum da Xunta para escudarse na transparencia é estarrecedor, como saben a Valedora do Pobo, o Consello de Contas ou a comisión do Parlamento. Desde os contratos dos floteis de PEMEX aos de Altri, os asinados cos especuladores das minas de Corcoesto ou Touro, os das residencias de anciáns, os da extinción de lumes, os da irmá de Feijóo, así ata o expediente de designación da directora do CGAC ou os informes agochados no proceso dun novo pacto lingüístico que supón un cravo máis no noso ataúde. Foi iluminador comparar a cara de despiste da representante do PSOE e a exultante do representante do PP durante a sinatura do acordo citado. Pero esa é outra historia.
Cando a Xunta alardea de transparencia cun historial que parece un certificado de penais, lembro que a lixivia, o amoníaco ou a sosa cáustica tamén son transparentes, mesmo o cianuro, e non sentan ben nin diluídos en toneladas de propaganda.