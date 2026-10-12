«Só os fanáticos perigosos se negan a transixir», adoitaba dicirme miña nai. E así, varias décadas despois, entrei no Goberno disposto a transixir; un pequeno prezo que pagar, pensei, a cambio de proporcionar un mínimo alivio á maioría que sufría e que nos votara. Porén, a pregunta máis difícil, e a máis pertinente, non deixaba de atormentarme: como se transixe sen acabar comprometido? Que única concesión me catapultaría ao campo dos cooptados? Durante meses, loitei por atopar a resposta, ata que se revelou de maneira inesperada.
É un enigma que xera un paradoxo. Por unha banda, tentar identificar o compromiso decisivo é tan inútil como buscar ese único cabelo que, unha vez perdido, te converte en membro da confraría dos calvos. Por outra banda, do mesmo xeito que unha simple ollada confirma que carezo de bastante pelo para considerarme calvo, unha simple ollada a Andy Burnham e á gran maioría dos líderes do centroesquerda de Europa confirma que están comprometidos. Segue a ser unha pregunta pertinente.
A capacidade da alma humana para racionalizar as eleccións máis ruíns non ten límites. Practicamente non hai ningún horror perpetrado por un ser humano contra outro que non se xustificase co principio do mal menor.
Pero, en que momento o compromiso se converte en deserción? En que momento practicar a arte de ceder con sensatez leva a traizoar o teu electorado, ou mesmo a abrazar a maldade? De feito, saben sequera os viláns que son viláns? Foron conscientes do momento en que a súa infinidade de concesións os empurrou finalmente máis alá dos límites morais? Dubídoo. A capacidade da alma humana para racionalizar as eleccións máis ruíns non ten límites. Practicamente non hai ningún horror perpetrado por un ser humano contra outro que non se xustificase co principio do mal menor.
Interrogade as pantasmas de Vidkun Quisling, ou o seu homólogo grego Georgios Tsolakoglou, e preguntádelles por que aceptaron converterse nos primeiros ministros monicreques dos nazis en Noruega e Grecia. Seguramente responderían que «alguén o ía facer», así que máis valía que fosen eles: a súa complicidade pagaba a pena, aínda que lles permitise protexer só un puñado dos seus compatriotas da ameaza nazi. Que estas racionalizacións parezan ridículas en retrospectiva devólvenos á pregunta orixinal: en que momento unha sucesión de concesións fai que un quede comprometido?
Foi en febreiro de 2015 cando topei coa absoluta banalidade dos líderes do centroesquerda europeo que se viran comprometidos. O que a puxo de manifesto foi o contraste entre estas persoas fútiles e Wolfgang Schäuble, o ministro de Finanzas conservador de Alemaña e sumo sacerdote europeo da austeridade estrita. Era implacable, pero convincente; analiticamente feble, pero intelectualmente honesto; brusco, pero cunha seguridade en si mesmo que resultaba reconfortante. Dicía cousas escandalosas, como que «non se pode permitir que as eleccións cambien a política económica en Europa». Pero había franqueza na súa maneira de expresarse e a sensación de que describía o mundo tal e como el realmente o vía.
Despois chegou o fastío provocado polos do centroesquerda.
O primeiro en intervir foi Michel Sapin, ministro de Finanzas de Francia e veterano militante do Partido Socialista. Despois de abrazarme coma un compañeiro de armas, gabarse efusivamente da miña postura contra a austeridade e prometer que «camiñaríamos xuntos» para devolver Europa á «senda do crecemento», acompañoume á rolda de prensa que se celebraba preto de alí. Diante da prensa, sufriu unha metamorfose instantánea. Desapareceron a cordialidade, o obxectivo común e a condena da austeridade. No seu lugar, sinalándome cun dedo acusador, superou o propio Schäuble cun panexírico da «disciplina» e da austeridade. Unha vez que quedamos a soas, volveu mostrarse amable e fraternal. Pareino en seco, mireino aos ollos e esixín saber: «Quen es e que lle fixeches ao Michel que coñecín hai unha hora?».
Poucos días despois, en Berlín, tivo lugar unha serie de reunións deprimentes semellantes. Primeiro con Sigmar Gabriel, o líder do Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), e despois cunha delegación de parlamentarios que representaban os Verdes alemáns. O peor daquelas reunións non foi o que se dixo, senón que estaba claro que non crían nin unha soa palabra do que pronunciaban. E, xunto coa falta de convicción, as súas reflexións banais delataban unha ausencia total de firmeza intelectual: non había ningunha proposta real coa que discrepar nin ningún argumento que refutar loxicamente.
A miña teoría sobre o longo suicidio do centroesquerda comeza en 1971, cando o sistema de Bretton Woods foi liquidado pola «crise de Nixon».
Ao saír daquelas reunións, pregunteime como se chegara a iso. Como acabara o SPD, un partido que no pasado transformara Alemaña nunha socialdemocracia que funcionaba, liderado por unha persoa tan banal e fútil, disposta a ceder diante de alguén como Schäuble? Como acabaran os Verdes, que nos anos setenta nos sacaron da nosa complicidade co ecocidio en curso, repetindo coma papagaios frases tan aburridas como tóxicas?
A miña teoría sobre o longo suicidio do centroesquerda comeza en 1971, cando o sistema de Bretton Woods foi liquidado pola «crise de Nixon». Daquela, os socialdemócratas de Europa e Gran Bretaña adoitaban desempeñar o papel de intermediarios. Unha vez no Goberno, reunían os magnates da industria e os líderes sindicais arredor dunha mesa onde se chegaba a un acordo: unha parte dos beneficios industriais financiaría o Estado do benestar e outra devolveriaselle aos traballadores en forma de subas salariais e melloras das condicións laborais. Porén, cando se deron por mortos os Acordos de Bretton Woods, o diñeiro e o poder pasaron da industria ás finanzas.
A finais dos setenta, xa non tiña sentido sentar arredor daquela mesa os industriais en decadencia e os líderes dos sindicatos en declive. Nun mundo sometido aos banqueiros e aos operadores financeiros, o único acordo significativo que se podía alcanzar era entre ministros e financeiros. Foi un pacto co demo. Tony Blair en Londres, Jacques Delors en París e despois en Bruxelas, Gerhard Schröder en Berlín… todos eles concederon aos banqueiros permiso para actuar sen control a cambio das importantes sobras da súa mesa coas que financiar o Estado do benestar —e, non o esquezamos, as súas campañas electorais—. Así foi como a socialdemocracia seguiu indo á pata coxa ata a crise de 2008.
Ao carecer tanto da capacidade analítica para comprender a crise como da firmeza moral para enfrontarse aos financeiros, rescataron non só os bancos, senón tamén os banqueiros.
Cando, no outono dese ano, os bancos quebraron, aqueles socialdemócratas no poder non sabían de onde viñera o golpe. Ao carecer tanto da capacidade analítica para comprender a crise como da firmeza moral para enfrontarse aos financeiros, rescataron non só os bancos, senón tamén os banqueiros. O resultado foi austeridade para as masas e «socialismo» para os banqueiros, a derruba do investimento e unha recesión interminable. A partir dese momento, a socialdemocracia encamiñouse por unha pendente esvaradía cara ao esquecemento electoral, ético e político.
Escribín sobre todo isto no meu libro de 2011, «O minotauro global». Pero unha cousa era ter formulado unha teoría, e outra moi distinta vela reflectida nos rostros dos políticos do centroesquerda en 2015: a derrota, a capitulación, a banalidade. Lembro a sensación que tiven cando o meu avión despegou de Berlín, levándome de volta a Atenas e a un parlamento no que un partido nazi era a terceira forza política: o resultado do descontento xerado por anos de austeridade centrista sen sentido. E lembro como, de súpeto, pensei en Fiona.
O meu primeiro recordo dela é cando me interrompeu mentres falaba, en 1980, durante unha buliciosa reunión do sindicato de estudantes na Universidade de Essex. Era unha estudante de posgrao de antropoloxía e cría que todo o mundo, tanto de esquerdas como de dereitas, estaba no mesmo: cobizar un poder sen límites alí onde se puidese conseguir. Fiona temía que os militantes de esquerda, coma ela e mais eu, xente que non podía exercer o poder na City nin en Whitehall, o buscasen nos sindicatos de estudantes, nos grupos socialistas e mesmo nas organizacións feministas. A súa intensa desaprobación cara á miña persoa era sistémica, non persoal. Por iso nos fixemos amigos.
Aproximadamente un ano despois do noso primeiro encontro, atopeime nunha das innumerables reunións contra Thatcher que tiñan lugar daquela. Por casualidade, Fiona tamén estaba alí, preparada para intervir. Tras soportar dúas horas de pesados oradores que denunciaban o vandalismo social e industrial de Thatcher, Fiona ergueuse para falar. Estivo magnífica:
«Mentres escoitaba os oradores anteriores, pensaba para min: “Prefiro a Maggie Thatcher en calquera momento! A diferenza de vós, Maggie teno claro. Vivimos un momento revolucionario. O armisticio da loita de clases da posguerra rematou. Se queremos defender os débiles, non podemos estar á defensiva. Temos que defender a nosa causa como ela o fai: fóra o vello sistema entrando nun completamente novo. Non o sistema distópico de Maggie, pero si un completamente novo. Vós estades vendando cadáveres mentres ela cava tumbas. Se tivese que elixir entre vós e ela, elixiríaa a ela sen dubidalo. Por moi monstruosa que sexa, a Thatcher polo menos pódese subverter. Vós non admitiriades a subversión nin nos vosos soños máis tolos».
Despois de perder a confianza tanto no centro-dereita como no centro-esquerda, o electorado non ten máis remedio que recorrer aos demagogos que prometen facer que o país volva ser «grande», converter os valados fronteirizos en armas, prepararse para a guerra contra inimigos inexistentes e atacar o «outro»: o musulmán, o xudeu, as persoas con discapacidade, as persoas de pel morena que «contaminan» o acervo xenético.
As súas palabras resoaban na miña cabeza durante aquel voo de 2015, lembrándome por que as miñas reunións con Schäuble me resultaban moito máis gratificantes ca os encontros cos centristas de esquerda que estaban «vendando cadáveres» mentres Schäuble «cavaba tumbas». Ademais da relativa satisfacción de conversar con xente que di o que pensa, hai razóns tanto a curto como a longo prazo polas que eu, como orgulloso militante de esquerda, prefiro militantes de dereita seguros de si mesmos no Goberno antes ca unha panda de centristas de esquerda derrotados.
En lugar dun puñado de pseudoprogresistas comprometidos que enfaixan algúns dos feridos que aínda camiñan, preferiría con moito ter a un Norman Tebbit no poder, ordenándolles sen piedade que «vaian buscar un emprego». Unha esquerda inquebrantable e que se respecte a si mesma responderíalles aos banqueiros, aos estafadores e aos oligarcas que vaian buscar un emprego. Por desgraza, a esquerda comprometida non fai isto. Pola contra, aviva unha falsa esperanza nos corazóns da maioría que sofre coas súas promesas baleiras de coidar dela. Esa esperanza está condenada a bater de fronte coa realidade. E entón que? Despois de perder a confianza tanto no centro-dereita como no centro-esquerda, o electorado non ten máis remedio que recorrer aos demagogos que prometen facer que o país volva ser «grande», converter os valados fronteirizos en armas, prepararse para a guerra contra inimigos inexistentes e atacar o «outro»: o musulmán, o xudeu, as persoas con discapacidade, as persoas de pel morena que «contaminan» o acervo xenético.
O novo Goberno de Andy Burnham é un caso paradigmático. Tras chegar ao número 10 de Downing Street impulsado por unha onda de optimismo, a súa negativa a enfrontarse aos peixes gordos responsables do estancamento de Gran Bretaña dará lugar a outro orzamento que grava aos que xa están sobrecargados de impostos e castiga os débiles. Así, terase achandado o camiño para que os fascistas sigan infectando os corazóns esnaquizados da maioría. Só o tempo nos poderá dicir se se trata de «Reform», «Restore» ou dalgún partido conservador aínda máis radicalizado.
É mellor estar na oposición mantendo viva a esperanza auténtica, mentres a dereita institucional se desmanda no Goberno, ca permitir que unha esquerda comprometida chegue ao poder con falsas promesas destinadas a extinguir a esperanza e dar paso a variantes posmodernas do fascismo.
Naturalmente, os do centroesquerda bótanme en cara que me negue a apoialos, tachándome de criado da dereita. Eu respondería que a esquerda ten o deber de permanecer na oposición ata que consigamos facer as cousas como cómpre; ata que teñamos un plan e un mandato para derrocar a oligarquía e poñer en marcha un programa viable e progresista. É mellor estar na oposición mantendo viva a esperanza auténtica, mentres a dereita institucional se desmanda no Goberno, que permitir que unha esquerda comprometida chegue ao poder con falsas promesas destinadas a extinguir a esperanza e dar paso a variantes posmodernas do fascismo.
Foi este razoamento o que me levou, seis meses despois de tomar posesión como ministro de Finanzas de Grecia, a dimitir —sabendo perfectamente que sería demonizado e relegado ás marxes do sistema político—. Non tiven que pensalo dúas veces. Lembrades a pregunta que me atormentaba desde o primeiro día no cargo? Sería capaz de recoñecer o compromiso letal que me levase ao campo dos cooptados?
Ao final, non foi difícil recoñecelo. Chegou cando me dixeron que tiña que elixir: a miña carreira política a cambio de asinar a solicitude dun enorme préstamo (do que o Estado grego obtería fondos para finxir que estaba pagando as súas débedas); un préstamo concedido coa condición doutro paquete de austeridade que condenaría o 80 % do noso pobo a unha escravitude por débedas a longo prazo. Non asinei. Pero a maioría dos meus colegas daquel Goberno de esquerdas si o fixeron. O resultado? Ese partido, Syriza, xa non existe, a dereita refractaria domina e a dereita fascista está en auxe.
En última instancia, a esquerda transixente adormece a esperanza, abrindo o camiño aos reaccionarios da peor caste. Máis vale unha oposición honesta a un Goberno de dereitas ca unha esquerda transixente cuxas políticas xeran monstros. Isto non supón renunciar á aspiración de gobernar. É simplemente a aclaración dunha idea: o único compromiso que paga a pena é a vontade de renunciar ao poder antes que hipotecar o futuro dun pobo.
Este artigo foi publicado orixinalmente por UnHerd e reproducido aquí na súa tradución ao galego con autorización do autor.