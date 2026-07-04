O pesadelo de todo primeiro ministro británico

Con Keir Starmer caído sobre a súa propia espada, velaquí a miña reflexión sobre o dilema ao que se enfronta Andy Burnham e, en realidade, calquera primeiro ministro británico. A verdadeira natureza da «relación especial» de Gran Bretaña cos Estados Unidos ten moito máis que ver coa disposición dos financeiros estadounidenses a seguir endebedándose para comprar débeda pública británica que coa historia, a cultura ou as necesidades de defensa de Gran Bretaña. Esta é a carga baixo a que debe gobernar todo primeiro ministro do Reino Unido.
Mike Tyson dixo unha vez: “todo o mundo ten un plan ata que recibe un golpe”. O mesmo podería dicirse dos aspirantes a primeiro ministro británico, especialmente despois da espectacular defenestración de Liz Truss. Todos teñen un plan ata que o mercado de gilts lles dá o golpe. Andy Burnham, Nigel Farage e o meu amigo Zack Polanski terán que enfrontarse a isto, se algunha vez chegan ao número 10 de Downing Street. Creo que o saben. Pero dubido que aprecien a verdadeira magnitude ou a natureza da súa situación.
A opinión convencional sostén que o mercado de bonos está composto por persoas que buscan investir os seus aforros na débeda dun goberno. Procuran o equilibrio axeitado entre un tipo de xuro máis elevado e o incremento do risco que isto implica. Por exemplo, uns maiores rendementos dos bonos poden indicar que o mercado espera que a inflación futura reduza o valor dos pagamentos fixos de xuros que xerarán os seus bonos. Peor aínda, pode anunciar un risco de incumprimento por parte do goberno, como ocorreu na Arxentina e en Grecia.
A capacidade do Goberno británico para vender gilts depende en gran medida da disposición de moitas institucións financeiras con sede nos Estados Unidos para endebedarse por importantes cantidades de dólares para compralos.
Iso é, máis ou menos, o que se lles ensina aos estudantes de primeiro curso de economía e finanzas. E todo é certo. Agás que, no caso do Reino Unido, este relato pasa por alto o aspecto máis fascinante e preocupante do seu mercado de bonos do Estado, ou gilts: a capacidade do Goberno británico para refinanciar a súa débeda pública de case tres billóns de libras non depende de que os aforradores elixan investir en gilts. De feito, a capacidade do Goberno británico para vender gilts depende en gran medida da disposición de moitas institucións financeiras con sede nos Estados Unidos para endebedarse por importantes cantidades de dólares para compralos e que despois utilizan como garantía para obter financiamento destinado aos seus propios fins dentro dos Estados Unidos.
E aí está o problema. Hai un mundo de diferenza entre necesitar pedir prestado aos aforradores e depender de especuladores que se endebedan eles mesmos para prestarche diñeiro. Os aforradores que che prestan céntranse na túa capacidade a longo prazo para devolverlles o diñeiro. Poden tolerar o teu desexo de realizar investimentos en infraestruturas que incrementen a túa débeda a curto prazo, a cambio de beneficios futuros que che axuden a devolverlles o diñeiro cando os seus bonos venzan. Porén, os especuladores que se endebedan para prestar son completamente distintos. Son moito máis inquedos e propensos ás chamadas de marxe: situacións nas que, se os bonos que che compraron comezan a perder valor, por medo a non poder devolverlles o diñeiro aos seus propios acredores, despréndense dos teus bonos, convertendo así a súa caída nun afundimento.
Xorde entón a pregunta: por que os bonos británicos, ou gilts, dependen moito máis de especuladores estadounidenses que se endebedan para compralos que os bunds alemáns, os bonos xaponeses, os bonos italianos ou os bonos gregos? Por que todo goberno británico depende tanto das entradas de capital estadounidense apancado?
Todo comezou na década de 1950, cando a City de Londres descubriu como evitar seguir o Imperio Británico no camiño cara ao esquecemento. O truco consistiu en abrir un nicho para a City dentro do emerxente imperio do dólar, institucionalizado no sistema de Bretton Woods. Os financeiros estadounidenses estaban sometidos a ríxidos controis de capitais dentro dese sistema, pero a City de Londres foi quen de aliviar esas restricións grazas a tres características de enorme valor.
En primeiro lugar, a experiencia comercial de Londres e o seu sistema xurídico ofrecían aos financeiros estadounidenses eficiencia xunto coa inmunidade fronte a toda clase de intervencións, incluída a rendición de contas democrática. En segundo lugar, a rede británica de xurisdicións offshore ofrecía extraordinarias oportunidades para minimizar a carga fiscal. E, en terceiro lugar, Londres converteuse axiña no depósito dun torrente de petrodólares e eurodólares, sen esquecer os escuros dólares creados fóra dos Estados Unidos por banqueiros estranxeiros.
A outra cara da historia de éxito da City é que, aínda que o Reino Unido se endebeda nunha moeda que el mesmo emite, non é financeiramente soberano.
Así naceu o gran paradoxo británico: mentres a economía real do Reino Unido estaba en declive, a City de Londres prosperaba. Cando o sistema de Bretton Woods colapsou na década de 1970, os financeiros estadounidenses descubriron outro uso para a City: pedían prestados dólares nos Estados Unidos a curto prazo para comprar gilts do Goberno británico a longo prazo, que despois vendían rapidamente para devolver os seus préstamos. A continuación repetían este proceso unha e outra vez para obter importantes beneficios. Así foi como o Goberno británico pasou a depender de institucións estadounidenses altamente apancadas. Para poder seguir funcionando como ata agora, Londres precisa hoxe de balances estadounidenses dispostos a expandirse mediante o endebedamento e a utilizar os gilts británicos como garantía para manter a liquidez nos Estados Unidos.
Dito doutra maneira, a outra cara da historia de éxito da City é que, aínda que o Reino Unido se endebeda nunha moeda que el mesmo emite, non é financeiramente soberano. Si, a City ocupa unha posición estratexicamente importante dentro do sistema global do dólar, pero o prezo disto é que a soberanía do Goberno británico está limitada pola prioridade de manter a posición central da City dentro das finanzas estadounidenses. Mentres esta siga a ser a prioridade, quen ocupe o número 10 de Downing Street é coma o capitán cuxos poderes se limitan a recolocar as cadeiras da cuberta do Titanic.
Existe unha alternativa a esta peculiar forma de subordinación financeira aos financeiros estadounidenses altamente apancados? Si, pero require estar disposto a aceptar unha depreciación da libra e unha caída dos prezos da vivenda, ao tempo que se incrementa o investimento público mediante un novo banco de investimento que emita bonos apoiados polo Banco de Inglaterra.
Calquera primeiro ministro que intente manter a servidume financeira de Gran Bretaña respecto do capital estadounidense e, ao mesmo tempo, investir en bens públicos, ben podería encamiñar o país cara ao FMI, cuxo único propósito, non o esquezamos, é crear a capacidade de presión política que conduza —como fixo en Grecia— á perda permanente da soberanía sobre a política fiscal e de gasto. A pregunta é: entenden isto os actuais aspirantes ao cargo máis importante de Gran Bretaña?
Tradución ao galego do orixinal publicado en DIEM25