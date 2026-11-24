Os cumes do clima gústame explicalas cunha metáfora moi sinxela: a da bañeira. Imaxinemos que o clima da Terra é unha bañeira que xa está case a rebordar. Levamos décadas celebrando reunións internacionais para discutir se pechamos un pouco a billa ou se só reducimos a velocidade á que sae a auga. Pero mentres a billa siga aberta, o nivel segue a subir. O que precisamos non é abrir menos a billa; é pechala.
Rematou a COP31 en Turquía e, como nas últimas edicións, parecía que o destino do planeta dependía de se se incluía a palabra “transición” ou “eliminación”, ou de se se aprobaba un novo mecanismo financeiro. Ao final, o bloqueo xeopolítico e a resistencia dos países petroleiros impediron aprobar unha declaración final, aínda que si xurdiron alianzas paralelas para acelerar a electrificación.
Se miramos o ocorrido en Antalya, a primeira gran lección vén da ciencia dos ecosistemas: xa non podemos permitirnos mirar só o carbono. Durante demasiado tempo tratamos a crise climática como un simple problema de contabilidade enerxética: quitar megavatios sucios e poñer megavatios limpos. Pero esa mirada é incompleta e perigosa. O clima e a biodiversidade son dúas caras da mesma moeda. Non podemos estabilizar a temperatura se destruímos os sistemas vivos que regulan o ciclo da auga e absorben máis da metade das nosas emisións de CO₂. Os bosques, os solos sans, as turbeiras e os océanos son a nosa principal infraestrutura de defensa.
Por iso, se despregamos unha transición enerxética a toda présa -fragmentando hábitats e degradando solos fértiles-, estaremos rompendo cunha man o que tentamos arranxar coa outra. Non hai transición verde posible sobre unha natureza morta. Necesitamos renovables, si, pero con orde e planificación territorial: priorizando tellados, autoconsumo e solos xa degradados, sempre respectando a biodiversidade.
En ecoloxía existen puntos de non retorno: aínda que dentro de cincuenta anos lográsemos arrefriar o planeta, un permafrost desxeado non volve conxelarse igual e unha especie extinguida non regresa. Cada décima de grao que evitemos hoxe é a diferenza entre un ecosistema que resiste e outro que colapsa.
A segunda lección é a que a ciencia pon sobre a mesa sen rodeos: estamos entrando no escenario de rebasamento do grao e medio. Durante anos, o limiar de 1,5°C foi a nosa liña vermella; hoxe sabemos que superalo é practicamente inevitable. Isto obríganos a abandonar a falsa dicotomía entre mitigar e adaptarse. Xa non abonda con reducir emisións para evitar o golpe, porque o golpe xa está aquí. E en ecoloxía existen puntos de non retorno: aínda que dentro de cincuenta anos lográsemos arrefriar o planeta, un permafrost desxeado non volve conxelarse igual e unha especie extinguida non regresa. Cada décima de grao que evitemos hoxe é a diferenza entre un ecosistema que resiste e outro que colapsa.
Que nos di entón o mundo tras a COP31? Vexo dúas forzas tirando en direccións opostas. Dunha banda, hai unha realidade económica indiscutible: a electrificación e as renovables xa gañaron a batalla dos custos. Hoxe, preto do 90% dos grandes proxectos renovables son máis baratos que xerar electricidade con combustibles fósiles. Con todo, que algo sexa máis barato e limpo non garante que substitúa automaticamente o vello. A historia ensina que ata agora non fixemos unha transición enerxética, senón unha adición enerxética: sumamos carbón á leña, petróleo ao carbón e gas ao petróleo. Corremos o risco de engadir renovables enriba de todo o anterior sen apagar o que nos está queimando.
Aquí reside o principal sinal de alerta: o negacionismo clásico está en retirada, pero foi substituído por algo máis sutil e perigoso, o retardismo climático. O retardista xa non nega o problema; di que agora non é o momento polas tensións xeopolíticas, que hai que protexer a competitividade ou que xa o resolverá unha tecnoloxía futura. Mentres se gaña tempo, os intereses fósiles bloquean datas vinculantes para abandonar o petróleo e o gas, así como o financiamento xusto para os países máis vulnerables.
E agora que? Hai tres grandes retos inmediatos que nos interpelan directamente no noso día a día.
O primeiro é un reto de modelo e eficiencia. Non abonda con xerar enerxía limpa: debemos modernizar as nosas redes eléctricas, democratizar o seu acceso mediante comunidades enerxéticas e apostar, sen complexos, pola suficiencia e o decrecemento enerxético. Porque a enerxía máis limpa e barata é a que non se consome. Redeseñar os nosos municipios para que sexan andables, garantir un transporte público digno e rehabilitar vivendas non é perder benestar, senón vivir mellor consumindo menos recursos.
Debemos cambiar o relato e contar a transición ecolóxica non como unha lista de renuncias, senón como unha mellora tanxible da nosa calidade de vida.
O segundo reto é comunicativo e cultural. Levamos anos bombardeando a sociedade con gráficos vermellos e contas atrás apocalípticas. A psicoloxía demostra que o medo, sen unha vía clara de acción, non mobiliza: paraliza. Debemos cambiar o relato e contar a transición ecolóxica non como unha lista de renuncias, senón como unha mellora tanxible da nosa calidade de vida: aire máis limpo nos nosos barrios, menos enfermidades respiratorias e territorios vivos.
O terceiro reto é político e cidadán. Se esperamos a que a solución baixe desde un cume da ONU ata a nosa rúa, chegaremos tarde. Os cumes do clima marcan a dirección do vento, pero quen temos que remar somos nós. Toca disputar o futuro no próximo: esixir aos nosos concellos que adapten as cidades ao calor extremo con refuxios climáticos e arborado; reclamar aos gobernos que eliminen os subsidios ocultos aos fósiles; e entender que a nosa maior forza non está no que compramos como consumidores, senón no que esiximos como cidadanía organizada.
Saberemos que avanzamos cando, ante a próxima riada ou onda de calor, os danos sexan menores porque estabamos preparados antes de soar a alarma.