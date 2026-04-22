O señor Alfonso Rueda, sempre tan clarividente, parece que por fin atopou as causas da baixa creación de emprego en Galicia: o absentismo laboral. Así que, xa sabedes, o problema é que os galegos e as galegas en idade laboral non queren traballar, polo que abusan das baixas. Diante desta xenialidade un non pode por menos que preguntarse se o presidente da Xunta non sacou esta conclusión logo de mirar ao seu grupo parlamentar, onde son maioría os absentistas laborais.
Seguramente teríalle sido de grande utilidade, ademais de mirar o absentismo laboral, repasar as estatísticas de sinistralidade laboral. Porque se así o fixera decataríase de que, por caso, Galicia pechou o ano 2025 sendo unha das comunidades autónomas con maiores subidas nas taxas de sinistralidade laboral (+516, 12 por semana). Tamén por culpa das traballadoras e traballadores?
Con 23.253 accidentes laborais de xaneiro a outubro de 2025, Galicia resultou ser a única Comunidade Autónoma, xunto con Asturias, onde máis medraron os sinistros laborais, e con altas taxas de mortalidade (1 por cada 596 accidentes laborais) moi por riba da media en España (1 por cada 898) e só por detrás de Asturias e A Rioxa.
Se prestara atención a estas estatísticas oficiais (Ministerio Traballo e Economía Social) seguramente dedicaría un pouco máis do seu tempo, e do dos seus asesores, a investigar o porqué desta alta sinistralidade e a súa máis que probable relación co absentismo laboral. Se o fixera, vería que estas teñen moito que ver coa precariedade laboral (contratos, salarios, xornadas…), as elevadas cargas de traballo, a tamén coa elevada idade media do persoal (45 anos) por mor da emigración da xente moza e a externalización da prevención de riscos laborais que conduce, entre outras deficiencias, a unha mala coordinación.
En definitiva, toparía coa realidade dun mercado laboral galego que se ve condicionado polas políticas públicas en materias como fiscalidade, emprego, sectorialización, relacións laborais… Unhas materias nas que a Xunta de Galicia ten amplas competencias e nas que podería facer moitas máis cousas das que están facendo se, por caso, dialogara seriamente coas organizacións sindicais.
Que fácil lles resulta as dereitas gobernantes botarlle sempre a culpa ás clases traballadoras do que é froito das súas políticas e da súa incompetencia.