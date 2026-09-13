A voltas con Rawls

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A proposta de novo modelo de financiamento autonómico pasou, con máis pena que gloria (só dúas das CCAA de réxime común o apoiaron: Cataluña e Canarias), o trámite do Consello de Política Fiscal e Financeira; agora pode iniciar o proceloso trámite parlamentario, antes de converterse (ou non) en lei.
A reunión do Consello deparounos dous motivos de reflexión: as razóns esgrimidas polo Ministro de Facenda, Arcadi España, por un lado; a posición adoptada polas CCAA goberndas polo Partido Popular, por outro.
O Ministro publicou unha tribuna (EP,4/)/26) en que cita o mecanismo do velo da ignorancia de Rawls para chamar ás CCAA a pensar no interese común e non no particular. O Ministro ten razón en que as diferencias actuais de financiamento por habitante axustado (por unidade de necesidade) son excesivas; en que o modelo proposto non só incrementa os recursos globais de xeito moi notable (de forma que ningunha comunidade perde ingresos en termos absolutos), se non que reduce, fronte á situación previa, os desequilibrios.
Sen embargo, como recolle D. S. Garrocho (EP,7/9/26), a proposta é a antítese das ensinanzas de Rawls. Por dúas razóns: o Ministerio non só a formulou correndo o velo da ignorancia; é que a proposta está formulada, con pleno coñecemento de causa, ao servizo dun deseño nesgado para contentar aos socios cataláns do executivo (que pola súa parte cambiaron principios -o sistema de concerto- por “pasta”). Para obter este resultado aplicou dous fondos específicos que non teñen sentido ningún no modelo e que só se entenden como unha fórmula espuria para incrementar o financiamento catalán.
Ademais, para integrar o chamado principio de ordinalidade, introduce o criterio que poderíamos chamar “maximax”, xustamente contrario ao que defende Rawls como ideal (maximin): en vez de beneficiar aos que están en peor situación, por vez primeira se establece de xeito explícito que as CCAA de réxime común con superior capacidade tributaria terán o maior financiamento por habitante axustado (con Cataluña en posición de privilexio). Rawls, sen dúbida, recriminaría ao Ministro por esta utilización abusiva das súas posicións.
A actitude das CCAA con presidente do Partido Popular (todas agás Madrid) merece tamén un comentario. Opóñense ao modelo pero facilitan a súa tramitación, sen impulsar liñas de reforma alternativas. Tiveron a oportunidade de abortar o íter da proposta (como defendía Ayuso) e non o fixeron. Por lealdade institucional? Non parece que esta sexa unha preocupación para a dirección do PP, instalada nunha acre competición con Abascal. Por cálculo político? Pode ser que prefiran que a proposta siga o seu curso para continuar a erosión do goberno, centrando a atención nas soi-disant cesións ao independentismo.
Pero cabe unha interpretación máis insidiosa. Que as CCAA populares, e tamén a súa dirección, non vexan mal que a proposta se aprobe, unha vez que como xa recoñecen algúns no Partido Popular, xa se eliminaron os elementos “confederais” da fórmula inicial. Que se aprobe sempre que lles permita persistir na arremetida contra o goberno como si nada tivese cambiado a partir do acordo inicial PSC-ERC: mellor enfrontar os muíños de vento que a realidade.
Para algunhas CCAA (Andalucía, Valencia, Murcia, por exemplo) irían moitos recursos adicionais aos que preferirían non renunciar. Adiantar algunha proposta propia, que sería o seu nun partido con vocación de goberno, tería o risco de descontentar a algún territorio, así como o de acabar entrando nun pacto cun goberno ao que queren retirar todo o osíxeno posible.
A posición pasiva (non bloquear, non emendar) abre a porta a unha eventual aprobación do modelo (se JxC quere…). Esta situación permite a Feijóo sacarse tres problemas de enriba dunha tacada: a presión dos seus presidentes autonómicos, sempre demandantes de máis ingresos; a presión do nacionalismo catalán, porque a reforma estaría feita; a presión futura dun Abascal vicepresidente, contrario a calquera cesión en favor das autonomías. E despois xa veremos.
Fronte a tanto cálculo, en que consistiría un modelo equilibrado? Atrévome a utilizar o velo da ignorancia de Rawls: se cada CCAA non soubera cal ía ser a súa posición final, que modelo tería máis apoios? Diría que aquel no que as diferencias en financiamento por unidade de necesidade fosen máis estreitas. É o xeito de protexerse contra unha variante da “aversión á perda”.
É fácil construír ese modelo a partir da proposta do Ministerio: abonda con eliminar os dous fondos especiais (chamados IVA-PEMES e Climático) e aplicar eses recursos para reforzar a nivelación vertical entre CCAA, de xeito que se minimicen as diferenzas entre elas. Valencia, Andalucía, Murcia ou Castela-A Mancha progresarían decisivamente sobre a situación actual; e tan só habería que compensar transitoriamente a Cantabria, La Rioja ou Extremadura. Pero todos os territorios terían para financiar os servizos públicos que prestan cantidades equivalentes en relación cos seus custes e necesidades estimadas. Non teremos no Congreso dos Deputados algún partido que defende o criterio de máxima equidade entre territorios?