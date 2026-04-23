A patoloxía dos dirixentes do PPdeG

Foto: D.Rovchak – Casa do Concello de Lugo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116772738
A singularidade da moción de censura presentada no concello de Lugo polos 12 edís do PP e unha concelleira tránsfuga do Partido Socialista non radica na utilización desta figura contemplada na lexislación vixente para facer posíbel unha eventual mudanza na gobernabilidade das institucións representativas. Dende 1979, a historia política galega está chea de casos nos que se utilizou esta ferramenta legal para alterar os efectos derivados dos comicios en moitas administracións locais.
Neste caso concorren, poren, dúas circunstancias novidosas. Dende hai case 40 anos non se tiña rexistrado unha moción protagonizada por tránsfugas nalgunha das sete principais cidades da xeografía galega. E sucede, tamén, algo extraordinario: a concelleira do PSOE que protagoniza esta operación acadou o seu posto como consecuencia das vacantes derivadas da morte de tres persoas electas na candidatura deste partido (entre elas Paula Alvarellos, a alcaldesa que sucedeu a Lara Méndez, quen fora cabeza de lista na cita electoral de 2023). Se a todo isto engadimos a evidencia de que estamos a 13 meses da nova convocatoria que permitirá elixir a composición das corporacións locais podemos completar o cadro no que se insire o que está pasando na capital lucense.
Un dos argumentos mais utilizados para xustificar as mocións de censura é a presunta existencia dunha grave crise na gobernabilidade da institución afectada, concretada na carencia de orzamentos aprobados ou na precariedade dos apoios ao grupo que asume a xestión da Corporación. A situación en Lugo non encaixa en semellantes parámetros. Dende Maio de 2023 hai un acordo de goberno de coalición entre o PSdG e o BNG que ten funcionado razoabelmente, aprobando as contas anuais e cumprindo os compromisos adquiridos ante a cidadanía. Non estamos, pois, ante un exercicio de rexeneración democrática para saír dunha situación de estancamento crítico na gobernanza. O que hai é unha decisión deliberada do PP para acadar a alcaldía aproveitando a existencia dunha concelleira tránsfuga. Confrontado ao vello dilema de se o fin xustifica os medios, a resposta do partido de Alfonso Rueda é contundente: aposta por subordinar calquera consideración ética á obtención do poder para a súa xefa provincial Elena Candia. Vale todo para facer realidade ese obxectivo.
A candidatura do PP foi a mais votada en Maio de 2023. Pero calquera persoa que coñeza a legalidade vixente sabe que esa circunstancia non é suficiente para determinar o goberno municipal (nin tampouco o goberno do Estado, por moito que Feijoo repita que non é presidente porque non quixo). Se hai unha maioría conformada por varios partidos -como foi o caso- a lexitimidade democrática avala ese pacto sen ningunha dúbida.
Os dirixentes do PPdG están obsesionados por conquistar todos os espazos de poder político. Non lles abonda co que xa administran (Xunta, deputacións de Pontevedra e Ourense, moitos concellos espallados polo País…). Non quixeron agardar un ano para tratar de obter nas urnas o que agora conseguen pola porta de atrás. O diagnóstico semella evidente: padecen unha notoria patoloxía autoritaria. O corpo electoral do concello de Lugo ten a oportunidade de reparar en poucos meses esta grave anomalía antidemocrática.