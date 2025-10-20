O descarado partidismo dos premios Nobel da Paz

Finalmente o premio Nobel da Paz, a pesar das presións, non foi para Donald Trump. Tería sido un escándalo de dimensións bíblicas. Bastaría con citar algúns feitos do citado personaxe para entender por que sería un escándalo.
Á parte de ter ameazado a medio mundo -agora é a quenda de Venezuela-, de apoiar ao goberno israelí no xenocidio de Gaza, de ter pendentes no seu país numerosos xuízos por delitos varios -falsificación de documentos oficiais, interferencia en eleccións….- de cuxas condenas só se salva pola súa condición de inmunidade derivada da presidencia -”o presidente é agora un rei que está por riba da lei” segundo unha maxistrada membro da Corte Suprema de Xustiza-. Ademais está despregando as forzas armadas en cidades estadounidenses de maioría demócrata para así controlalas, despide libremente a funcionarios sen ter en conta as leis da administración pública, ataca Universidades e medios de comunicación, purga a responsables de axencias independentes por razóns ideolóxicas, etc. Con este historial, que lle deran o premio Nobel da Paz tería sido, como resulta evidente, un escándalo de dimensións bíblicas.
Pero o escándalo mantense logo de que o Comité Noruegués do Nobel lle dera o premio da Paz a Maria Corina Machado unha decisión que levantou moitas suspicacias e provocou non pouco rexeitamentos. Así, e por caso, un galardoado (1980) co premio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel puntualizaría que “Corina Machado forma parte da política estadounidense contra o goberno venezolano”. O recoñecido periodista, Ignacio Ramonet, de Le Monde Diplomatique, declararía que “outorgarlle o premio a quen non cesou de reclamar invasións militares, golpes de estado, guarimbas e guerra é unha aberración máis do actual desorde internacional. É o mundo ao revés. E facer realidade a distopía de Orwell en 1984 en que a verdade é mentira e a paz é guerra”. Pola súa parte, o enviado especial para Venezuela do goberno dos Estados Unidos, Richard Grenell, mostrouse tamén contrario a concesión e declararía que “o premio Nobel morreu hai anos”.
Realmente estas últimas declaracións teñen unha base obxectiva. Estamos diante dun premio moi desprestixiado polas súas controvertidas concesións. Así, no ano 1973 o premio foille concedido a un muxidor de golpes militares en Latinoamérica como Henry Kissinger, e no ano 2009 Barak Obama tamén recibira o premio a pesar de contar no seu historial como gobernante cos bombardeos, en nome da democracia e a liberdade, de países como Iemen, Pakistan, Sudán, Somalia, Afganistán e Libia, onde as poboacións civís serían as principais vítimas. No ano 2012 sería a Unión Europea quen recibiría este galardón pola “súa contribución á conquista da paz, a democracia e os dereitos humanos” a pesar de formar parte dunhas elites mundiais que coas súas políticas e normas máis contribúen tanto a empobrecer, incluso a crear fame, a millóns de cidadáns que non poden así desfrutar dos dereitos humanos e da democracia. Unha institución que coas súas políticas, segundo Jürgen Habermas, seguramente o filósofo alemán máis importante do século XX, está contribuíndo a “desmantelar a democracia”.
Un desprestixio que este recente nomeamento de María Corina Machado vai contribuír a incrementar. Se acudimos ás hemerotecas atoparemos como no ano 2002 Venezuela coñeceu un intento de golpe de estado contra o presidente lexítimo Hugo Chavez, quen fora elixido democraticamente como así o recoñeceron os organismos internacionais. Os impulsores do intento golpista disolverían a Asamblea Nacional, a Corte Suprema e outras institucións: entre as personalidades venezolanas que apoiaron o golpe (“O Carmonazo”) estaba a señora Machado. No ano 2014, dentro dunha campaña política para derrubar ao réxime venezolano (“A Saída”), que desatou a violencia política en Venezuela co resultado de máis de 40 mortos, Corina Machado solicitaría da OEA (Organización de Estados Americanos) a invasión militar de Venezuela. Máis recentemente (2024) conspiraría coa Administración Biden para impulsar un proxecto de lei (“Bolivar”) que tiña como obxectivo incrementar o illamento económico de Venezuela. Por esas mesmas data as autoridades venezolanas desartellarían unha rede de contrabandistas venezolanos ligados a narcotráfico internacional e que dirixía un empresario camaroneiro (Jose Enrique Rincón) quen sería acusado de financiar as actividades políticas de Machado. Finalmente, neste mesmo ano 2025, esta señora, xunto a outras personalidades venezolanas, fíxolle unha petición pública aos Estados Unidos para que invadirá militarmente Venezuela. Unha petición que sería rexeitada polo propio Henrique Abriles, quen aseguraría que “a maior parte das persoas que queren unha invasión dos Estados Unidos non viven en Venezuela”. O mesmo Adolfo Pérez Esquivel emprazaría a María Corina Machado cunha carta na que lle dicía: “Corina, pregúntote: por que chamaches aos Estados Unidos para que invada Venezuela?”.
Venezuela, hoxe por hoxe, levanta moitas controversias. Coas súas luces e as súas sombras ten dereito a que sexan os propios venezolanos quen decidan o seu destino e o do seu país. Teñen dereito a non ser constantemente ameazados polo Imperio e a non sufrir inxerencias desta grande potencia como as que estamos coñecendo. Realmente a concesión do premio Nobel a María Corina Machado non contribúe precisamente a levar a tranquilidade a Venezuela, ao tempo que supón un novo chanzo no crecente desprestixio deste premio. Pero chegados aquí, recollo as declaracións do citado Adolfo Pérez Esquivel: “Corina, como di o poeta: camiñante non hai camiño, faise camiño ao andar. Agora tes a posibilidade de traballar para o teu pobo e construír a Paz, non provocar maior violencia, un mal non se resolve con outro mal maior, só teremos dous males e nunca a solución do conflito. Abre a túa mente e o corazón ao diálogo, ao encontro co teu pobo, baleira ó cántaro da violencia e constrúe a Paz e a unidade do teu pobo para que entre a luz da liberdade e igualdade”.