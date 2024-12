Os ocupados minguantes (1979-2024)

Sosteño nun recente ensaio que Galicia é un país minguante porque somos un país desnortado. Non me vou a deter aquí nos moitos argumentos de porqué andamos desnortados e que nese libro detallo. Pero si vou deixar un dato central de por que somos un país minguante: o relativo ao emprego, a poboación ocupada.

Se comparamos a cifra do ano 1979 (escólloa porque ese ano publicaramos un libro sobre “A outra economía galega”) e a actualidade (cando veño de publicar “Galicia. País desnortado e minguante”) a síntese do sucedido é a que vai neste recadro:

Neses corenta e cinco anos somos un país minguante porque de ter nove de cada cen ocupados pasamos a ter só apenas cinco. Case caemos á metade. Un auténtico desastre. Se mantivésemos o peso no total da ocupación do Reino de España teríamos que ter novecentos mil ocupados máis, e superar os dous millóns de ocupados. Esa ocupación que non temos ten outra cara desastrosa: os emigrantes que seguiron saíndo do país e os galegos que xa non naceron aquí.

E digo manter o peso no conxunto de España porque houbo nacionalidades e rexións que mesmo medraron por riba da media. E que, polo tanto, nin tiveron que emigrar e que, mesmo, aumentaron a poboación autóctona ou inmigrante. Póñoas ordenadas na seguinte gráfica:

Todas as nacionalidades e rexións que están por baixo da barra vermella do Reino de España gañaron peso porque medraron por riba. En Galicia, non por casualidade, imos no furgón de cola. Ou somos campións en perder peso.

Se houbera que identificar un sector económico no que a nosa caída de peso é máis preocupante este é o sector servizos que, mesmo así, hoxe xa ocupa a 70 de cada 100 traballadores (cun histórico avance na igualdade de xénero). Un sector que habería que xestionar con moita máis ambición e criterio. E sobre todo con moito coidado diante das ameazas da dixitalización e dos liquidadores dos servizos públicos. Sen deixar de falar da industria penso que temos que empezar a preocuparnos moito máis polos servizos.